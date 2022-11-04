貓咪偷看你洗澡是擔心你被水淹死？　科學家冷靜回應：別自作多情

你是不是經常在網上看到這樣的説法：「貓偷看你洗澡是為了守護你，保護你，擔心鏟屎的淹死！這是貓愛你的表現......」

就覺得，哎呀小貓咪怎麼這麼偉大啊，對我用情好深！感動死了！

然鵝！！！真相，真的是這樣嗎？



之前，有位外國女網友發帖説，自己每天洗澡都就像在舞台上表演，家裏4只老色貓都會來圍觀她洗澡。

小貓咪，怎麼可以這樣子！色色達咩！！

你有沒有被小貓咪偷窺洗澡的經歷呢？如果有，別害羞，打在評論區！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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部分網友表示自己經常被貓偷窺洗澡：「我家貓為了偷窺我洗澡，鐵頭功都練出來了!!」、「我家貓，擠破頭都要進來偷看我洗澡！」、貓：我花大價錢買了最佳觀眾席，快開始你的洗澡！

也有網友表示貓之所以偷窺自己洗澡，完全是因為擔心自己：「我泡澡時，我家貓一直叼着我的手，想要把我撈出去，它是覺得我遇到危險了想救我嗎？」

對此，有網友分析，「貓本身是比較怕水、害怕洗澡的，因此在貓的觀念中洗澡是一件十分危險的事情。所以，當貓看到鏟屎官洗澡，會認為主人正在遭遇危險，牠們會不顧自身安危進浴室救鏟屎的！」

我天！貓貓這麼暖心的舉動，哪個鏟屎的頂得住啊！可不就傳開了嗎？

網友：管它是不是謠言！傳下去！讓大家知道，小貓咪這是貓咪愛你的表現啊！喵喵萬歲！！

那真相究竟是什麼呢？

動物行為學家表示，確實有一小部分貓咪，因為和鏟屎官關係非常親密，也十分喜歡鏟屎官，只要鏟屎的在家，就變身小小跟屁蟲，鏟屎的去哪牠們就跟去哪。

所以，跟着鏟屎的進衞生間也不例外，總之，愛你就是要一直出現在你的視線範圍裏。

不過，貓咪喜歡偷看人洗澡還有一個原因，那就是貓感興趣的不是你，而是你洗澡時流動的水哦！

眾所周知，大部分貓都很討厭沾到水打濕自己的毛，更別説給貓洗澡了。但動物行為學家證實，其實貓只是不喜歡被水打濕毛髮，並不是説討厭水。

相反，貓對流動的活水，或是水裏有活物的魚缸水更感興趣呢！

因為在貓咪的本能裏，牠們認為流動的水、水裏有活物的水更加乾淨衞生，更適合飲用。這也就是為什麼貓會喜歡喝馬桶水、魚缸水、流動的自來水的原因。

不過如果，還是建議給貓貓喝乾淨的水哦，生的自來水不建議喝呢！如果你家貓不小心偷喝了髒水，務必要給貓咪定期做好驅蟲呀。

這樣説來，貓並不是LSP喜歡偷窺人洗澡、上廁所，也不是因為擔心你出事，它只是想看（想喝）淋浴頭中、馬桶中嘩嘩流動的活水哦！

貓：哇哦，看起來乾淨又衞生，麻麻我可以喝嗎？有的鏟屎官就很機智，給自家愛喝馬桶水的貓貓安排了「馬桶飲水機」。

不過，你覺得，你家貓為什麼會偷窺你洗澡呢？別怕別怕，貓貓不識字的，快在評論曝光下你家貓吧~

祝你每天都有貓貓陪洗澡、拉臭臭哦~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】