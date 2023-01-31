國泰今年擬聘3000人　新任CEO林紹波：冀航班增加　票價恢復正常

本港通關市民對出國旅行意願增，刺激不少熱門旅遊地機票價格急升，國泰（0293）新任CEO林紹波指出，正致力恢復運力，去年底尚有40架飛機暫泊澳州沙漠，現正陸續安排客機回港，「個個月都有機返港」，相信航班增加後，票價會恢復正常。不過人手招募計劃則有調整，最新目標是年內聘3,000人。



社會復常國泰航空早已表明增加人手，集團新任行政總裁林紹波接受《香港01》等傳媒訪問時指出，集團去年底招聘了2,000人，今年計劃要再增聘3,000人，包括機師、機艙服務員及地勤人員等各個職位，期望重建國泰及提高服務水平。

問及最新公布的招募計劃有變，國泰新任CEO林紹波指出，要按業務實際情況作調整。（資料圖片）

國泰在去年6月時曾公布，要在今年年底增聘8,000人，以滿足未來18至24個月的營運需求。問及最新公布的招募計劃有變，他解釋指要按業務實際情況作調整，另外，員工的流失率亦有改變，集團在疫情期間曾面臨員工大量流失；而近月員工的流失率已經逐步恢復至疫情前的正常水平。

據國泰半年年報，截至2022年6月底，國泰航空集團於在全球僱用逾20,800名員工，較2021年底減約800人，在香港員工數目約17,000人。

中國內地於今年初逐步開關，問及國泰會否考慮上調運力恢復目標，林紹波回龐指，在去年制訂運力目標時，已經計入了中國開關的預測，情況和預測大致相近，因此不需要上調運力目標。（廖雁雄攝）

運力目標已計及內地通關 無需上調

不過，整體航班恢復的大計則維持不變，林紹波指出，目標是今年底客運運力進一步恢復至疫情前的70%，在明年底前完全恢復至疫情前水平。

中國內地於今年初逐步開關，旅客需求增加，問及國泰會否考慮上調運力恢復目標，林紹波回龐指，在去年制訂運力目標時，已經計入了中國開關的預測，情況和預測大致相近，因此不需要上調運力目標。

1月22日大年初一上午7時起香港機場人丁旺，不少人趁新年連假乘搭飛機往日本、泰國、南韓等地旅遊。（鄭子峰攝）

去年底有40架機暫泊沙漠 每月陸續返港

疫情期間國泰曾先後將七成的飛機停泊在澳州愛麗絲泉沙漠上，去年中集團已經宣布，會將機隊全數調回香港，旨在恢復更多航班。林紹波透露，香港快運方面，去年底所有飛機已經運返本港。國泰客運方面，在去年底尚有約40架機停泊在澳洲沙漠，現正陸續安排客機回港，笑指「個個月都有機返港」。至於貨機則一直全數在香港服務。

疫情期間國泰曾先後將七成的飛機停泊在澳州愛麗絲泉沙漠上，林紹波透露，在去年底尚有約40架機停泊在澳洲沙漠，現正陸續安排客機回港，笑指「個個月都有機返港」。（資料圖片）

盡快「連本帶利」向政府還錢

國泰本月發盈警，預料去年全年虧損約64億至70億元，較2021年虧損55億元有所擴大。虧損主要受累聯屬公司國航（0753）錄得龐大虧損。林紹波指出，集團的財政在疫情時受重創，未來三年將重建財務，並表示盡快「連本帶利」向政府償還貸款，不過現時未有時間表，要視乎今年業績表現。

翻查公告，國泰於2020年6月獲政府注資，包括斥資195億元認購國泰發行的優先股，而優先股的股息逐年遞增，首3年為3厘，第四年5厘，第五年7厘，其餘為9厘，每半年支付一次利息。

問及政府對國泰償還財務援助會否有指引，林紹波指「當時無人諗過疫情會維持咁耐時間」，港府對國泰的取向一直是支持及鼓勵性的。（資料圖片）

問及政府對國泰償還財務援助會否有指引，或者有還款壓力，林紹波回應指，政府向國泰的注資是在2020年疫情時落實的，「當時無人諗過疫情會維持咁耐時間」。港府對國泰的取向一直是支持及鼓勵性的，委派的​兩名觀察員進入國泰董事局，亦一直會積極提供指導及支持。

日本當局對於香港赴日航班數量的限制未完全放寬，林紹波指出，已就此從不同渠道與日本政府磋商。（Reuters）

冀票價回落至正常水平

問及復活節假期的機位銷售情況，他指出：「港人傾向較遲才買機票」，現時未有清晰數據預測銷情。對於本港恢復開關後機票票價持續加價，他回應指隨著航班供應持續增加，希望票價可儘快回落至正常水平。

日本當局對於香港赴日航班數量的限制未完全放寬，由2月中旬至３月初，國泰及旗下香港快運超過150班往來日本的航班遭取消，林紹波指出，已就此從不同渠道與日本政府磋商，知悉港府亦已經和日本政府進行溝通。