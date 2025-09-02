759阿信屋店均月賺$2274　香港消費死火　蒸發千億生意、10萬飯碗

翻開香港零售與餐飲業的賬本，一組冰冷的數字揭示著行業的凜冽寒冬。對比疫情前的光景，一年逾千億元的生意憑空蒸發，近十萬個飯碗隨之消失。這不僅是統計圖表上的曲線下滑，更是無數商戶掙扎求存、從業者生計受創的真實寫照。



《香港01》分析官方及上市企業最新公布數據，零售業、餐飲業盈利幾乎全跌，759阿信屋平均每間店每月只賺2,274元！旅客消費銳減與本地消費力下跌的雙重夾擊，似乎是造成此局面不可忽視的兩大主因。



對比疫情前的光景，餐飲及零售業一年過千億元的生意憑空蒸發，近十萬個飯碗隨之消失。（資料圖片）

統計處數據顯示，與疫情前的2018年相比，香港零售業和餐飲業去年合共蒸發了1,185億元生意（零售少1,083億元，餐飲少102億元），錢，到底去哪了？答案就是旅客錢包縮水！

對比2018年，2024年旅客在港消費金額大減1,240億，該統計涵蓋零售、餐飲、酒店，惟按照統計處公佈的2023年數字，住宿服務業收益減少較為輕微，因此零售、餐飲消失的千億，幾乎對應旅客減少的消費額。這不僅是數字，更意味著少了近10萬個飯碗，餐飲業、零售業僱員人數2018年至今合共減少9.18萬人。

何況，本地勞工失去的飯碗不止這些，有逾7萬飯碗早已被外勞替代。香港勞權監察報告指，從2018至2021年期間平均每年近3,200人，激增至一年半內引入逾7.1萬外勞。而失業人數亦同時飆升，其中建造業、零售業、餐飲業成重災區，升幅平均達15%。

零售業量價齊挫 759阿信屋店均每月只賺2274元

而且不只是旅客消費了下降，本地消費力也大不如前！考慮6年累積近13%的通脹（香港平均每年通脹率約為2%），意味著即使減去旅客所致的千億元，零售業銷售額數字不變，實際做到的生意「量」可能已減少逾一成，然而成本卻未必可減。

儘管今年上半年情況僅算喘定，零售按年跌3.3%，餐飲按年微升0.1%。但企業的生意仍不理想，翻查各上市公司業績，珠寶零售股周大福（1929）、六福（0590）、東方表行（0398）截至今年3月底止全年純利均下跌，挫大約一成至四成。謝瑞麟（0417）更虧損近2億元，受累於營業額下滑及融資成本高企。

其餘零售股中，759阿信屋母企CEC國際（0759）表現較差，虧損逾4,000萬元，而日本城母企國際家居零售（1373）、友和集團（2347）、莎莎（0178）全年盈利分別跌約53%、8.2%、64.8%。

零售業幾乎無一倖免，759阿信屋母企截至今年4月底全年業績中，香港零售業務年度溢利只有458.5萬元，若忽略佔比較少的網店業務，作為本港最大的零食店，擁有大約168間門店的759阿信屋平均每店每月只賺2,274元。

餐飲業盈利幾乎全跌 持牌食肆數目續跌

再來看餐飲業數字，翻查食環署牌照資料，截至今年7月3日，本港有16,944間持牌食肆（包括普通食肆、小食食肆及水上食肆），較去年17,087間持牌食肆少143間，保持跌勢。更關鍵的是，結業後牌照未必即時註銷，實際倒閉情況可能更嚴重。所謂「開多過執」，恐怕與現實有距離。

本港食肆收益在今年首季下跌0.6%後，第二季收益回復輕微增長，但實則暗藏殺機，今年次季中式餐館收益跌3.8%。

三大連鎖餐飲大家樂（0341）、大快活（0052）、譚仔國際（2217）全年純利齊跌逾三成，老牌餐飲翠華（1314）全年純利也跌近七成。另外，據DFI零售集團報告，美心去年收入微跌1%至30.7億美元（折合約239億港元），但盈利按年倒退18%至1.278億美元（折合約10億港元），主要受累於月餅銷售及內地餐廳表現較弱。

而經營中式酒樓的富臨集團（1143）更出現虧損6,640萬元，難怪近來其旗下陶源酒家將軍澳店、富城火鍋海鮮酒家旺角店也結業，同樣出現虧損的還有敘福樓（1978），今年上半年虧損63萬元。

目前只有太興（6811）、嚐高美（8371）盈利見增長，太興中期純利更多賺280%達4,080萬元，堪稱逆市奇兵。

嚐高美在截至今年3月底止全年業績中，錄得純利為9553.3萬港元，年增長5.61%。（圖片來源：牛氣）

逆市奇兵嚐高美 店均每月賺近20萬元

再細看每間餐廳經營狀況，由於不同公司採用不同的會計準則，僅有部分公司列出分部盈利，可以此推敲眾經營者實力。但要留意部分連鎖餐廳本身以門店數目取勝，店均生意額或未能相提並論。

以大家樂為例，截至今年3月底全年香港業務溢利為5.25億元，香港分店數量為381家，即每家分店每年經營利潤（扣除集團開支前）約138萬元，得出店均每月利潤約11.5萬元，較2018年的20萬近乎腰斬！

不過，大家樂成績已不算差，另一快餐店集團大快活（0052）在港經營157家食肆分店，香港分部業績為8,118萬元，意味店均每月經營溢利僅約4.3萬元，而「牛角」母企敘福樓（1978）店均每月溢利也與大快活相差無幾。茶飲店方面，「天仁茗茶」經銷商賓仕國際（1705）店均只賺不足1萬元。

另外，逆市奇兵嚐高美在港門店與敘福樓相近，只有60間門店，但店均每月賺18.6萬元，完勝一眾連鎖餐廳。

零星逆市奇葩，整體行業的復甦之路仍荊棘滿途。千億生意蒸發、十萬飯碗消失的背後，是旅客消費銳減與本地消費力下滑的雙重夾擊。零售業面臨量價齊跌的困境，餐飲業則在牌照減少與盈利下滑中掙扎。縱有如何重振消費引擎、吸引旅客回流並提升本地消費信心，將是香港零售與餐飲業能否走出寒冬的關鍵。