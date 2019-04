【五月有乜 show】「原力」之月 睇騷選擇寧多勿缺！

五月來了!又有十多場 live show 讓大家選擇,其中在 5 月 4 日同日有四場活動上演,真是「 May the Forth be with SHOW 」呢( 星球大戰的 pun 來~ )!大家會不會「 選擇困難症發作 」?另外也再分享其他一系列在這個五月的各場演出!

這個五月一樣日日有不同類型的 live show 舉行,有電音、有 band 騷、有集體回憶樣樣齊!

去邊場好呢?

有 My Little Airport、咖啡因公園、 22Cats 、Reonda 和 Wilson Tsang 參與的「維港唱片十五周年聯歡晚會」門票已經一早售罄了,但不要緊,還有很多其他選擇:

With Confidence "Love And Loathing" - Live in Hong Kong —— 5 月 3 日,TTN

澳洲 pop punk 樂隊 With Confidence,音樂使人想起 no bullshit 的 Simple Plan、Blink-182 和 The Strokes 的 Y2K rock sound。在 EDM 和 hip hop 雄据主流樂壇的今時今日反而更有新鮮感。樂隊亦獲得澳洲音樂電台 Triple J 熱播,而且與 The Red Jumpsuit Apparatus、 5 Seconds of Summer 和 The Getaway Plan 等巡迴演出。今次的 live 更請來了香港的 Copak 和 Seasons For Change 作暖場嘉賓。

Hip Hop Beats —— 5 月 3 日,The Aftermath Bar

當日樂迷將會欣賞到 Novel Friday 、 Beat Friday 、Ssnowball 及 DJ Serge 演繹的 funky house 音樂。實行「 先 hip 後 funk 」!

Deerhoof Live in Hong Kong —— 5 月 4 日,MOM Livehouse

傳奇的獨立搖滾樂隊 Deerhoof 將首次來到香港演出!這一次絕對是樂迷這個月其中一個集體回憶騷!Deerhoof 成立於 1994 年,推出了超過 17 張備受好評的專輯,贏得了無數獎項。即使他們不停突破自己的音樂界限,但他們的音樂仍在 punk 和嘈雜的 cerebal pop 中找到定位。

KILL THE RAVE: Betty Apple/ Riar Rizaldi/ Tsalal —— 5 月 4 日,Twenty Alpha

Kill The Rave 一直以獨特的角度把實驗性俱樂部音樂與噪音藝術融為一體,在世界各地地下場景尋找交流互動並建立共享網絡。今次邀請到來自台灣的前衛藝術家 Betty Apple,以怪誕暴力的方式創造聲音語言,呈現歇斯底里的「噪音文本」現場表演;來自印尼的噪音媒體藝術家 Riar Rizaldi,則透過編寫程式語言和 field recording 手法創作及演奏;還有香港電子音樂團隊 Absurd TRAX 成員、HKCR 線上節目 Against Architecture 主理人 Tsalsal 的 DJ set 演出。

Acadana invites Hunee ( Rush Hour, Berlin ) —— 5 月 4 日,宀 Club

Hunee 有着一套個人風格強烈的世界觀。自 2009 年首次發表作品,他並不急於以此成名;他卻以節拍充滿玩味、極富騷靈調子的音樂,慢慢滲透到世界每個角落。作為「 Disco 變幻球 」的 Hunee,既有經典 house 音樂在手,又能將漫妙的 boogie、野性爆發的非洲音樂,瞬間變奏成進入 techno 的領域。

Shi Fu Miz Festival - Spring 2019 —— 5 月 4 日至 5 月 5 日,Saiyuen Camping & Adventure Park 西園特色露營歷奇樂園

喜歡山系、露營,又愛音樂活動的樂迷就不要錯過這個一連兩日在長洲的電音野外派對。有 YETI OUT 、 La Mamie’s 、Ivan Sit 、 UTOPIA 、Levon Vincent 、 Palms Trax 等等 DJ 演出。

Mateus Asato Live in Hong Kong 2019 —— 5 月 7 日,TTN

現年 25 歲的 Mateus 在社交網絡急速冒起,他擅於運用獨特的音色,選擇音符的觸覺異常敏銳,絕對不止於複雜困難的彈奏技巧,故被譽為怪物級結他手。受 John Mayer 點名追捧的 Mateus,自從 2015 年至今與美國唱作歌手兼格林美獎得主 Tori Kelly 巡迴表演合作無間,去年更與英國 R&B 唱作天后 Jessie J 同台演出過。

