喵星人霸氣爬到天花板監視　下秒瘋狂喵喵叫：奴才快來救朕啊！

底下的人類啊～日本一名貓奴分享愛貓前陣子偷偷爬上高處，還露出沾沾自喜的表情讓奴才十分驚訝。不過貓皇似乎很快就發現自己「上得去卻下不來」，不停喵喵叫彷彿在請求支援，氣勢瞬間弱掉的反差讓許多粉絲笑翻。



原PO在X（原推特）分享愛貓「Uzume」（うずめ）的各種生活趣事。Uzume平常就相當調皮，會在家裡爬上爬下，直到某天Uzume無師自通，竟然默默地就爬到屋子角落的制高點，貓耳朵幾乎已經碰到天花板，還露出十分得意的神情，居高臨下的姿態看起來超級霸氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而事情並不總是那麼順利，Uzume後來才發現想下去遠比爬上來還難，這時突然一轉先前神氣的模樣，開始故作鎮定喵喵叫呼喚人類前來護駕。而原PO也在拍完照之後迅速護送愛貓下來，並附上先前偷偷錄下的犯案過程影片，讓網友笑翻表示虎斑貓「看起來一臉非常自豪的樣子」。

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