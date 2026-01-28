訂婚戒指離奇消失？女主人帶貪吃狗照X光　真相秒現讓她哭笑不得

美國佛羅里達州一狗狗的女主人，發現自己的訂婚戒指莫名消失了，她翻箱倒櫃找了半天，卻始終一無所獲。於是，便把懷疑的目光投向了家裏超級貪吃的狗狗——「Smokey」的身上。



雖然，Smokey表現的特別無辜，彷彿什麼事都沒有過發生一樣，但女主人還是將牠帶去了寵物醫院做了檢查。

而果不其然，X光片顯示，女主人丟失的戒指此刻正靜靜地躺在Smokey的肚子裏......

雖然，鑽戒找回來了，讓女主人鬆了一口氣，但她卻又開始擔心起了Smokey的狀況，好在，沒多久後，戒指就被牠順利排了出來。

女主人也是無奈表示，這幾天自己十分煎熬，每天都要盯着Smokey的排泄物，然後，屏住呼吸翻找戒指，簡直是苦不堪言。

後續，女主人也是將戒指完全清洗乾淨，重新帶回了手上。

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】