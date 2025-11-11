內地生分享入讀城大體驗　感受國際化學習氛圍　面試前需練習英語

城市大學早前宣布，自下學年起將透過「中國內地高考單獨招生」機制，獨立招收內地應屆高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道邀請城市大學電子及電機工程學三年級生林景盛、城大協理學務副校長（學術事務）溫子堅及城大招生處處長林遵武接受訪問，幫助大家了解內地生入讀城大的詳情。



林景盛同學來自福建，以內地高考成績入讀城大。他建議同學多練習英語口語，以提高通過面試的機會。他又指城大是一所國際化的大學，能認識很多來自不同國家的同學，而且校內有很多課外活動可供參加，讓他能在輕鬆和嚴肅兼備的學術氛圍中享受大學生活。



內地生林景盛建議同學多練習英語口語，以提高通過面試的機會。（鄭子峰攝)

林同學說來港升學的原因是嚮往這座城市輕鬆的學習氛圍，而他選擇入讀城大主要是因為校園的多元文化與國際化特色。他表示，在校園裡能結識來自不同國家和地區的同學，透過交流了解不同文化與觀點，對個人成長和未來方向都有啟發。

鼓勵高考生注重英語表達能力

城大於下學年起將透過「內地高考單獨招生」機制，獨立招收內地高考生，林同學向有意報讀城大的內地生分享經驗。他認為，學業成績始終是報讀好學校的重要基礎，但同時亦要培養語言能力，尤其是英語口語的自信。

他指出，城大以全英語授課，校園裡有來自世界各地的學生，英語是主要的溝通橋樑，因此學生能敢於開口和主動以英交流，是適應學業和校園生活的關鍵。他鼓勵未來的申請者在高中階段多練習英語對話，培養表達能力，這樣在面試或日後上課時都能更自如地發揮。

以興趣養成語言能力 勇於開口是關鍵

談到如何練習英語，林景盛師稱他自小會透過看電影模仿片戲中人物的對白來練習英語口語，而一向喜歡學習不同語言的他，現時亦因為多了與本地同學交流而略懂說廣東話。林同學說，既然選擇來到一個新地方，就應該主動了解當地文化與語言，這樣才能真正融入社會。

除了學業，林同學亦很享受課堂以外的校園生活。他說，香港的大學生活與內地有明顯不同，設有多樣化的課外活動，例如籃球、羽毛球、欖球等體育社團，還有各種交流交活動，這些都是他之前在內地高校沒有體驗過的。

林同學表示，城大設有多樣化的課外活動，為他帶來不同的體驗。（城市大學提供）

回想剛入學時，林景盛坦言一開始不太適應全英語授課的環境，但他指城大設有師友計劃，由高年級師兄師姐提供指導與協助，可協助非本地生理解課堂內容及學習方法，亦會以他們的經驗為同學提供升學和未來方向等意見，在師兄師姐的幫助下，同學很快便能適應香港的教學節奏，而他自己只用了大約兩周便適應了城大的教學風格。

校園支援完善 助非本地生適應香港生活

談到在港生活開支，林景盛估算每月約需六千元人民幣。他笑言，雖然校內餐飲價錢合理，但大學生活除了上課，也少不了與朋友聚會、外出活動，因此預算需適當安排。

城大協理學務副校長（學術事務）溫子堅（右)表示，城大在學生來港前會安排迎新指導，讓他們提前了解生活細節與學習安排。（鄭子峰攝)

除了學業層面，城大亦為非本地生提供全面的生活支援。林遵武表示，內地生入學首兩年均可獲宿舍安排，宿費約每年兩萬元，生活費估算約五至六萬元，學費則視乎課程而定，一般課程大約每年十九萬元。校方同時設有多項獎學金，鼓勵成績優秀或具潛能的學生申請。

溫子堅補充，學生發展服務處（Students Development Services）會定期舉辦文化交流、社交活動及輔導服務，協助非本地生認識香港社會、建立朋輩網絡及適應校園環境。此外，校方在學生來港前會安排迎新指導，讓他們提前了解生活細節與學習安排。