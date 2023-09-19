牆壁內傳奇怪聲音 屋主鑿洞救出超萌小灰球 驚呼：牠怎進去的？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一名女子5日在自家公寓聽到奇怪的聲響，她湊近牆壁仔細聽然後敲打，裡面的生物做出回應，還發出類似「喵」的叫聲，像是在喊「救命」。
女子趕緊聯繫消防局和動保組織 San Antonio Animal Care Services前來處理，相關人員抵達發現牆壁裡的叫聲愈來愈大，他們循線找到正確位置開挖，將牆壁鑿開一個洞，把受困在裡面喵喵叫的生物救出。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+4
原來困在牆壁裡的是一隻灰色幼貓，大約2周大，看起來相當飢餓，救援人員為牠取名Nimbus。小貓暫時先安置在動物收容所，所幸健康狀況良好，之後將為牠尋找願意領養的家庭，已有不少網友在臉書應徵要成為小貓的新飼主。
奇妙的是屋主並沒有養貓，包括救援人員沒人知道這隻小貓是怎麼跑進牆壁中的，有網友懷疑貓媽媽是不是躲在閣樓或屋裡別處，動保人員表示並沒有發現母貓的蹤跡，對於Nimbus為何會困在牆壁中也始終是個謎。
延伸閱讀：貓媽失去全窩新生兒 收養孤兒小鵝 遇大狗挑釁牠不顧一切這樣做
+33
大盜家貓常偷竊憐居物品 這晚牠持刀闖入臥室 奴才：我做錯什麼女子3年前撿起流浪小奶貓 沒想一直被牠猛揍 但一物治一物呀發現家裏貓狗鬼祟地開秘密會議 網民有大膽猜想：牠們想這樣做！17歲橘貓患老年痴呆 婆婆要求好好照顧 一句窩心叮囑網民動容了開學日白貓想把自己塞進書包裏 睜圓雙眼求小主人：帶我上學去上班途中撿到虛弱流浪貓咪 心血來潮去買彩票 結果中了71萬美元
延伸閱讀：
為什麼別人家的貓都那麼乖？解析「構成喵性格的4因素」個性好不好跟貓爸有關係
布偶貓跳椅慘摔想躲紙箱掩飾尷尬！「下半身再度卡住」阿金也傻眼：要裝沒看見嗎？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】