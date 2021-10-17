狗狗冷知識｜墨西哥無毛犬古時被用來暖床？稀有「醜犬」背後故事

大家好，我是墨西哥無毛犬。英文名Mexican Hairless，其實這個還不是我的真名，我有個更勁的名字——Xoloitzquintle，我知道你們讀不出來，別勉強了。



我是美洲最古老的犬種之一。在西元前250年至450年的科利馬文明就發現有我們形象的陶器。另外，在墨西哥西部的古代墳墓發現疑似我們祖先的遺骸，距今約1000 -1300年之久。我們當時被古美洲文明當作食物、崇拜形象，以及儀式上解除病痛的祭祀品。我也不理解他們，崇拜我們就別吃啊……精神分裂嗎？

墨西哥無毛犬小檔案 （按圖看清👇👇👇）

+ 1

在16世紀西班牙人征服墨西哥後，當地原生的祖先多被歐洲人帶來的犬種所同化消失了。我們的祖先也是太色了點，看見外國女生就忍不住了……部分血統比較純正的祖先由於宗教上的價值，被墨西哥當地原住民保存，禁止與其他犬種交配，藏在墨西哥西部數個村莊數百年之久，沒得結識外國女生也是有點慘無狗道。目前我們的族群仍然非常少見，只有少數育種者飼養我們，大部分在墨西哥和美國。

相關文章：阿拉斯加雪橇／西伯利亞雪橇 資深狗奴分不清 13對品種很難的狗👇👇👇

+ 35

在大家刷屏的《玩轉極樂園》裡面，我是最能代表墨西哥的當之無愧的1號男主角——動物方面的男主角。很多人第一眼看到我們說我們醜，你們真沒禮貌，難道你們人類也是這麼打招呼的？看到一個長得一般般的就當面說「真醜」？

後來我發現，說我醜的已經算有教養了。竟然有人說我是癩皮狗！你家的狗才是癩皮狗！有種翻開牠們的毛看看，沒有皮膚病我不信！我就敢大大方方把皮膚袒露給你看！還有更甚者，說我是野狗，我哪裡野了？明明是古代名犬，說我野狗，我不就是外形長得比較野性嗎？野性和野狗不同的好不好，一個很野性的Lady你們怎麼就看得那麼興奮呢？

而且，你們確定眼睛沒有問題嗎？ 我不是真的沒毛啊，明明我的頭上有毛啊，這叫頭髮你們懂嗎？ 如果按照這種命名方法，你們怎麼不叫地球無毛人？我比很多禿頂男頭髮還要多呢！

相關文章：狗品種｜22種狗港台譯名不一 貴賓狗是貴婦狗 柴犬有別名？👇👇👇

+ 18

其實我真的很適合當做寵物啊，因為我不會掉毛啊！相比邊牧、金毛、二哈之流，我承諾絕對不會把你們全家的傢俱和衣物都沾滿毛。和我洗澡一點壓力都沒有好不好，和你一起泡浴缸都沒問題，也不用花錢做美容！ 每個月省掉大幾百的支出，你告訴我還有哪隻狗能對你的錢包如此貼心？

我的體溫比較高，因為古時候我就是被用來暖床用的，所以我還能給你暖床，在夜裡溫暖你的寂寞芳心。其實你們只要認真留意一下就會發現，很多古代犬的雕像都用我的造型的。我相信肯定是因為雕刻家想偷懶——有毛的狗多難雕啊！

我們的優雅、高貴氣質，凡夫俗子不懂，藝術家們懂。我嚴重懷疑有一個四字成語是為了我而創造的：一毛不拔。

墨西哥無毛犬小檔案

壽命：12-15年

毛長：無毛

身高：41cm-57cm（標準型）；30cm-38cm（中型）；28cm-31cm（迷你型）

原產地：墨西哥

性格特點：活潑友善，歡快安靜，對陌生人比較戒備，是可愛的寵物犬。氣質高貴，姿態典雅，不同於一般獵犬或梗犬。



▼▼同場加映：這隻體型巨大的高山犬可可，雖然是巨人身軀卻有顆少女心，從不亂吠更不會咬人。不過，原來卻有人很怕牠，起初甚至不敢與牠共處一室。但可可真是體貼狗狗，牠用行動去令怕牠的人改觀！▼▼



【點擊圖片放大看，高山犬可可做了什麼，令一直怕狗的兒媳婦對狗狗改觀】



+ 5

點擊連結看全文：高山犬│女生童年曾被狗咬留陰影 80kg巨獸一個窩心舉動令她改觀

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】