脆弱少女組 FragileGirls「荒謬酒館」巡演 - 香港站 —— 5 月 10 日,TTN

脆弱少女組由樂隊「 那我懂你的意思了 」前主唱兼結他手陳修澤( 陳荒 ),與鍵琴手趙謬在 2015 年組成。二人把演出主題設成「 荒謬酒館 」,希望通過他們融合 city pop、disco、nu wave、R&B、house 和 trap 等的音樂,短暫收留破碎的心和糟透的情緒。復古美學、直白歌詞和新派電子氛圍的交融,使脆弱少女組廣受大中華地區的歡迎,並在 2017、2018 兩年連續進行巡演。

我會買《 Serrini 的童話世界 》結界飛飛 —— 5 月 11 日,旺角麥花臣場館

Serrini 不用多介紹,她繼《 Don’t Text Him 》及 G T B 音樂企劃後,推出了一改以往風格的最新專輯《 邪童謠 》 link,讓大家知道她的音樂、眼光和創意絕對是香港獨立女歌手中數一數二的。

Gluestick Fest 2019 —— 5 月 12 日,九龍灣國際展貿中心 Rotunda Hall 3

舉辦首場演出的一年後,Gluestick 將舉辦首個迷你音樂節 Gluestick Fest。憑〈 Lover Boy 〉一曲成名的泰國新星 Phum Viphurit 將會再度回歸香港作第二次演出;台灣當紅的獨立靈魂音樂樂團 Sunset Rollercoaster 落日飛車、R&B 歌手 ØZI、本地的獨立音樂單位則有 JB 、Dusty Bottle 、Cocoonics 和 Mean Gurls Club,當然壓軸的有英國 bubblegum pop 樂隊 Kero Kero Bonito。除音樂演出之外,Gluestick Fest 亦有各類攤位遊戲。

Mark Redito - Neutropical Tour (Live Set) w/Daviouxx+Magic Ramen —— 5 月 12 日,TTN

自從 Mark Redito 在 2013 年的電子音樂界引起轟動以來 Redito 不斷探索新的聲音領域並擴展流行音樂和電子音樂視野。一直以來,他的音樂一直保持誠實,脆弱和相關性。隨著即將發行的備受期待的新專輯《 Neutropical 》,Redito 的勢頭似乎越來越強勁,這一系列的歌曲再次證明了傳播 Mark Redito 的標誌性聲音。

Jakob Ogawa Live in Hong Kong —— 5 月 16 日,Terrible Baby

Jakob Ogawa 的音樂裡,充滿 lo-fi 質感及近年大熱的 bedroom pop 氛圍,時而洋溢熱情溫暖,時而讓人心碎神傷,絕對值得大家的注意力。來自挪威的 Jakob Ogawa,作為一名唱作歌手,他擁有非常靈敏的創作觸覺,柔和的嗓音與他從容自在的獨立流行音樂互相配合。他迅速成為了潮流先驅們的心頭好,更與 lo-fi 唱作歌手 Clairo 合唱過。

シャムキャッツ Virgin Graffiti ASIA TOUR —— 5 月 17 日,MOM livehouse

「演唱會能夠緩解壓力,是個開心的場合,希望可以和大家一起渡過愉快的時間,意下如何呢?」



Siamese Cats( シャムキャッツ )在最初構思《Virgin Graffiti》這張專輯時,它是以「有關"失去"這件事,以及在那之後等待著你,更大更精彩的一些東西。」這樣的主旨開始。在整張專輯完成後,《 Virgin Graffiti 》這個名字才出來,裡面有很多很純粹無邪的作品,它們就像塗鴉一樣,散佈在各個角落。與其說是那種小巧地框在一個既定主題裡的那種專輯,更像是各種風格的塗鴉往各四方八面飛散出去的感覺。Siamese Cats 的演出當日亦會有香港樂隊 Meovv 作暖場嘉賓。

大象體操 Elephant Gym - 水底 Underwater Live In Hong Kong —— 5 月 17 日,九龍灣國際展貿中心 Music Zone

大象體操每次出 show 都是一件大事。當年發行首張 EP 〈 平衡 〉 即得到美國、日本、西班牙、馬來西亞等各國 post rock 樂迷關注。來自台灣高雄,成員有張凱婷、張凱翔和涂嘉欽,以 bass、鼓鋼琴和結他為主要編曲的 math rock 樂團。曲中節奏變化豐富,旋律輕巧流暢。團名以大象象徵 bass,體操則表示曲中的特殊節奏。

