全球疫情擴散，中國加速基建項目上馬，以拉動經濟增長。國務院常務會議要求擴內需，亦要穩投資，財政部上周宣布1.29萬億元人民幣的專項債提前下達，料2020年整體規模將超去年，對沖新冠疫情帶來的影響。

友信證券研究部總監陳偉聰表示，看好基建和水泥板塊，或其他建築相關器械行業，因內地希望加大基建投資，料新增專項債規模可達4萬億人民幣，加上之前財政部表明會發行特別國債，預期會用在財政政策上，基建將是其中一環。另外，在貨幣政策方面，上周五央行宣布定向降準，預期整體利率下行，融資成本有望降低，有利普遍負債較高的水泥基建股。

中鐵建新簽合同增長佳

陳偉聰指，基建股去年跑輸大市，主要因現金流緊張，應收帳較多，「好多項目做咗，未有錢即刻返到」，令公司要作高息短期融資，但最新業績出爐，顯示去年下半年情況逐漸改善，加上部分基建股如中鐵建（1186）去年新簽合同有不錯增長，料估值不高下，今年有望跑贏大市。

海螺派息穩定 息率逾4厘

至於水泥股，包括海螺水泥（0914）、華潤水泥（1313）、中國建材（3323）現時往績市盈率介乎5至7倍，股息率亦有逾4至6厘，估值頗為吸引。陳偉聰指，水泥股派息穩陣，「不似滙豐突然被取消派息」，如海螺雖然息率只有4厘，比內銀或其他高息股為低，但由於業務性質穩定，資產負債表質素佳，長期有穩定現金流，未有集資需要或批股壓力，料派息能夠維持。