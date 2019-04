【四月有乜 show】多到驚撞期 天未黑開專場騷新玩法？

今個月一樣很多騷!但不一樣的是,其中有主辦單位為免演唱會撞期、樂迷出現選擇困難症,將騷的舉行時間推早到下午 4 時!看戲看午夜場就多,看專場 live show「 晏晝場 」你又試過沒有?

現在就和大家數數今個月值看值得入場的 live show 當中的 17 場!

大家最有興趣的又是哪一場?

房東的貓「 這是你想要的生活嗎 」2019 香港特別場 —— 4 月 3 日,旺角麥花臣場館

中國大陸 indie folk 樂隊房東的貓又來港了!會在旺角麥花臣場館看到這文青二人組的演出。樂隊以自己作品〈 這是你想要的生活嗎 〉為今次主題,是想唱出年輕人的迷惘,也想讓大家知道他們會唱悲傷、唱喜悅,總之,就是會帶著很多能量和你一起過「 想要的生活 」。

你吸到我的空氣了 - 午夜乒乓 + 傷心欲絕 香港聯合巡演 —— 4 月 5 日,TTN

由兩支台灣樂隊樂團 —— folk punk 的傷心欲絕、indie rock 的午夜乒乓領航的香港現場演出!「 你吸到我的空氣了 」看似是沒法阻止的人類之間的互相厭惡,但其實都是想大家擁抱這一種無所適從感,也希望大家能繼續聚在一起。午夜乒乓說過,「 不時會有一股內心的吶喊... 就是毫無保留的詮釋這種感覺。」

Dough-Boy - Good, Bad & Ugly —— 4 月 5 日,EMax 九展

Dough-Boy 大家不會陌生,今次這一個 rap party,更有 Rapper “AKIKO” 、鼓手 ”Billy”、米奇老味神奇屋的 Young Hysan 作表演嘉賓,務求讓大家 high 足一晚、chill 到不行。

FIVE New OLD「I WANT to SEE You MORE THAN EVER」Live —— 4 月 5 日,MOM Livehouse

2010 年組成的日本四人樂隊 FIVE NEW OLD,有 「 和製 1975」之稱,主音兼作詞人 Hiroshi 雖在日本土生土長,唱起英文卻毫無違和感。深受R&B、福音音樂和 80 年代華麗搖滾影響,他們的作品和演繹有獨特的美學。2012 年發表首張專輯《 LOVESICK 》有著龐克搖滾的 care free,到《 LISLE’S NEON 》進化成現在的輕快黑人流行音樂,吸引國內外粉絲群和海外音樂的合作與支持。

對,為了讓各樂迷看完 FNO 後仍可趕往看其他 show,所以,這場騷,在下午四時開始。(大家瞓醒就好衝出門口了。)

John Mayer Asia Tour 2019 Hong Kong —— 4 月 8 日,灣仔會展

七次格林美得獎唱作人 John Mayer 將首次蒞臨香港演出!他的演唱會一向廣受歡迎,搶飛是意料中事吧!18 年前一張《 Room for Squares 》爆紅,一副鄰家男孩模樣,但隨著打扮變得愈來愈有型有格外,音樂創作上也更隨心所欲。〈 I Guess I Just Feel Like 〉是他宣佈世界巡迴前的最新歌曲,不知在香港站大家會不聽到更多新作?

Still Corners, Live in Hong Kong —— 4 月 10 日,MOM Livehouse

樂迷千等萬等,終於等到英國 dream pop 二人組 Still Corners 的首次香港現場演出!成立了 12 年,大家都被樂隊首兩張專輯深深著迷。他們在自家廠牌下再推出過專輯《 Dead Blue 》及《 Slow Air 》,今次的演出除了讓香港 fans 真真正正現場聽他們唱出經典歌曲〈 Cuckoo 〉、〈 Endless Summer 〉、〈 The Trip 〉外,也看看演繹《 Slow Air 》新作會帶來甚麼驚喜。香港 post rock 樂團 Smoke in Half Note 更會為這次演唱會作暖場嘉賓。

Sónar Hong Kong 2019 —— 4 月 13 日,香港科學園

這個源自西班牙巴塞隆拿的電子音樂節,「香港版本」在今年已是第三屆。有 bass 高手 Thundercat 、 downtempo 鬼才英國的 Bonobo 來到現場,又有韓國的電音才女 박혜진 park hye jin、德國電音界話題人物 Anja Schneider、英國二人電音組 AlunaGeorge、西班牙 John Talabot,更不得不提一眾香港電音樂手 Alexmalism、Ghostly Park、Ivan Sit 等等超過 35 個單位將於 SonarVillage 、 SonarClub 、 SonarLab 、 SonarComplex 及 SonarDôme 五個露天與室內表演舞台登場。

line up 介紹看這邊:第三次衝擊!前衛型格電音祭 Sónar 再度襲港,完整陣容新鮮出爐

The Underground - 15th Year Anniversary Party —— 4月13日,Grappa's Cellar

香港獨立音樂演出搞手單位 The Underground 成立15週年紀念,他們會在Grappa’s Cellar 舉行《 15th Year Anniversary Party 》慶祝一下,帶來唱作人 Jules O’Brien 的新樂隊 Sunset Moth 、 Cracklebox 、 per se 、 Bliss 、久遺的 Senseless 以及壓軸的 Shumking Mansion 等表演單位。

toe - Our Latest Number Asia Tour Live in HK 2019 —— 4月14日,Music Zone

去年出版過《 Our Latest Number 》EP的日本東京 post-rock / math rock 大團 toe ,闊別六年再舉行香港場音樂會,門票開售幾天已迅速售罄,演出當晚將不設即場門票;請注意網上騙徒兜售門票,大家小心。

