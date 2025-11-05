老闆撿到貓B想養　豪氣買下別墅級貓窩　結果卻不領情竟躲這位置

為什麼人救個小貓也能發生這麼多有趣的事！



老闆一出手，就知有沒有！

前幾天，網友上班時想去樓下便利店買飲料，剛下樓就聽見了貓叫。

因為很好奇這隻小貓長什麼樣子，她就順着聲音過去瞧，結果發現是一隻還沒滿月的小貓崽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

未滿月的貓仔呆呆地坐在戶外（蘋果大福＠抖音）

起初，網友以為貓媽媽就在附近，可她蹲守了很久，一直都沒看到貓媽。擔心小貓是被遺棄的，無法獨自生存，她就把貓帶回辦公室了。

小貓崽的到來，引起了同事們和老闆的注意，大家都很喜歡牠。

尤其是老闆，聽說這個年齡段的小崽崽離不開人，需要三四個小時就餵一次奶，就允許她把貓養在公司。

貓貓接回來後乖乖地喝奶（蘋果大福＠抖音）

甚至還報銷了養貓用品的錢，還給貓貓網購了貓窩。

就是……因為老闆沒有養過貓，也不知道小貓需要多大的房子，然後，直接安排了一個超級豪華大別墅。

搞得網友第二天上班，都沒看到貓哈哈哈。

有人就說了：

「霸總從800平米的別墅中醒來……」

「呦，整挺好，貓窩裏還放個小老鼠。」

「牠在這裏像被貓拉在貓砂裏的一坨……」

「霸總都住了一年了，都不知道頂層是什麼樣的。」

「上面那幾層，長大以後才能解鎖。」

「這個太空碗，你不撈牠，牠都出不來……」

「第一眼：這貓屋尺寸也還好啊，沒買錯吧！第二眼：原來貓已經在裏面了……」

「貓：人，帶我回卧室，我迷路了……」

「我甚至以為這是貓……」



話說，這就是boss的實力嗎？普通人看錯尺寸，價格對不上啊。

老闆看錯尺寸：這麼便宜，孩子不會不夠住吧！

手慢無

總說：「流浪貓的花語是手慢無」，但……這無的有點太快了。

網友@一場雨發現了一隻流浪小貓，他特別高興，感慨終於輪到自己撿貓了。於是，特別有儀式感地掏出手機，想要拍攝自己撿貓的全過程…

結果，他正美滋滋拍呢，突然來了個阿姨，眼疾手快將貓直接撿走了。

網友就這麼眼睜睜地看着到手的咪子，飛了……這可真是，手慢無了哈哈哈哈。

後續：咪沒搶回來。網友暗暗心碎，改了簽名。

這貓放哪？

前不久，刷到一個視頻：廣東一博主在暴雨天發現了一隻小奶貓，牠被雨淋的瑟瑟發抖。

博主看着實在心疼，就把小貓給救下了。但奈何他正在上班路上，也沒啥精力養貓，當時的情況，就只能找個乾燥不挨澆的地方，把牠放下。但左找又找也找不到，不知道把貓放在哪裏。而視頻，也到這兒就戛然而止了。

本來還很擔心小貓的情況時，第二天再看到……貓已經在他家了哈哈哈。

一開始：養不了養不了，我給你放哪啊？

第二天：放家裏……確實，放家裏，咪再也不會淋雨了。

