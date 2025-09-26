理工大學｜黃永德續任常務及學務副校長　趙汝恒獲升任高級副校長

香港理工大學今日（26日）宣布，黃永德將續任常務及學務副校長，新任期自12月1日生效；同時委任趙汝恒為高級副校長（研究及創新），於10月1日正式履新。趙汝恒現為副校長（研究及創新），高級副校長為理大今年中新增的職位。



黃永德（左一）續任常務及學務副校長，新任期自2025年12月1日生效；同 時趙汝恒（右一）獲委任為高級副校長（研究及創新），並於2025年10月1日正式履新。

黃永德自2020年起出任理大常務及學務副校長，在任期間創辦食品科學及營養學系，並推動跨學科中心成立及科研成果轉化。擔任副校長前，黃曾出任多個管理職務；包括應用生物及化學科技學系系主任、應用科學及紡織學院院長及深圳研究院副院長，推動理大成立多個科研平台及中心，並創辦了食物安全及科技研究中心。

趙汝恒現任理大副校長（研究及創新），主力推動跨領域研究、知識轉移及創新科技，令理大在多個重點科研領域取得突破，鞏固在本地及內地高等教育和創科領域的領導地位。趙表示，未來將繼續推動跨領域科研，深化知識轉移，並加強與各界合作，進一步提升理大的國際競爭力和社會影響力。

今年6月重組管理層架構 增兩職位

理大校董會主席林大輝表示，「大學於今年6月重組管理層架構，包括新增高級副校長（硏究及創新）和副校長（知識轉移）職位。新架構令理大團隊更具實力、更有朝氣和更臻完美」。

理大校長滕錦光則表示，黃與趙深刻理解理大的戰略定位與未來規劃，相信他們能推動教育質量、科研創新及知識轉移等關鍵領域發展，並為鞏固理大作為創新型的世界一流大學，再注入新的動力。