洪災中救出泥濘小貓　飼主帶貓咪開始新生活　故事暖哭百萬網民

一聲微弱的「喵」，把暴雨撕開了一道口子~



2023年河北洪災剛過，積水退去的廢墟旁，這隻渾身泥濘的小貓正蜷縮在垃圾桶旁邊發抖。牠的毛糾結成塊，混着泥土和雨水。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你還活着，太好了。」

博主@明月忘了缺輕聲說。

貓咪徑直地朝着博主跑過去（明月忘了缺＠抖音）

貓咪徑直地朝着博主跑過去，博主試探着問：「我去上去給你拿好吃的行嗎？」分明看見牠耳朵輕輕抖了抖，像在點頭，並且說了一聲：「好！」

後來才知道，這場暴雨不僅沖毀了牠的家，還讓牠染上了嚴重的貓癬，外傷在潮濕天氣裏發了炎，每走一步都該是鑽心的疼。

真正的緣分始於另一個雨天。博主放心不下直接拎着航空箱去找牠，找到後說道：「爆米花，你要是跟我走你就進去。」只見牠毫不猶豫，徑直走進了箱子裏。那一刻雨停了，看着牠濕漉漉的鼻尖 —— 原來救贖從來不是單向的奔赴。

貓咪被救起後，康復得很快。（明月忘了缺＠抖音）

治傷的日子像一部慢鏡頭電影。第一次餵藥時博主做好了持久戰的準備，沒想到牠低頭主動吃藥；儘管身體疼痛，爆米花始終保持着對博主的信任，擦藥打針時，牠會乖乖趴在地上，一聲不吭。

現在的爆米花有了新名字「花花兒」，是隻懂得用話語回應世界的小暖貓。牠的語言天賦常常讓人驚歎，每次下班都會激動地跑向博主叫「麻麻」，想玩了就用爪子拍博主的手，連「小聲點」 都能聽懂。

+ 1

漸漸地，花花兒長胖了，被姨姨們賦予了新的名字「小卡車」，花花兒聽後：「啊？？？」於是，博主帶着花花兒開啟了減肥之旅，先是在家裏跑步，跑着跑着就來到了食堂哈哈哈，蹲下看向博主，彷彿在說：「麻麻，放飯啦！」

博主督促着：「花花兒，再跑兩圈唄！」花花兒十分聽話，就跟隨着博主做起了運動，結束後自然就吃起香噴噴的飯飯啦~看着這幸福的一幕，本喵覺得：罐頭不會自己打開，但愛會！

+ 1

博主剪輯這條視頻的時候，花花兒正趴在她的膝頭打盹，小肚子隨着呼吸一鼓一鼓。那些看着牠從瘦骨嶙峋到白白胖胖的日子，那些被牠的温柔一點點填滿的瞬間，都在告訴我們：所謂救贖，不過是一隻小貓選擇相信人類，而一個人恰好接住了這份信任。

這世上最温暖的軌跡，從來都是愛與被愛共同寫就的。每一個生命都值得被尊重，每一次相遇都是奇蹟。爆米花的救贖之旅，還在繼續……

延伸閲讀：貓咪也會「影分身」術 原來鄰居也有養貓 哪誰才是家中主子？（點擊連結看全文）

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】