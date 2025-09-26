城大下學年起獨立招收內地高考生　採擇優錄取方式不設名額上下限

香港城市大學周四（25日）起分階段接受各類本科生的入學申請，並宣布由2026/27學年（下學年）起，不再參與「全國普通高等學校統一招生計劃（統招）」，改為透過「中國內地高考單獨招生」機制，獨立招收中國內地應屆高考生，有關安排已獲內地有關當局批准。



城市大學宣布，不再參與「全國普通高等學校統一招生計劃（統招）」，改為透過「中國內地高考單獨招生」機制。

城大表示，新政策採取擇優錄取方式，各省市不設名額上下限，務求吸納更多具潛質的優秀學子來港升學，料可進一步提升城大在招收中國內地優秀學生方面的靈活性。而新一輪招生安排將配合城大持續推動「留學香港」品牌，進一步拓展國際化及多元化的學生組合，鞏固其在區域高等教育的領導地位。城大又說，校方於2025/26學年透過統招錄取約300名中國內地學生。

此外，城大旗艦課程在2026/27學年將擴展至十個，並為入讀旗艦課程的本地優秀學生提供豐厚獎學金，包括全額或半額學費、宿舍費，以及一次性最高達50萬港元的海外交流資助。學生有機會到訪世界頂尖院校，包括麻省理工學院、倫敦帝國學院、牛津大學、哈佛大學、劍橋大學及康奈爾大學等作海外交流。而校方早前與美國哥倫比亞大學合作推出「雙聯學士學位課程直接錄取計劃」，涵蓋12個四年制雙學位課程，將由2026/27學年起首次接受香港及全球各地的高中畢業生申請。