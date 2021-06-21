玩具虎貓｜耍雜技、踩滑板都是小兒科！貓竟懂50項意想不到的技能

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-06-21 15:22

貓咪能夠訓練並不是天方夜譚！ 外國有一名網民在社交網站上為自己的貓咪開設專頁，平日除了分享貓咪的生活照外，更會分享貓咪訓練的影片。這隻聰明的貓咪在不知不覺間已學會了超過50種技能，更成為了幫助老人的治療貓！

（IG＠my.cat.got.talent）

大家對貓咪一貫的印象不外乎於「任性」、「不服從」和「隨心所欲」等字眼，甚至從未想過可以成功訓練貓咪做特殊的技能。然而，這隻來自芬蘭的玩具虎貓「Nipa」卻似乎想打破貓咪給人的刻板印象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽Tiina有一次在網上看到貓咪訓練學校的介紹，當中導師和貓咪之間的默契，激發了她訓練貓咪的想法。媽媽每天都會花大約15分鐘訓練Nipa做不同技能，通過重覆練習和教導，天資聰慧的Nipa已學會了超過50項技能！

【▾▾▾點擊圖片放大看：Nipa到底學會了什麼技能吧！▾▾▾】

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Nipa順利從貓咪學校畢業，現在更成為了一名稀有的老年治療貓，平常Nipa都會和媽媽到不同的醫院和安老院表演。因為很少有治療貓的關係，每次老人家們都會對Nipa的出現而感到驚奇。

▼▼同場加映：早前日本有貓主在社交平台分享短片，片中看到他將一隻虎斑貓放入一個充滿「黃色粉末」的鐵盆入面，並不停將粉末放在貓咪身上，務求將牠全身都沾上黃粉。網民看到短片後，紛紛炮轟貓主虐貓，擔心貓主會油炸虎斑貓！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，網民炮轟主人虐貓，轉頭極速道歉的原因！▾▾▾

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▼▼同場加映：日前有位台灣貓主分享了丈夫跟貓咪鬥氣的故事。她的丈夫兩度被貓咪哈氣後，就決定要跟牠冷戰，結果貓貓竟然在冷戰中求和？▼▼

▾公主貓為在冷戰中突然提出求和？點撃圖片看原因▾

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