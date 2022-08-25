毛孩冷知識｜毛孩睡眠的4個小知識　有這些反應代表牠正在做夢

你有看過毛孩做夢的樣子嗎？牠的夢境會有你嗎？趕快下滑看毛孩睡眠的 4 個小知識！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼毛孩睡眠的4個小知識▼▼▼

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毛孩都是淺眠？

毛孩睡眠時間平均長達 14 小時，但大都時候是淺眠，真正的深層睡眠只有 5 – 6 小時。淺眠的原因來自毛孩的狩獵天性，狩獵需要消耗非常多體力，所以會抓住空檔時間短暫補眠！

毛孩也會做夢？

毛孩與奴才一樣，睡覺時大腦會出現腦電波，此時大腦處於活躍狀態，就會產生各種不同的夢境！觀察看看！毛孩的眼球在眼皮下快速轉動時，就是他們正在做夢喔！

毛孩做夢會有什麼反應？

手腳抖動、嘴皮抽動、翻白眼、說夢話 ( 發出聲音 )

毛孩的夢境會有你嗎？

哈佛大學心理學家貝瑞特(Dr Deirdre Barrett) 研究顯示，毛孩夢境是今日記憶的重現。可能是吃飯玩耍、和奴才互動生活的片段喔！

別叫醒做夢的毛孩！

直接叫醒是很危險的，他可能正在夢中追逐獵物。突然的碰觸，會讓他分不清現實和夢境，可能會被攻擊喔！你有觀察過毛孩睡覺的樣子嗎？毛孩大多時候都是淺眠，可以觀察看看眼球在眼皮下快速轉動時，就是他們正在做夢喔！

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