看看袁總心目中的 toe 是怎樣的:【唱片推介】日本後搖滾樂團 toe 夏去秋來的 Our Latest Number

地靈祭。零壹:Robedoor —— 4月14日,SAAL

Darkwave / dark ambient / ritualistic music 系列音樂會《地靈祭》第一個演出,帶來美國洛杉磯 psychedelic industrial drone 二人樂團 Robedoor ,暖場表演有 Aadam 、 Tin Titus 、 Tengal ,以及 Tad Ermitano 的視頻支援。

Post Wave Presents: Wild Nothing Live in Hong Kong 2019 —— 4月15日,TTN

2013年美國維珍尼亞州 dream-pop 樂隊 Wild Nothing 跟丹麥樂隊 Mew 來港共演仍叫樂隊津津樂道。去年出版過第四張專輯《 Indigo 》的 Wild Nothing ,今年正是樂隊的成軍十週年,闊別六年後他們終告重臨香港帶來他們的專場音樂會。

地靈祭。零貳:Maenad & the Ravers —— 4月19日,SAAL

Darkwave / dark ambient / ritualistic music 系列音樂會《地靈祭》第二個演出,主角是本地 darkwave / dream-pop / psychedelic / dark-pop 樂隊 Maenad & the Ravers ,暖場表演有 Sin:Ned 的 dark ritual drone 演出,以及 YCC 袁智聰的黑暗音樂 DJ set 。

Sons of an Illustrious Father - Live in Hong Kong —— 4 月 23 日,TTN

女生要來!因為有 Ezra Miller!他是 DC 電影中的 The Flash,也是《 怪獸與牠們的產地 》系列中的 Credence,同時也是這一隊 2011 年開始的樂隊 Sons of an Illustrious Father 的成員。Ezra 與 Josh Aubin, Lilah Larson 這個三人組,作品一時 emo 一時 punk 一時 folk,好像有點飄忽,但不緊,正如他們也界定樂隊為「 queer 」類型;去年推出 9 首歌曲的專輯《 Deus Sex Machina: or, Moving Slowly Beyond Nikola Tesla 》探討社會政治、科技氣候與人們面對的現實困境。當中一曲〈 Extraordinary Rendition 〉更找來了奧斯卡提名形象師 Colleen Atwood 作美術指導、著名舞蹈家 Marta Miller 編舞。這會是一場音樂與藝術與社會議題共冶一爐的演出。

Coldrain - LIVE IN HONG KONG 2019 —— 4 月 25 日,TTN

Coldrain 在 2007 年成團後,旋即憑著其豐富多變的旋律和詩意歌詞而人氣急升。由於團中幾乎全員都受美國另類金屬團 Sevendust 影響,樂隊希望能以新穎悅耳 vocalines 為創作前提,也不忌諱被貼上主流的標籤。動畫系列《 第一神拳 》、 《 少年犯之七人 》 , 還有 Playstation 遊戲《 Winning Eleven 2011 》都選取了 Coldrain 的歌曲作配樂。2018 年剛在日本武道館完成演出的他們,會為香港樂迷帶來怎樣的耳膜沖擊?

Undefined: Digitalism DJ Set in Hong Kong —— 4月26日,TTN

Digitalism 相隔10年終於再來香港了!來自德國漢堡、由Jens ‘Jence’ Moelle和Ismail ‘Isi’ Tuefekci組成的他們,叫人忘不了2007年首張專輯《 Idealism 》時二人那種 post-punk 態度的 electro house / indietronica 風格,然後從 Julian Casablancas ( The Strokes )到 Anthony Rossomando ( Dirty Pretty Things )都為他們獻唱過;近作專輯《 Mirage 》帶來仍是那麼高質的 electro house 舞曲。上次 Digitalism 的 DJ set 演出是在中環 Volar ,今次則來到我們熟悉的 TTN 舉行。

聽聽他們的歌:DIGITALISM - 漢堡電音組的 Distorted Vaporwave

舞台就是無台 | Wellsaid + Kimberley Road Union 聯合專輯發佈 —— 4月27日,細場SaiCoeng

本地 emo / indie-punk 三人樂隊 Wellsaid 要出版的首張專輯《 Apart 》,noise art 樂團金巴利道路真理生命也要推出專輯了,再加上小本生燈,三隊風格迥異的樂隊聯袂做一場「 No stage is the best stage 」的演出。

Kraftwerk 3-D Show In Hong Kong —— 4 月 29 日,Star Hall

德國杜塞爾多夫殿堂級電音教父樂團 Kraftwerk第三度來港演出。當晚大家期待的不獨是他們如何重新演繹其先知性電子音樂曲目,還有3-D視覺與 d&b Soundscape 的嶄新360度空間感音響系統,那會是不一樣的德國電音體驗。

電音教父知多啲:30 個音樂典故 揭開 Kraftwerk 發電50年 如何練成電音教父 (上)

