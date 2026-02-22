流浪小白狗執着追車數公里　只為給自己一個家　最後結局超暖心

下面這個故事生動詮釋了什麼叫：「追的是希望，許的是歸宿。」



有一天，內地貴州省一博主在開車時，突然發現一隻陌生小白狗盯着自己。

起初，他並沒有當回事，直到後來下意識看了眼反光鏡後才發現，牠竟然追了自己整整七八公里之遠。

博主兩次試圖加速甩掉這隻小狗，但沒想到開出一段距離後，牠卻還是緊緊跟在後面拼命的奔跑。

終於，他的內心發生了一絲不易察覺的觸動，開車衝過了紅綠燈停下，心想如果小傢伙還跟着自己的話，就一定會將牠帶回家。

然後，奇蹟發生了。

一兩分鐘後，那個熟悉的身影赫然出現，扒着車門笑盈盈的望着，眼裏滿是期待。

博主見狀，立馬聯繫了家人說明情況，兑現承諾將小狗帶回了家。

或許，這就是前世修來的緣分吧，就像是電影照進了現實一般。但想想看，如果沒有小狗的堅持，這一切也許並不會發生......

評論區也是十分觸動：

「牠彷彿真的認識你，一條狗的使命。」

「會不會牠轉世投胎好幾次只為遇見你。」

「可能你們上輩子認識且有過很深的緣分，這一世牠認出了你，你卻沒認出牠。」

「別說狗，就算是有一隻耗子追我7、8公里，我也要養牠。」



或許，不是所有流浪小狗都能找到好的歸宿，但希望牠們，都能被所有人善待！

其實這些年，願意關注並幫助流浪動物的人越來越多了，很多心存善念的人都在用自己的方式守護牠們......

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】