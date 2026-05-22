貓咪7年暴食走樣變煤氣罐！首度自爬體重磅 網嘲：有秤的必要？
撰文：貓與愛的世界
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博主@shanshanchen_1231家裏有一隻叫做「波妞」的小貓，2歲時被撿回家，如今已經9歲了。
剛來到家裏時，波妞是一隻非常苗條的小貓。但經過7年的不斷暴飲暴食，變成了一隻「小豬」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不知道是不是意識到自己的體重不輕，貓咪很少自己秤重，好多時候都是由鏟屎官抱着。
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但沒想到有一天，這隻貓竟然自己爬到了體重秤上。
就是這身材還有這重量哈哈哈哈……有秤的必要嗎？
小貓：
待會把體重秤給我多換幾個地方，我要多秤幾次，取最低值。
（ps：小貓還是不要吃太胖哦，對身體不好~）
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