Enigma〈Gravity of Love〉與寇比力克電影《大開眼戒》有關聯？

史丹利 · 寇比力克( Stanley Kubrick )遺作電影《 大開眼戒 》( Eye Wide Shut )上映已有 20 年了,大家在爭論這電影當年寇比力克究竟「完成了沒」外,也為戲中 —— 主角戴上威尼斯舞會面具( Venetian masks )發現一個性愛/邪教儀式( sexual ritual )—— 這場戲所深深吸引!而在差不多時間( 兩個月後吧 ),德國電音樂團 Enigma 也在同年推出了單曲〈 Gravity of Love 〉,mv 中的格調和感覺都和電影中有種異曲同功之妙!

可能你會說「點可以用 Kubrick 嘅戲同 Enigma 嘅 mv 比?」對啊,其實最主要都是想講 Enigma 這首有 20 年歷史的歌曲〈 Gravity of Love 〉和 mv,既然都 click 了入來,就一於看看這篇文吧!

Enigma〈 Gravity of Love 〉

其實嚴格來說,〈 Gravity of Love 〉的 mv 的鏡頭與畫面確是令人聯想起《 大開眼戒 》的場面:電影中主角戴上威尼斯舞會面具( Venetian masks ),發現一場有如邪教神秘組織的場地,內裡性愛儀式正在發生... 男男女女的群交令人看得不自在之餘也令人印象深刻,當年要為這套電影定下觀看評級也費了不少心思,最後成為 R-rated 電影,X-rated 可在影碟中看到。( 加了很多人遮蓋不穿衣的「動作儀式」)

《 大開眼戒 》儀式場面( 群交場面大家看不到的了,買 DVD 或自己上網去一些「特別」的網站找好了 )

〈 Gravity of Love 〉的 mv 則是設定在 30 年代,都是在一化妝舞會中,人人都戴起了舞會面具、穿得性感豪放( 有些穿了和沒穿一樣 ),在一舞會場地,在內的男與女、女與女、男與男情感漸漸升溫,好像要開始某些神秘儀式似的... mv 穿著白袍的女模特兒也令人想起 1961 法國新浪潮電影《 L'Année dernière à Marienbad 》中女星 Delphine Seyrig 其中一幕的造型。

《 L’Année dernière à Marienbad 》劇照

也值得一提的是,mv 的拍攝場地現在都可以親臨的,那是在奧地利維也納的第 14 區 ---- 彭青( Penzing )中一座由著名建築師 Otto Wagner 設計的 Villa Wagner I 中拍攝,這所洋房於 1886 年興建。

Villa Wagner I(網上圖片)

好,談回〈 Gravity of Love 〉一曲。1999 年,德國音樂監製 Micheal Cretu 主理的音樂企劃 Enigma,利用 Gregorian Chant、atmospheric 及 worldbeats 音樂創作下,於推出三張專輯後已奠定了其 new-age 電音教父的地位。當年為第四張專輯推出新作,〈 Gravity of Love 〉就是首張單曲。Micheal Cretu 找來 Ruth-Ann Boyle 首次為他的作品獻聲,Ruth-Ann 的歌聲那份力量感,可以說是為 2000 年代的 Enigma 作品帶來點點剛性味型格味( 她最後一次為 Enigma 獻聲是 2003 年專輯《 Voyageur 》的歌曲〈 Boum Boum 〉)。

Mv 中好像要開性愛派對,歌詞則是在說「 愛是引力 」的老套題材,mv 中的主角被外來的情慾動搖中,歌聲卻是在唱叫他抵抗,回到他的真愛身邊。你別理,Ruth-Ann 是唱得很好聽很有力量的。

作為「 sampling 王 」的 Michael Cretu,又怎會不 sample 其他歌曲的因子?〈 Gravity of Love 〉一開首就用上大家都總會聽過的中世紀諷刺詩〈 O Fortuna 〉( 哦,命運女神 )的頭兩句,再切入 Ruth-Ann 的歌聲;同時,〈 Gravity of Love 〉的節拍( beats )也是從樂隊 Led Zeppelin 的〈 When the Levee Breaks 〉一曲 sample 而來, Michael Cretu 也「循環再用」這個節拍,從《 The Cross of Changes 》的〈 Return to Innocence 〉一曲中搬過來。

〈 Gravity of Love 〉收錄在《 The Screen Behind the Mirror 》這一張千禧專輯中,可能不少 80 後樂迷都是因為這首歌、這張專輯認識 Enigma。雖然不少再資深一點的樂迷認為 Enigma 沒有因為這一張專輯更升一個層次,也沒有在創意上有何革新,但總體而言這也是一張非常好聽的 new-age 專輯。

