Enigma〈Gravity of Love〉與寇比力克電影《大開眼戒》有關聯？

史丹利 · 寇比力克（ Stanley Kubrick ）遺作電影《 大開眼戒 》（ Eye Wide Shut ）上映已有 20 年了，大家在爭論這電影當年寇比力克究竟「完成了沒」外，也為戲中 —— 主角戴上威尼斯舞會面具（ Venetian masks ）發現一個性愛／邪教儀式（ sexual ritual ）—— 這場戲所深深吸引！而在差不多時間（ 兩個月後吧 ），德國電音樂團 Enigma 也在同年推出了單曲〈 Gravity of Love 〉，mv 中的格調和感覺都和電影中有種異曲同功之妙！

可能你會說「點可以用 Kubrick 嘅戲同 Enigma 嘅 mv 比？」對啊，其實最主要都是想講 Enigma 這首有 20 年歷史的歌曲〈 Gravity of Love 〉和 mv，既然都 click 了入來，就一於看看這篇文吧！

Enigma〈 Gravity of Love 〉

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其實嚴格來說，〈 Gravity of Love 〉的 mv 的鏡頭與畫面確是令人聯想起《 大開眼戒 》的場面：電影中主角戴上威尼斯舞會面具（ Venetian masks ），發現一場有如邪教神秘組織的場地，內裡性愛儀式正在發生... 男男女女的群交令人看得不自在之餘也令人印象深刻，當年要為這套電影定下觀看評級也費了不少心思，最後成為 R-rated 電影，X-rated 可在影碟中看到。（ 加了很多人遮蓋不穿衣的「動作儀式」）

《 大開眼戒 》儀式場面（ 群交場面大家看不到的了，買 DVD 或自己上網去一些「特別」的網站找好了 ）

〈 Gravity of Love 〉的 mv 則是設定在 30 年代，都是在一化妝舞會中，人人都戴起了舞會面具、穿得性感豪放（ 有些穿了和沒穿一樣 ），在一舞會場地，在內的男與女、女與女、男與男情感漸漸升溫，好像要開始某些神秘儀式似的... mv 穿著白袍的女模特兒也令人想起 1961 法國新浪潮電影《 L'Année dernière à Marienbad 》中女星 Delphine Seyrig 其中一幕的造型。

《 L’Année dernière à Marienbad 》劇照

也值得一提的是，mv 的拍攝場地現在都可以親臨的，那是在奧地利維也納的第 14 區 ---- 彭青（ Penzing ）中一座由著名建築師 Otto Wagner 設計的 Villa Wagner I 中拍攝，這所洋房於 1886 年興建。

Villa Wagner I（網上圖片）

好，談回〈 Gravity of Love 〉一曲。1999 年，德國音樂監製 Micheal Cretu 主理的音樂企劃 Enigma，利用 Gregorian Chant、atmospheric 及 worldbeats 音樂創作下，於推出三張專輯後已奠定了其 new-age 電音教父的地位。當年為第四張專輯推出新作，〈 Gravity of Love 〉就是首張單曲。Micheal Cretu 找來 Ruth-Ann Boyle 首次為他的作品獻聲，Ruth-Ann 的歌聲那份力量感，可以說是為 2000 年代的 Enigma 作品帶來點點剛性味型格味（ 她最後一次為 Enigma 獻聲是 2003 年專輯《 Voyageur 》的歌曲〈 Boum Boum 〉）。

Mv 中好像要開性愛派對，歌詞則是在說「 愛是引力 」的老套題材，mv 中的主角被外來的情慾動搖中，歌聲卻是在唱叫他抵抗，回到他的真愛身邊。你別理，Ruth-Ann 是唱得很好聽很有力量的。

作為「 sampling 王 」的 Michael Cretu，又怎會不 sample 其他歌曲的因子？〈 Gravity of Love 〉一開首就用上大家都總會聽過的中世紀諷刺詩〈 O Fortuna 〉（ 哦，命運女神 ）的頭兩句，再切入 Ruth-Ann 的歌聲；同時，〈 Gravity of Love 〉的節拍（ beats ）也是從樂隊 Led Zeppelin 的〈 When the Levee Breaks 〉一曲 sample 而來， Michael Cretu 也「循環再用」這個節拍，從《 The Cross of Changes 》的〈 Return to Innocence 〉一曲中搬過來。

〈 Gravity of Love 〉收錄在《 The Screen Behind the Mirror 》這一張千禧專輯中，可能不少 80 後樂迷都是因為這首歌、這張專輯認識 Enigma。雖然不少再資深一點的樂迷認為 Enigma 沒有因為這一張專輯更升一個層次，也沒有在創意上有何革新，但總體而言這也是一張非常好聽的 new-age 專輯。

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