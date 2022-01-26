養公狗還是養母狗？　除體型大不同外　還要考慮性格與發情等問題

母牛產奶，母雞下蛋，當性別有特殊功能的時候，人總是按照自己的意願來進行干預。在養狗的時候，我也是「重女輕男」的。



不為別的，母狗真的比公狗容易養。作為新手買狗只看臉，那狗狗的性別特質，會給你帶來很多麻煩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

養公狗還是養母狗好呢？領養前先考慮清楚將遇到的情況。

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自然界的神奇規律，公的體型比母的大一些。公狗的體型也比母狗高壯一些，毛量多一點而且更威武。如果養德牧，我更傾向公狗，因為毛色和體型會更漂亮。很多人養公狗，就是因為選狗的時候，被個頭比較大的公狗吸引了。

工作犬的角度來講，公狗也比較大膽而且更容易興奮，對外界的條件變化會更快做出反應，工作積極性更高。緝毒，搜爆的狗狗一般主人不需要，但如果能訓練狗狗搜私房錢，那就厲害了。

母狗更為沉穩冷靜，專注度高，工作時間和穩定性比較好。高性能和高續航，看你怎麼選擇了。

比較安靜、溫順的母狗，適合做家庭犬，特別是家裏有老人小孩的。

公狗，發情的時候極其折磨人。麻煩在於，公狗沒有特定發情的時間，只要附近有發情母狗，公狗就處於「發情」狀態，可以說是一年四季都在「發情」。發情的時候，看見人的腿都想上。特別是貴婦狗，可能你跟朋友正在聊天，牠衝出來對著你們的腿就一陣啪。當公狗有抱大腿的壞習慣時，一定要制止，不要以為好玩就放縱。不然這隻公狗可能大庭廣眾就抱腿，讓你老臉丟盡。

除了主人的腿，玩偶等之外，家裏各個角落也不能倖免，都要拉上一泡尿。恨不得告訴全世界的母狗，我在這裏快來找我。家裏每天都散發著尿騷味，最可怕的是一隻學會定點大小便的狗，在經歷一次發情之後，又在家隨便尿尿。

平時在家也會焦躁不安，催你趕緊出門。你是出去散步，牠是出門尿尿，一路尿不停。大哥你這樣，我很擔心你是不是生病了，尿頻尿急尿不盡。要是路上遇到其他公狗，還會有一場血腥之戰。就算繩子緊緊扯著脖子，牠也要衝上去跟別的公狗撕咬。附近如果有母狗發情，不太建議主人帶公狗去狗群扎堆，容易發生大規模的單身狗混戰。

負責任的母狗主人，也不要讓發情中的狗在外面逗留太久。母狗發情時濃重的氣味，足以讓附近幾公里的公狗為之瘋狂。所以只要聞到雌性荷爾蒙，沒有被拴緊的公狗，都會不遠萬里趕過來，搞你家的母狗。要寸步不離保護著，不然就等著抱孫子吧。

母狗跟公狗不一樣，她們是季節性發情，一年兩次一般在春季和秋季，每次大概3、4個星期。有那麼幾天陰部流血，有些狗愛乾淨的狗會自己把血舔乾淨。但有些主人會買專用的紙尿褲，除了防止滴血，也能防止外出被公狗騎跨。

當然解決發情的問題並不困難，絕育就行了。絕育，能降低母狗卵巢或子宮疾病的風險、減小公狗得睾丸癌和非癌症性的前列腺疾病的幾率。

有的狗絕育之後，也會變得溫順一點。但大多數公狗，可能不會有太大的改變，出門還是要打架。這並不能怪牠們，牠們對地位和地盤就是如此痴迷。就算是一個小區裏面，無冤無仇的狗狗，見面了也要打一架，直到有一天分出高低，讓別的狗狗知道這片地方被牠承包了。

公狗佔有慾強，也容易興奮衝動，所以一般我都是推薦養母狗。從各個方面來講，母狗都是比較省心的存在，減少了很多鄰里之間的麻煩。

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但因為母狗可以生產繁殖，所以價格一般也比公狗高。除非公狗自身條件非常好，能夠作為種狗，不然售價不會超過母的。母狗絕育的費用也比較貴，傷口也比較大，需要主人更多的照料防止傷口感染。

另外，有些人說母狗喜歡粘著男主人，反之公狗喜歡粘著女主人。女主人一把屎一把尿養大的母狗，對各種男的諂媚得不行，只要是個男的，就興奮圍著人家。其實這個說法沒什麼依據，大多數狗狗都比較喜歡有威嚴的男主人，不管女主人多麼愛牠。

很打臉的是，我們巨小萌的代言狗蛋撻，作為一隻絕育了的公公，還是那麼喜歡妹子。

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