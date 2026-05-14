貓咪咬爛筆頭超認真溫書！主人急問能入大學嗎　走近一看在學1+1

貓咪學習好認真啊，抱着筆，盯着書，保持百分百的專注。



看到這認真學習的樣子，主人忍不住想問：「我家孩子能考上大學嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老師們常說，好記性不如爛筆頭，貓咪也是這麼認為的，所以一邊看書一邊咬筆頭。把這鉛筆頭咬爛了，知識肯定就進腦子裏了吧。

貓咪把筆頭咬爛就能考上大學了哈哈：

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認真學習好半天，再看貓的學習內容，原來還在學習1+1啊，那離考大學還遠着呢。不過小貓不要灰心，目前已經有很多貓咪已經通過學習考上大學了。堅持努力，自己肯定也能行。

但是學習也要天賦，如果貓咪實在學不進去，也不要逼着貓學哦。貓咪學習不好，考不上大學也沒關係，實在不行還可以抓老鼠嘛，養貓的鏟屎官千萬不要焦慮喔。

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