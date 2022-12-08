貓貓冷知識｜盤點貓咪吃飯的4大怪癖　奴才餵先肯吃竟因為......

你家也有不肯好好吃飯的貓咪嗎？快下滑看吃飯怪癖大解析！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼即睇貓咪吃飯怪癖▼▼▼

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怪癖1：抓地板

解析：想要把食物藏起來，晚點再享用。流浪過的貓咪更常出現這樣的行為，因為在野外的每一餐都很珍貴～

怪癖2：找東西把食物蓋起來

解析：擔心食物味道引來其他獵食者！沙茶媽媽把家門口的肉肉蓋起來，就是擔心寶寶安危喔！

怪癖3：先吃2口，再回來吃

解析：貓咪的腸胃天生無法大量進食，習慣吃幾口就休息一下！除非你家是橘貓……

怪癖4：奴才餵才肯吃

解析：不需要解釋，就是傲嬌啦！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】