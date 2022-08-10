鬼節｜台灣動保處有超渡寵物亡魂活動　更籲大家要以認養不棄養

中元（鬼節）普渡將至，新北市動保處將於8月13日、21日，分別舉辦中元毛寶貝聯合祈福會、超度萬獸安靈大法會，提供飼主緬懷過世寵物也為自家寵物祈福。



每年農曆7月中元節家家戶戶會準備豐盛供品或祭品慰藉亡魂。新北市動保處將於8月13日於板橋動物之家舉辦，中元毛寶貝聯合祈福會超渡往生動物靈魂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主當天可帶著自家寵物至板橋動物之家現場祈福或為往生寵物超度，現場亦會發放寵物專用福袋及平安符1份。

另8月21日於在石碇雲台山大羅金仙府舉辦線上「壬寅年萬物貴生祈福延壽暨超度萬獸安靈大法會」，全程以直播方式讓參與民眾及自家寵物獲得上蒼保佑，上午場舉辦陽生祈福消災法會，下午場為往生超度法會，飼主可依需求於網路報名免費參加並填寫寵物資料，現場將會個別化製作寵物牌位安置於法會中，讓過世寵物受渡祝禱。

新北市動保處表示，藉由農曆中元節為寵物祈福求平安，呼籲民眾要以認養不棄養、給牠一個溫暖的家觀念，對寵物不離不棄，共創新北市友善動物幸福城市。

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