養貓前自我檢視及上手懶人包　成為貓奴並不簡單　你適合養貓嗎？

養貓的人越來越多，看著朋友分享自家貓咪的可愛模樣，許多人也跟著想養了，但是，你真的適合養貓嗎？先來了解看看養貓要做哪些事？會遇到哪些難題，下定決心後再養吧。貓咪不是物品，他們是跟你我一樣需要受到尊重的生命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼養貓前不如先考慮這些問題▼▼▼

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Q1. 我適合養貓嗎？

貓咪對環境的變化很敏感，所以如果近期內你的生活會有太大變動就暫時不適合養貓，建議等生活穩定下來之後再養。較大的變動包含：

結婚。搬家。長期出國。生小孩

※ 這裡指的是「尚未養貓而想養貓的人」應該考慮的事項，可不是叫已經養貓的人棄養貓咪喲！

Q2. 想養貓要去哪裡找？

寵物店的貓雖然「外觀」都經過挑選，但「健康」方面可就不一定了。許多繁殖場都都讓貓狗近親繁殖，健康程度恐怕比不上路邊活蹦亂跳的「米克斯（mix，混種貓）」。

請支持領養，以下提供幾個領養管道：

收容所

優點：領養手續簡便，不會有一堆規定，也不用經過中途的審核。

缺點：收容所的貓健康狀況較不明確，認養人必須自行帶去讓獸醫檢查。且收容所經常是整群貓（狗）關在同一個籠子，互相傳染疾病的機會較高。

中途

中途指的是暫時照顧貓咪的人，他們會先暫時收容自己或他人撿到的貓咪，經過照顧後再找人認養。

優點：不論是生病、有跳蚤，或是任何狀況，中途至少都會做初步處理，把貓咪狗狗弄得乾乾淨淨、漂漂亮亮，也會帶他們去做基本的健康檢查，為認養人省下許多功夫。另外，飼養後遇到任何問題，都可以和中途討論，吸取專業意見。

缺點：因為太多人缺乏養貓咪狗狗的正確觀念，容易導致貓狗生病，或飼主誤以為貓狗有行為問題而退養，或因為結婚、家人反對等飼主自身的原因而棄養；更嚴重者甚至可能遇到虐貓虐狗的人假意要領養，因此中途不得不設下許多規矩，篩選能真正、一輩子疼愛貓咪狗狗的人。

自己撿

優點：非常自由，遇到喜歡的、願意跟你回家的就能養，不用向任何人交代。

缺點：流浪的貓狗通常有不少跳蚤，且健康狀況不明，飼主必須自行幫寵物清潔，並自行帶去讓獸醫檢查。

Q3. 要養幼貓或成貓？

一般而言，幼貓和成貓的特性如下（但也是要看每隻貓的個性）。

幼貓：較愛玩，可能會有咬人等等的壞習慣，如果飼主不懂得以適當方式教導，可能會使他變本加厲。

成貓：個性穩定，且如果他流浪過，會更珍惜有家的好，反而更加親人。

許多人都會認為幼貓從小養一定比較親人聽話，但如果飼主不夠了解貓咪，而以錯誤的方式對待和教導他，那什麼樣的貓都很有可能出現行為問題。就像人類的小孩也是剛出生就和父母相處，但有的父母能教出人人稱讚的乖孩子，有些就令人搖頭，是同樣的道理。

Q4. 貓咪那麼多，怎麼選？

如果你跟中途認養，他們通常會大概描述貓咪的個性，你可先想想自己想養的是黏人愛撒嬌的，或喜歡獨來獨往的等等，看到認養照片覺得合眼緣，個性描述又符合你喜好的話，就可以跟中途約看貓，到現場跟他相處看看，應該就能找到合適的貓了（但有的貓看到陌生人會較緊張，而表現出跟平時不同的樣子）。

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Q5. 養貓要做什麼？要準備哪些用品？

1）基本的用品：貓咪不會有機會逃脫的外出籠、食盆、水碗、指甲剪、梳子、貓抓板（避免他抓你的家具）、貓砂（一開始建議用礦砂）及貓砂盆。

2）營養且合適的食物：有乾糧和濕食，乾糧雖較方便但對貓咪健康不好，新手建議餵主食罐。另外，貓是肉食性動物，不像狗狗是雜食性，因此千萬不要餵人類的食物，一來食材不符合貓咪營養需求，二來人的食物有調味料，對動物來說很傷身。

