貓咪誤認枇杷膏是貓條！由震驚變期待 求餵失敗竟偷食牛舌報復
撰文：貓與愛的世界
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網友@wooyameow 家養了一隻非常貪吃的小貓「無牙」。最近，她拿出一條枇杷膏吃的時候，被無牙以為在吃貓條。小傢伙相當震驚，以為鏟屎官窮得都開始吃自己的零食了……
網友趕快拿枇杷膏包裝給牠看，小傢伙發現不是貓條後，倒是不震驚了，改饞了。牠以為是什麼新品零食，立刻開始蹲守等着她投餵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
喵星人表示：條狀物都是貓條！
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網友當然不可能給牠吃，小貓只好憤憤離去。
不過後來網友也給貓貓補償了貓條，但很顯然對方並不買賬，下午的時候就偷嚐了她燉好的牛舌。
無牙：「笑死，一根貓條就想收買我？咪也是有脾氣滴！」
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