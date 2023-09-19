牆壁內傳奇怪聲音　屋主鑿洞救出超萌小灰球　驚呼：牠怎進去的？

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一名女子5日在自家公寓聽到奇怪的聲響，她湊近牆壁仔細聽然後敲打，裡面的生物做出回應，還發出類似「喵」的叫聲，像是在喊「救命」。



女子趕緊聯繫消防局和動保組織 San Antonio Animal Care Services前來處理，相關人員抵達發現牆壁裡的叫聲愈來愈大，他們循線找到正確位置開挖，將牆壁鑿開一個洞，把受困在裡面喵喵叫的生物救出。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來困在牆壁裡的是一隻灰色幼貓，大約2周大，看起來相當飢餓，救援人員為牠取名Nimbus。小貓暫時先安置在動物收容所，所幸健康狀況良好，之後將為牠尋找願意領養的家庭，已有不少網友在臉書應徵要成為小貓的新飼主。

奇妙的是屋主並沒有養貓，包括救援人員沒人知道這隻小貓是怎麼跑進牆壁中的，有網友懷疑貓媽媽是不是躲在閣樓或屋裡別處，動保人員表示並沒有發現母貓的蹤跡，對於Nimbus為何會困在牆壁中也始終是個謎。

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