Regallily × Helsinki Lambda Club in HK 「Our Blueberry Night」—— 5 月 19 日,TTN

リーガルリリー aka Regallily 樂團成員 2014 年在高中以 15 歲之齡結成, 18 歲參加「 Next Music From Tokyo vol.8 」巡迴加拿大,成為反攻父權社會、女性作主導的精神代表之一。清新、不矯揉的唱腔,配上具原始龐克般爆炸性曲風和充滿幻想世界觀歌詞,獲得關 8 在電視節目中極力推介,而且在就學期間跑全國巡迴演出,本年初更越洋美國參演 SXSW JAPAN NITE。

Helsinki Lambda Club 的主唱橋本薰喜愛王家衛電影,結成樂團的地點也隨性得跟:2013 年夏天,他跟其他團員在千葉縣一間咖喱店見面後成立,隨後半年即在出品《 Alexandro 》的廠牌 UK Project 的試音大會中脫穎而出。曲風偏向英式搖滾的他們,有時更能聽出 90 年代受洋樂影響那些日本樂團的味道,令人充滿驚喜。

Laïka & The Unit: The Women I Grew Up With —— 5 月 21 日,香港大會堂

作為每年一度的法國五月的音樂演出,Laïka Fatien 這位法國女歌手將會演繹不少對她影響深遠的黑人女歌手的音樂作品:Billie Holiday、Abbey Lincoln、Shirley Bassey、Nina Simone 等等。

Teenage Riot Peace Concert 青年暴動和平音樂會 —— 5 月 25 日,MOM livehouse

2015 年推出首張專輯《 The Revenge 鳩之報恩 》及 2017 年的 EP《 Six Songs EP 》,今年 Teenage Riot 帶來全新專輯《 Mother Father Peace and Love 》的發布及演唱會,大家會再次欣賞到這隊維港唱片旗下的香港本地樂隊如何由「 copy rock 」成為今天別樹一幟的 indie rock 樂隊( 他們依然擁抱 copy rock 的,這是他們的精神 )。

The Jesus and Mary Chain Live in Hong Kong —— 5 月 28 日,九龍灣國際展貿中心 Music Zone

《 迷失東京 》( Lost In Translation )看著 Bill Murray 和 Scarlett Johansson 耳邊說著一席話再相擁而吻,雖然這一世我們也不會知他對她說了些甚麼,但不緊,因為觀眾耳邊響起的,是 The Jesus and Mary Chain 的一首歌:〈 Just Like Honey 〉。這一幕是多麼浪漫、多麼令人想流淚... 大家可以把握機會再次看 The Jesus and Mary Chain 的香港 live,而且是在可以近距離互動的九龍灣國際展貿中心 Music Zone 舉行!

哥聽的是寂寥:The Jesus and Mary Chain 來港再續「迷失」旋律

Mallrat Live in Hong Kong 28 MAY 2019

澳洲新星 Mallrat 首次亮相香港的音樂會!原名為 Grace Shaw 的 Mallrat,來自 Brisbane,去年 6 月發行了她的第二張 EP《 In The Sky 》,其中包括和 Allday 合製的歌曲〈 Better 〉、〈 UFO 〉以及大熱的〈 Groceries 〉。 20 歲的 Mallrat 與 Nettwerk Music Group 和 Dew Process 簽約。 大家可以期待充滿旋轉電子節拍和新鮮歌詞的寒冷氛圍 - 與Mallrat一起夢幻般的流行音樂之夜。

BUDDHISTSON Live in HK —— 5 月 31 日,TTN

從 1999 年於千葉縣結成開始,BUDDHISTSON 就以主音 Takuya Shima 充滿溫度的高亢嗓音,還有宛如丹麥仙氣天團 Mew 的編曲俘虜人心。最為人樂道,該數 BUDDHISTSON 和香港的緣份。除了分別以 full band 和 acoustic set 形式於 2010 年前後來港演出兩次( 第二次還是 toe 的嘉賓)之外,BUDDHISTSON 還跟 Whence He Came 合作推出唱片《 This Is Where We Rise 》。去年夏天, BUDDHISTON 在他們的 Facebook 公佈了最新的樂員成員,蠢蠢欲動似乎再有大計。結果就促成今次的香港站演出。

解讀串流大數據,認識新類型曲風 escape room 係乜東東

Enigma〈Gravity of Love〉與寇比力克電影《大開眼戒》有關聯?

德國電音 x 香港功夫 - 港產功夫片偷 krautrock 配樂好好 feel!

【Show後煙】SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER:為Ezra Miller來?