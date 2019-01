Hey Joe Trio - 喜歌：三個人、三件樂器，一首喜悅的歌

三人組合 Hey Joe Trio 最近終推出他們首支單曲〈 喜歌 〉。由中學畢業想玩音樂開始、到聽到 John Mayer 的歌曲到現在新歌的 mv 也有了,當中的經歷、想表達的訊息,Hey Joe Trio 與大家簡單分享一下。

Hey Joe Trio 為何要叫作 Hey Joe Trio?可以分享一下成立的過程嗎?



Hey Joe Trio(HJT)在 2013 年的夏天成立,當時剛中學畢業的 Joe (主音/結他)和 Patten (低音結他手) 想組樂隊,在一次機緣巧合下聽到外國唱作人 John Mayer 的作品後,決定組一隊只有三個人、三樣樂器的樂隊,其後在網上討論區認識了第一代鼓手後便正式「齊腳」。

Hey Joe Trio 這名字岀於 Patten 的一個冷笑話:「Blues 結他之神 Jimi Hendrix 有首成名作叫〈 Hey Joe 〉,阿 Joe 中文名又有個『熙』(與 Hey 同音)字,呢隊 band 又係 Trio(三人樂隊),不如就叫 Hey Joe Trio 啦哈哈!」誰不知大家都很喜歡這名字(或者根本是沒所謂),一叫便叫了五年。

樂隊以甚麼風格為主?

HJT 的風格是 blues rock / funk,主要是受了John Mayer 的影響。John Mayer 有一對樂隊叫 John Mayer Trio,以 John Mayer 為中心,另外找來兩位神級樂手,低音結他手 Pino Palladino 和鼓手 Steve Jordan 如此豐富的陣容。當時 John Mayer 岀了一張現場演出 DVD 《 Where The Light Is 》,當中有一個 session 就是 John Mayer Trio 彈奏了Jimi Hendrix 的經典藍調作品〈 Wait Till Tomorrow 〉、〈 Bold As Love 〉等等,另外也玩了他們原創歌曲。這場演出對當時只是新手的 HJT 可謂大開眼界,自此我們便決定要以藍調作為樂隊的風格,並以 John Mayer Trio 作為目標,進行創作。

單曲〈 喜歌 〉的創作背後、靈感和意念

〈 喜歌 〉可以說是 HJT 其中一個里程碑,由成立到現今五年間,樂隊不斷進行不同風格的創作。直到 2018 年,當我們決定要正式推岀自己作品的時候,希望寫一首令大家了解更 HJT 的歌曲。而〈 喜歌 〉的誕生源於結他手 Joe 某日不經意地聽到日系 jazz fusion 音樂,從而創作出結他的部分,之後其他團員陸續加入不同的音樂元素:walking bassline、swing drum beat,再加上旋律後就有了〈 喜歌 〉的雛形。

雖然 HJT 只有三個人、三件樂器,但我們希望透過自己三個人的創作,鼓勵身邊的朋友都可以勇於追夢,有自信地表達自我;HJT 同樣不會因只有三件樂器,將自己的創作局限,更會積極邀請各方面的創作人及音樂單位合作。〈 喜歌 〉就是由同樣熱愛音樂的好朋友莫凱謙(阿謙)譜上歌詞。

阿謙將我們樂隊五年間的喜怒哀樂都寫進歌詞裏,「玩 blues 玩到癲我仍然沒名字」正正是我們的心聲,我們希望透過自己的音樂,帶給聽眾一個訊息,只要努力, 帶着喜悅,做好自己喜歡的事,總有一天能找到自己的理想地。

默默耕耘了五年,到了2018年,我們正式起歌(喜歌)啦!

〈 喜歌 〉mv 想表達的東西

歌曲內容主要是鼓勵人尋找自己喜歡的事,尋找令自己喜悅的事,尋找自己的價值。mv 中,女主角本來一直活於一個單調的黑白世界, 直至有一天,她無意間接觸到來自外間的事物(Hey Joe Trio 的音樂),她聽到音樂後,尋找到喜悅的感覺。之後她決定離開這沉悶的世界,離開自己的 comfort zone,經過一番尋覓後,終於找到自己喜悅的源頭:一首令自己喜悅的歌。

Afterglow - For You:以電 funk「膠愛」向山下達郎致敬

Last Digits - TAMELESS:別讓批判把自主馴服

紐西蘭 lo-fi 男 Pickle Darling 新碟繼續童真 100%

黑鏡電影即時選擇不同結局好新潁?樂隊 Chairlift 一早做過啦!

【聽 chillwave】三個必聽 synthwave YouTube 頻道

【思考題】人工智能編曲是好幫手還是作弊?

【情傷變 Ex:Re】Daughter 女主音玩 Solo 全新專輯釋出

【打機扭耳仔】《Red Dead Redemption 2》OST 是今年最佳專輯?