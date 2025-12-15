愛犬遭毒殺　她棄高薪學法律堅持1185天　毒狗男下場大快人心

李女士的狗狗名叫「Papi」，牠自幼擁有一個幸福的家庭，是全家人心裏的小寶貝。可在2022年，13歲的Papi，生命卻戛然而止在9月14日。



那天是周三，早晨8點，李女士像往常一樣帶着Papi出門散步，然而，上午10點多時，一條消息卻打破了平靜——小區裏疑似有小狗中毒身亡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Papi生前照片（微博@錢江晚報）

不安的情緒瞬間開始蔓延，中午時，李女士收到了家人發來的消息，Papi也出現了中毒的跡象。

Papi立刻被送去了寵物醫院，但此時的牠已經呼吸艱難，全程需要吸氧，搶救持續了10個小時，但遺憾的是，牠還是沒能挺過來......

Papi最後搶救（圖/錢江晚報）

李女士當即選擇了報警，與此同時，恐慌在小區裏蔓延開來，發現共有11隻寵物狗中毒，其中9隻死亡，另有兩隻流浪貓未能倖免。

小區內出現了惡性投毒事件，李女士奔走於其他受害寵物的家庭，希望能一起為小動物討回公道。

9月底，同小區一名65歲的男性業主張某某被警方帶走，他自稱「不喜歡狗」，於是，便用氟乙酸鈉浸泡碎肉，扔在了小區的公共區域內。

氟乙酸鈉，曾經被用於農藥和鼠藥，根據公開資料顯示，該物質毒性極強：對犬隻的半數致死劑量僅為0.06mg/kg，對貓為0.2mg/kg，而對人的毒性劑量則在0.5～2.0mg/kg之間。聞嗅或接觸皮膚都有致死風險。

張某某投毒的地點，為人員密集開放的公共區域，接觸到毒物的除了犬隻可能還有居民。

Papi做過拒食訓練也挑食，牠的嘔吐物中未發現碎肉，猜測可能是在嗅聞了有毒的碎肉後舔舐了鼻子，從而中毒身亡。

後續經過調查，張某某確實存有若干有毒性的農藥和鼠藥，次年一月，朝陽區人民檢察院以「投放危險物質罪」對其提起公訴。

李女士與包括她在內的11位被害犬主人向法院提起刑事附帶民事訴訟（微博@橘子娛樂）

李女士辭去了工作，開始自學法律，包括她在內的11位被害犬隻的主人作為受害人都提起了刑事附帶民事訴訟，堅決不與和解。

相關閱讀：女大學生校園殺貓-學校只以不文明行為記過處理-網民-趕快立法

+ 14

2023年10月26日本案開庭審理，在歷經1185天的審理和9次延期後，北京朝陽法院於2025年12月11日一審宣判，法院以「投放危險物質罪」，判處被告人張某某有期徒刑4年，被告人當庭提出上訴。

李女士在法院外接受採訪（微博@錢江晚報）

強調：

每一名犬隻飼養人都有文明養犬的義務和責任，但個別不文明行為絕非投毒者虐待動物者，實施極端行為的理由。



李女士表示，自案發的第一天開始，對於她個人而言都是輸，因為，再怎麼努力，Papi也回不來了。

她也希望，這個案件能夠幫到更多的毛孩子，這種刑事犯罪的投毒行為和不文明養犬也從來不應該被相提並論，因為，這明明就是兩個維度的性質。

Papi媽舉動得到網友廣泛關注與聲援（抖音@淮北吾悅廣場）

「人的事都管不過來了，難道管狗的事嗎？」針對該言論，李女士表示，這從頭到尾都是一個「人」的事情。

一共有11位受害人，11個破碎的家庭，11個流着眼淚的養寵人，狗不只是一個物件，或者是一個小玩意，現在在司法領域的定義也是具有紀念意義的私有財產，是被當場家人般對待的存在。

另一該案件受害者黃黃媽媽也表示，她現在只有一個要求，就是希望可以嚴懲兇手，要為愛犬「黃黃」求一個公道。

黃黃陪伴了家人12年的時間，黃黃媽媽的母親從一幾年查出患有老年痴呆症後，因為有了黃黃的陪伴，病情進展的特別緩慢，但自從2022年黃黃去世後，老人到現在為止已經完全不認人了，只記得黃黃......

失去愛犬的主人談起此事依舊十分難過（微博@才亦歡歡）

可能因為50年前有Papi媽媽，50年後的某一天，這樣的案子，不會再這麼難了。

我們對動物的尊重，源於對生命的尊重，更是對人的尊重！

希望所有寵物都能被善待（unsplash@Joe Caione）

身為狗主人，我們願意以身作則，文明養犬，但同樣，我們也希望能夠保護好自己的狗狗，畢竟，誰也不想看到類似的事情再發生了。

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】