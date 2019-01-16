Hey Joe Trio - 喜歌：三個人、三件樂器，一首喜悅的歌

三人組合 Hey Joe Trio 最近終推出他們首支單曲〈 喜歌 〉。由中學畢業想玩音樂開始、到聽到 John Mayer 的歌曲到現在新歌的 mv 也有了，當中的經歷、想表達的訊息，Hey Joe Trio 與大家簡單分享一下。

Hey Joe Trio 為何要叫作 Hey Joe Trio？可以分享一下成立的過程嗎？



Hey Joe Trio（HJT）在 2013 年的夏天成立，當時剛中學畢業的 Joe (主音/結他）和 Patten (低音結他手) 想組樂隊，在一次機緣巧合下聽到外國唱作人 John Mayer 的作品後，決定組一隊只有三個人、三樣樂器的樂隊，其後在網上討論區認識了第一代鼓手後便正式「齊腳」。

Hey Joe Trio 這名字岀於 Patten 的一個冷笑話：「Blues 結他之神 Jimi Hendrix 有首成名作叫〈 Hey Joe 〉，阿 Joe 中文名又有個『熙』（與 Hey 同音）字，呢隊 band 又係 Trio（三人樂隊），不如就叫 Hey Joe Trio 啦哈哈！」誰不知大家都很喜歡這名字（或者根本是沒所謂），一叫便叫了五年。

樂隊以甚麼風格為主？

HJT 的風格是 blues rock / funk，主要是受了John Mayer 的影響。John Mayer 有一對樂隊叫 John Mayer Trio，以 John Mayer 為中心，另外找來兩位神級樂手，低音結他手 Pino Palladino 和鼓手 Steve Jordan 如此豐富的陣容。當時 John Mayer 岀了一張現場演出 DVD 《 Where The Light Is 》，當中有一個 session 就是 John Mayer Trio 彈奏了Jimi Hendrix 的經典藍調作品〈 Wait Till Tomorrow 〉、〈 Bold As Love 〉等等，另外也玩了他們原創歌曲。這場演出對當時只是新手的 HJT 可謂大開眼界，自此我們便決定要以藍調作為樂隊的風格，並以 John Mayer Trio 作為目標，進行創作。

單曲〈 喜歌 〉的創作背後、靈感和意念

〈 喜歌 〉可以說是 HJT 其中一個里程碑，由成立到現今五年間，樂隊不斷進行不同風格的創作。直到 2018 年，當我們決定要正式推岀自己作品的時候，希望寫一首令大家了解更 HJT 的歌曲。而〈 喜歌 〉的誕生源於結他手 Joe 某日不經意地聽到日系 jazz fusion 音樂，從而創作出結他的部分，之後其他團員陸續加入不同的音樂元素：walking bassline、swing drum beat，再加上旋律後就有了〈 喜歌 〉的雛形。

雖然 HJT 只有三個人、三件樂器，但我們希望透過自己三個人的創作，鼓勵身邊的朋友都可以勇於追夢，有自信地表達自我；HJT 同樣不會因只有三件樂器，將自己的創作局限，更會積極邀請各方面的創作人及音樂單位合作。〈 喜歌 〉就是由同樣熱愛音樂的好朋友莫凱謙（阿謙）譜上歌詞。

阿謙將我們樂隊五年間的喜怒哀樂都寫進歌詞裏，「玩 blues 玩到癲我仍然沒名字」正正是我們的心聲，我們希望透過自己的音樂，帶給聽眾一個訊息，只要努力， 帶着喜悅，做好自己喜歡的事，總有一天能找到自己的理想地。

默默耕耘了五年，到了2018年，我們正式起歌（喜歌）啦！

〈 喜歌 〉mv 想表達的東西

歌曲內容主要是鼓勵人尋找自己喜歡的事，尋找令自己喜悅的事，尋找自己的價值。mv 中，女主角本來一直活於一個單調的黑白世界， 直至有一天，她無意間接觸到來自外間的事物（Hey Joe Trio 的音樂），她聽到音樂後，尋找到喜悅的感覺。之後她決定離開這沉悶的世界，離開自己的 comfort zone，經過一番尋覓後，終於找到自己喜悅的源頭：一首令自己喜悅的歌。

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