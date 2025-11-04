貪吃小貓不搶肉搶紫菜？與鏟屎官上演爭奪戰　最終結局竟變這樣

見過很多搶肉的貓貓，搶紫菜的貓貓還是第一次見到。



鏟屎官說紫菜放在廚房的灶台上，一不小心就被貓搶走了，貓叼在嘴裏發出「嗚嗚嗚」的聲音。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

叼着紫菜在家裏轉圈，貓貓拒絕把紫菜還回來。

不過鏟屎官偷偷靠近貓，趁貓不注意一把奪回來了。

+ 5

這是鏟屎官從貓嘴裏搶紫菜的瞬間......

最後，紫菜大部分都被鏟屎官搶回來了，貓咪嘴裏只剩下一口紫菜。

哈哈哈，看到鏟屎官從貓嘴裏一把搶回紫菜的瞬間，我忍不住哈哈大笑。

延伸閲讀：日本超市天花板有貓眼監控 更會探頭出來偷窺 逗貓棒互動時超萌（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】