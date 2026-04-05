小白狗驚現上海地鐵！安靜坐車兩站不吠叫　乘客讓位職員溫柔抱走

早上八點半的上海地鐵7號線，車廂裏擠滿了通勤的上班族。在這片忙碌的人群中，卻出現了一位不尋常的「乘客」——一隻白色的小流浪狗。



牠安靜地趴在地鐵車廂的角落，有點怯生生地打量着周圍的人類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在一天的上海，七號線內，出現了一位不尋常的「乘客」——一只白色的小流浪狗。（抖音@新聞晨報）

突然出現在地鐵裏的小白狗，牠會遭到

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小狗的出現並沒有引起恐慌或驅趕，相反，乘客們為牠讓出了一小塊空間，讓牠可以安心趴着。不少乘客紛紛掏出手機悄悄拍攝，趕着早高峰去上班的人們都面帶微笑注視着這位「不速之客」。

而小狗全程都非常乖巧，全程沒有出現應激行為，非常「懂禮貌」地獨自趴着，不叫、不跑，安安靜靜地「乘車」。

這段視頻很快在網絡上走紅，網友們紛紛被這溫馨的一幕打動：

「上海地鐵和乘客對動物的包容度都很高」

「這就是我喜歡這座城市的原因」

「人不能帶狗入內，但架不住狗狗要自己坐地鐵」



雖然只是一句玩笑話，但是可以從側面反映出人們對於動物的包容。

更有趣的是，很多網友已經開始「雲領養」這隻小狗，詢問牠是否有人照顧，現在是否安全。

而據地鐵工作人員介紹，這隻小白狗在乘坐了兩站地鐵後自行下車。由於按照規定，寵物是不能進入地鐵的，工作人員溫柔地將小狗抱出了車站。目前尚不清楚這隻小狗是走失的寵物還是流浪狗，但地鐵方的處理方式確實充滿了人性化的關懷。

這一幕看似偶然的小插曲，乘客們的平靜反應，工作人員的妥善處理，都展現了一種成熟的城市文明：

既維護公共秩序，又保有對生命的尊重與溫情。

而評論區也多是誇讚的聲音：

評論區的留言令人暖心。（圖片源自微博）

不知道這隻小白狗最終會去往何處，非常希望可以等到一個美滿的後續，小狗找回了自己的家或者被有愛的主人領養。

不過不管怎樣，至少我們知道在這座城市的某個清晨，牠曾與一群陌生人共享了一段平靜的地鐵旅程，這個美好的清晨，會在記憶中溫暖我們許久。

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