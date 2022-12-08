貓貓冷知識｜盤點貓咪吃飯的4大怪癖 奴才餵先肯吃竟因為......
撰文：汪喵星球
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▼▼▼即睇貓咪吃飯怪癖▼▼▼
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怪癖1：抓地板
解析：想要把食物藏起來，晚點再享用。流浪過的貓咪更常出現這樣的行為，因為在野外的每一餐都很珍貴～
怪癖2：找東西把食物蓋起來
解析：擔心食物味道引來其他獵食者！沙茶媽媽把家門口的肉肉蓋起來，就是擔心寶寶安危喔！
怪癖3：先吃2口，再回來吃
解析：貓咪的腸胃天生無法大量進食，習慣吃幾口就休息一下！除非你家是橘貓……
怪癖4：奴才餵才肯吃
解析：不需要解釋，就是傲嬌啦！
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