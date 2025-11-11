城大內地改獨立招生料熱門學科收生成績上升　設面試重英語對談

香港城市大學早前宣布，自下學年起將透過「中國內地高考單獨招生」機制，獨立招收內地應屆高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道邀請城大協理學務副校長（學術事務）溫子堅及城大招生處處長林遵武接受訪問，分享內地高考生申請2026/27學年入讀城大的資訊。



溫子堅表示，新機制有助提升城大在招收內地生的靈活度，校方期望能招收更多具質素的學生，並預期首年會收到約7,000多份申請。 林遵武則說，在新機制下大部份學院的學課都會設有面試環節，故校方除了考慮申請者的高考分數外，學生在面試中的的表現亦是重要的一環，提醒有興趣報讀的考生要好好準備面試，特別是英語口試部分。



城大協理學務副校長（學術事務）溫子堅表示，新機制可提升收生靈活度。（鄭子峰攝)

高考放榜即可錄取 新制度提升收生靈活度

新學年起，城大將不再透過「全國普通高等學校統一招生計劃（統招）」收生，改為以自主方式招收內地高考生。溫子堅表示，這項改變讓城大可在高考放榜後即時啟動錄取程序，更快吸納心儀學生，未來城大在放榜後可即時發出取錄通知，更靈活地進行取錄，掌握時間優勢。

他又指出，城大近年積極推動創新與創業教育，希望學生具備創意思維與實踐精神，例如大學自設的創新創業計劃「HK Tech 300」，就鼓勵學生從構思到實踐發展創業項目。透過面試收生，學校能更全面評估學生的創意、潛力及是否符合城大的教育理念，選出與城大理念相符、具創新精神和國際視野的申請人。林遵武補充，以往統招以分數為主要依據，獨立招生則容許各學系根據面試表現與學科特質調整收生準則，讓最合適的學生進入最適配的課程。

招生處處長林遵武認為，獨立招生容許各學系根據面試表現與學科特質調整收生準則，挑選最適合就讀課程的學生。（鄭子峰攝)

商科與人工智能最受歡迎 預期收生成績上升

林遵武表示，目前城大的非本地生中約有六至七成學生來自內地，主要分布於上海、北京及安徽等大城市。他表示，新機制下的錄取分數將視各省市情況而定，預計會在「一本線」以上水平，屬中上游考生成績範圍，校方會以學生整體表現及面試結果等為主要考慮因素。在學科選擇方面，溫子堅稱，商科、人工智能（AI）、機器學習、電腦科學及數據科學等科技相關課程，是內地學生報讀的熱門科目，他預計隨着獨立收生制度實施，熱門學科的收生成績將有所提升。

興趣報讀城大的高考生最快可於11月中遞交申請。(資料圖片)

申請11月中開放 高考放榜後公布結果

對於有興趣報讀城大的高考生，溫子堅表示，學生可在城大中國內地本科招生網頁瀏覽相關資料。他說，學生最快可於今年11月中旬起遞交申請，至明年6月11日截止。高考成績公布後，校方將於6月下旬至7月上旬通知錄取結果。申請者可選擇最多兩個學科志願，並可於申請期間修改。個別學院將於高考放榜前後舉行面試，安排包括實體及線上形式。他又說，校方容許個別學院在學生面試後根據表現調整排名，有些課程並不以高考分數為唯一標準，以選出最適合修讀該課程的同學。林遵武表示，具體面試時間及細節將於明年首季公布。

溫子堅和林遵武提醒學生要積極準備面試環節，尤其是多練習英語口語。（鄭子峰攝)

面試須充分準備 英語表達成關鍵

面試是整個選拔過程的重要一環。溫子堅建議，學生應事先了解城大的辦學理念及課程特色等背景資料，並在面試中以自信的態度表達自己，說明為何適合該課程。由於城大以英語為主要教學語言，部分面試將以英語進行，林遵武提醒考生須具備一定英語表達能力，並應提前作好準備，以自然流暢的英語表達想法與觀點。

溫子堅表示，入讀城大除了可以學習到書本上的知識外，也可以為學生的個人成長帶來不一般的體驗，特別是城大近年投放了很多資源在學生交流方面，鼓勵他們到不同的國家交流學習，擴闊國際視野和豐富人生經驗。林遵武亦說，若果內地生希望以追求國際化和創新理念為目標，入讀城大將會是他們的不二之選。