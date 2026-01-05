暹羅貓為何冬天會變黑？揭秘「變色龍」反轉真相　溫度才是關鍵！

自從窗外雪花飄飄、北風呼嘯，我家就來了一隻「新」貓，熟悉的狗子性格、不熟悉的黑炭外表……嘿！這不是暹羅貓崽子嗎！養暹羅，就是拆盲盒，以前還算乾淨整潔的臉現在完全成一塊炭了……



這是看家裏太窮吃不起罐頭，跑去非洲挖煤賺錢去了？曾經被孩子的清秀美貌撞了心巴，現在被魁梧張飛臉撞了下巴，暹羅受害者聯盟發出嚴肅警告：「警惕！！這才是黑臉真面目！！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你不說，我還以為這是9隻貓呢！我讀書少你別唬我，這哪兒是暹羅，明明是黑貓啊！同樣都是貓，為什麼偏偏暹羅會變色

先說明一個知識點：

哺乳動物體內有個TYR基因，負責「酪氨酸酶」的合成，而牠可以促進黑色素合成與沉積，通常酪氨酸酶的活性越高，黑色素就合成越快越多，但暹羅這種貓咪體內的酪氨酸酶，出現了一個溫度敏感型突變G302R，在超過33℃的區域會不穩定，甚至失活。

因此在耳朵、四肢、尾巴、面部周圍比核心體溫更低，酪氨酸酶有活性，黑色素更多，毛髮顏色更深黑。在背部、腹部體溫較高的部位，酪氨酸酶不活潑，合成的黑色素更少，毛髮顏色就會較淺、發白，最終形成獨特的「挖煤工」

這也導致了在炎熱的夏天，暹羅貓體內的酪氨酸酶活性降低，幾乎不合成黑色素，毛髮整體發白，而一到冷風吹的秋冬天，體內酪氨酸酶活躍，瘋狂合成黑色素，整隻貓甚至會變成「黑貓」……

簡而言之（說人話），溫度高，毛髮顏色就變淺；溫度低，毛髮顏色就變黑。放心，黑是暫時的，還會白回來！

Srds（雖然但是），暹羅剃毛咋也會變黑？那按照這樣說，腹部、臀部這些地方的毛髮，應該是偏白色的呀？我家（北方）天天暖氣開到30℃，但上次帶牠去絕育，開刀那塊兒為什麼也變黑了？

道理很簡單，雖然氣溫沒有變化，但毛髮剃短=保暖性變差=體表溫度變低=酪氨酸酶活躍瘋狂合成黑色素，補丁貓就這樣誕生啦！暹羅這種極有趣的特性，必須要被玩壞了……

某位鏟屎官的暹羅喵，因為冬天家裏暖氣開太足，平時特別喜歡把屁屁貼着冰冰的窗戶，結果就……屁股變黑了。還有一位小夥伴@莎拉，孜孜不倦給貓子的額頭剃「王」，誰不想擁有一隻暹羅王呢？？

結果全身都開始發黑了，唯獨額頭的王字白的很嘲諷……或者給牠穿一件洞洞裝或者漁網襪是不是就可以收穫一隻性感斑點貓了呢……

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】