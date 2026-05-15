貓咪誤認枇杷膏是貓條！由震驚變期待　求餵失敗竟偷食牛舌報復

網友@wooyameow 家養了一隻非常貪吃的小貓「無牙」。最近，她拿出一條枇杷膏吃的時候，被無牙以為在吃貓條。小傢伙相當震驚，以為鏟屎官窮得都開始吃自己的零食了……



網友趕快拿枇杷膏包裝給牠看，小傢伙發現不是貓條後，倒是不震驚了，改饞了。牠以為是什麼新品零食，立刻開始蹲守等着她投餵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貪吃貓時看著主人手中的食物！（threads@wooyameow）

喵星人表示：條狀物都是貓條！

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網友當然不可能給牠吃，小貓只好憤憤離去。

不過後來網友也給貓貓補償了貓條，但很顯然對方並不買賬，下午的時候就偷嚐了她燉好的牛舌。

無牙：「笑死，一根貓條就想收買我？咪也是有脾氣滴！」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】