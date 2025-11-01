貓咪耳朵小凹槽有妙用！提升聽力外有這功能　易藏分泌物要勤清潔

當你在撫摸貓咪時，有沒有發現牠耳朵邊緣有個小小的凹槽？其實有很多飼主都曾經好奇：「那是什麼東西啊？」其實，這個看似不起眼的神祕構造，竟然有一個正式名稱，而且還扮演著對貓咪來說超關鍵的角色。



日本寵物專欄作家SHIHO指出，貓咪耳朵根部的小凹槽，正式名稱叫做「亨利氏袋（Henry's Pocket）」。這種特徵不只貓咪身上有，某些狗狗、狐狸等動物的耳朵也有這個小口袋構造。

亨利氏袋兩種可能作用

亨利氏袋的具體功能還沒有被科學正式證實，但研究者們對它的作用提出了兩種假說：

1. 幫助接收高頻聲音

貓咪的聽力極佳，能聽到人類無法察覺的高頻音，像是小老鼠在地上移動時的微弱聲響。據說，亨利氏袋可以有效蒐集這些細微的高頻聲波，讓貓咪更精準地捕捉到聲音來源。雖然目前還不清楚具體是如何運作的，但不少專家相信，亨利氏袋在聲音方向判斷上發揮了一定的作用。

2. 增加耳朵活動的活動範圍

貓咪的耳朵像個小雷達一樣，可以朝不同方向轉動，還能左右分開控制。這麼靈活的耳朵，某種程度上也與亨利氏袋有關。研究推測，亨利氏袋可以讓耳朵的皮膚有更大的延展空間，就像衣服的鬆緊帶一樣，少了這層彈性設計，耳朵的活動角度可能會受到限制。

亨利氏袋不是基因缺陷，也不是疾病徵兆，所以並不用擔心。但也因為它凹陷的形狀很容易藏污納垢，變成寄生蟲藏身的溫床。因此，建議在幫貓咪清潔耳朵的時候，不妨多瞄一眼亨利氏袋，檢查看看有沒有紅腫或異常分泌物。