3）乾淨的飲水：水要給煮過的，不可餵生水或礦泉水。要積極讓貓咪攝取足夠水分，很多貓都是水喝不夠而得腎病的。

4）健康檢查：如果中途還沒帶貓咪去看過醫生，你接回家後要先帶去給獸醫看，做基本的健康檢查。如果貓咪有流浪過也要跟醫生說，會影響檢查項目。

5）每天清1～2次貓砂。

6）固定一段時間梳毛、剪指甲、餵化毛膏（或可用南瓜泥、地瓜泥代替）。

7）每天要陪他玩、跟他說話、摸摸他。不要直接用手腳跟他玩（可以用玩具），以免養成他咬手腳的習慣。也不要都不理他，把他當成家裡的擺飾。貓咪也是需要關愛和陪伴的。

8）生病看醫生、（動物沒健保，看起醫生來有可能會很燒錢，這點一定在養之前就要考慮清楚）、1～3年打一次疫苗、做健康檢查、夠大之後要結紮。

9）洗澡可一年1～2次，但有些品種油脂分泌較旺盛，洗澡頻率要較高。貓咪很敏感，如果送去寵物美容，他們可能會因太過緊張而弄傷美容師或是自己，因此最好能學會自己在家洗澡、剃毛等等。

10）貓咪喜歡垂直空間，可以買貓跳台或用家中現有的櫥櫃，擺放成階梯狀的高低落差，消耗貓咪多餘的精力。另外，最好有窗邊的空間或陽台能讓他們看窗外的風景、小鳥，及曬曬太陽。

Q6. 養貓可能會遇到的問題

貓咪可能會因為個性、環境、身體狀況，以及飼主對待他的方式或飼主本身的狀況而產生以下問題：

1）掉毛。即使是短毛貓也會掉毛，長毛貓更不用說，尤其換毛季的掉毛量是很可怕的。如果有嚴重潔癖又無法勤於打掃，養貓前恐怕得考慮一下。

2）不親人。通常只要飼主付出足夠的關愛及時間照顧、陪伴貓咪，大多貓咪都會親近飼主，甚至黏人撒嬌。但有些貓咪會因為本身的個性，或曾經受過人類傷害等原因，而始終害怕人類，或即使不害怕，但也很少主動親近人或不喜歡讓人抱，所以如果你喜歡熱情黏人的寵物，可以優先考慮養狗，或是養貓前先跟他相處，了解他的個性。

3）抓家具。貓咪會磨爪以去除老廢指甲，所以飼主必須準備貓抓板。但有些貓即使有貓抓板也會抓其他家具，因此如果完全不能接受，就要考慮一下是否要養貓。

4）晚上不睡覺。貓咪是夜行性動物，因此半夜跑跳、玩耍或吵鬧是正常的。有些飼主能透過訓練或一些方式讓貓咪跟著飼主的作息生活，但不是每個人都能成功，所以必須把這一點也考慮進去。

5）亂尿尿。貓咪亂尿尿的原因很多，可說是養貓常見的困擾，飼主也必須全盤了解貓咪的習性，才能避免／改正這種狀況。

6）生病。貓咪沒有健保，即使是平常的皮膚病、感冒等等的小病，一次也要幾百塊，複診就要上千塊，更不用說其他較嚴重的疾病了。因此如果不願意在貓咪身上花那麼多錢，或無法在平時就慢慢存下醫療基金，養貓前可能就要考慮一下。

7）情侶分手。有些情侶談戀愛時甜蜜蜜，就想養寵物為感情加溫，但是否有先考慮過，萬一有天分手，寵物誰要養？「分手後把貓咪接回來養會觸景傷情。」「貓咪比較喜歡對方，我才不要養他。」如果會有這些想法，那還是不要養比較好。

8）家人反對。不管你如何「猜想」、「感覺」家人一定可以接受你養寵物，都還是請你先實際詢問過家人，所有人都同意再養。有些比較誇張的案例中，曾經有家人偷偷將寵物帶到遠處「放生」，因此不能輕視這一點。

9）懷孕生子。常常養寵物養得好好的，一懷孕就有些根本不了解實情的人會碎嘴要你把寵物送人，還沒遇到前你可能會認為自己不可能這麼做，但實際遇到後，心意不夠堅定的人可能就會開始覺得：「嗯，這麼說也對。」「好煩哦，好啦好啦送給別人養，不要再煩我了！」所以請先了解相關知識，到時就由你來說服別人，而不是聽信他人不可靠的言論。

養貓前務必把這些因素考慮進去，不要一時興起，養了之後再來說因為我有多不得已、因為貓多壞，我才被逼把他送人，那都是傷害生命的藉口罷了。

【本文獲「滔客」授權轉載。】