18載銀行人轉攻保險界　保誠Marketing一姐「溫情牌」冧掂港人

保險市場今年起掀起連番激戰，產品鬥平鬥全面，廣告則成為另一道戰線，加上社交媒體崛起成為宣傳主場，保險公司在「度橋」時亦要花盡心思。保誠今年先後找來藝人林淑敏及陳慧琳拍廣告，大打溫情牌吸引網民，其中由陳慧琳出演的廣告大賣親子情，推出約一個月便錄得超過500萬播放次數，盡得網民歡心。

一切的幕後推手，是曾於銀行界工作近18年，現為保誠首席市場拓展及客戶服務總監的吳詩雅。她剖白公司推廣策略，是要令廣告「唔只係一條廣告」，更要以溫情打動網民。由銀行走到保險界，她坦言從未感受過水土不服，轉職近一年更深深被保險人的熱情打動。

出身銀行界「少林寺」花旗銀行的吳詩雅，去年9月加入保誠前，於舊東家工作接近18年，離巢前位居客戶管理及電子銀行業務主管，該行的市場及品牌營銷、金融科技發展，以至客戶服務策略，她通通有份出謀獻策。

雖然銀行與保險上至監管，下至職場文化都有不少分別，但轉工剛滿一年的她，坦言並無水土不服，「或者因為兩間都係跨國公司，文化差異唔大，但令我好深感受嘅，係保險業嘅人更加熱情！」

保誠今年初推出新品牌承諾，並大打宣傳攻勢。（資料圖片）

保險人直腸直肚 管理靠直接溝通

銀行業之中，位處前線的是一眾分行職員；來到保險公司，衝鋒陷陣的則是數以萬計的保險代理。吳詩雅笑指，代理團隊有話直說的特點，令她印象尤深，「批評定讚賞都會直接講，等你可以即時改進。」她舉例稱，保誠早前在會展舉辦雲集近8,000人的營銷大會，她在台上分享公司的產品及市場策略，「點知一講完，已經有十幾個代理同事WhatsApp我，畀意見或者讚好。但佢哋真係發自內心，因為我唔係佢哋上司，無必要奉承我。」

這種鼓勵溝通的企業文化，也與她的管理哲學相呼應，「就算大家屬於不同部門及職級，都應該要直接互動。若果按照公司架構咁層層分明，等得你傳話傳到上嚟，都變咗另一句話啦！」她認為，這除了令高層更易聆聽同事心聲，更重要的是令員工有參與感，「年資較低同事無咩機會表達自己，做完都未必有人知，所以一定要令佢哋知道做完嘅野其實係好有用。」

吳詩雅加入保誠一年，對於代理團隊的有話直說印象深刻。（李澤彤攝）

革新品牌承諾 廣告大打溫情牌

加入保誠後，吳詩雅今年初接手重磅任務，協助公司將品牌承諾，由港人耳熟能詳的「用心聆聽，更知你心」改為「用心聆聽，實現您心」，並且大打廣告宣傳攻勢，除了請來「大小姐」林淑敏拍攝微電影，講述癌症病患者的心路歷程，9月又與陳慧琳（Kelly）合作拍攝主打親子情的廣告，推廣公司新推出的「童創未來」儲蓄保。

作為一系列廣告的幕後功臣，吳詩雅解構其市場推廣策略，是要靠溫情引起消費者共鳴，「唔能夠好似以前咁Hard-sell，有咩事就賠錢，聽落太普通。」她認為，在社交媒體的時代，公司必須「諗計」吸引網民主動收看廣告，「例如陳慧琳個廣告，講到一個媽媽愛護仔女，但又希望佢哋可以自立嗰種掙扎，好多網民會話欣賞好欣賞個故仔、好欣賞個拍攝手法，反映大家已經唔當條片只係一個廣告。」新廣告推出至今約莫一個月，已在Facebook及YouTube合共錄得逾500萬播放次數，叫好又叫座。

保誠於新一輯危疾保廣告請來陳慧琳拍攝，廣告推出約一個月，YouTube已錄得200萬播放次數。

產品愈來愈「靚」 貼心服務靠聆聽

消費者要求愈來愈高，不僅局限在門面廣告，就連產品也要愈來愈貼身。吳詩雅指出，近年港人對保險產品的接受程度與日俱增，「以前大家買保險會諗，咁啱有朋友畢業做保險，咁咪幫襯吓囉。但依家好多人係主動去搵，好似我細佬身為醫生，但都主動走嚟問我自願醫保好唔好。」

隨着市場競爭加劇，她形容保險產品亦「愈來愈靚」，例如過往的危疾保產品大多只能索償一次，現時除了覆蓋更多病症，有不少產品更可多次索償，而進入數碼時代，客戶也期望保險產品有更大彈性，例如提供「轉Plan」及升級安排等。總結多年經驗，吳詩雅認為要做好宣傳及產品策略，公司必須與客人有傾有講，不能全盤依賴廣告公司「出橋」，例如保誠就設有一個涵蓋3,800名客戶的調查平台密密收風，確保推廣策略及新產品能「冧掂」消費者。