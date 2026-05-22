貓咪7年暴食走樣變煤氣罐！首度自爬體重磅　網嘲：有秤的必要？

博主@shanshanchen_1231家裏有一隻叫做「波妞」的小貓，2歲時被撿回家，如今已經9歲了。



剛來到家裏時，波妞是一隻非常苗條的小貓。但經過7年的不斷暴飲暴食，變成了一隻「小豬」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不知道是不是意識到自己的體重不輕，貓咪很少自己秤重，好多時候都是由鏟屎官抱着。

小貓「波妞」，如今已經9歲。（IG@shanshanchen_1231）

看看更多肥貓波妞照片：

+ 7

但沒想到有一天，這隻貓竟然自己爬到了體重秤上。

就是這身材還有這重量哈哈哈哈……有秤的必要嗎？

小貓：

待會把體重秤給我多換幾個地方，我要多秤幾次，取最低值。

（ps：小貓還是不要吃太胖哦，對身體不好~）

延伸閲讀：買貓窩忘了看尺吋 到貨直接傻眼 3人1貓躺平無壓力：這是貓別墅（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】