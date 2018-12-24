2018 年最值得聽的十張台灣獨立音樂專輯：聽見另一種新鮮的聲音

「『草東現象』之後，更多台灣獨立樂團除了進入主流／獨立唱片廠牌，他們似乎看到一種自行經營的更多可能性與自由度。從唱片製作、宣傳，甚至現場的做法都越來越成熟專業，專輯品質與演出票房依然能夠維持水準。」台灣獨立音樂書寫者，王信權談談他認為 2018年最值得聽聽的台灣獨立音樂專輯。(編按：扭耳仔一貫立場是支持台灣獨立音樂） 撰文：王信權

今年，我認為最突破性的台灣獨立音樂，幾乎都是類似的產生模式，自行成立廠牌之後，再申請公部門的錄音補助，例如：落日飛車（夕陽音樂產業有限公司）、大象體操（合作運動）、血肉果汁機（好球娛樂有限公司）及椅子樂團（明天的歌）。

除此之外，年輕的獨立廠牌也越來越懂得打造藝人，品牌的個性更為強烈，不論是 Airhead Records 空氣腦唱片發行的 Deca Jonis 與 The Fur.，或是奇清唱片的年度新人 Linion，我們聽見另一種新鮮的聲音。

1. 落日飛車《半熟王子》

落日飛車《半熟王子》

兩年前，當討喜的 EP《金桔希子》發行之後，確立樂團的 soft rock 風格，走向精緻的編曲、音色，更打開了國際知名度，除了亞洲市場，甚至在歐美、南美都有忠實樂迷。今年是他們成軍第十年，主唱國國進入而立之年後，他寫下第二張大碟《 Cassa Nova 》又名 《半熟王子》，全英文歌詞夾雜了東西方文化，隱含著對於自我與台北這座城市的情感，那股 chill 與 groove 的浪漫餘味仍延續著，說是調情的 BGM 也不為過吧？此特質鮮少在台灣的獨立音樂之中出現，影響所謂「後飛車」時代的樂團。

2. Deca Jonis《 Go Slow 》

Deca Jonis《 Go Slow 》

11 月 15 日的 Legacy Taipei 湧入千名樂迷，跟台上的 Deca Jonis 合唱著〈海浪〉副歌：「這就是我的生活／太陽在墜落／海浪在發愁／不停地退後」。跟前年爆紅的草東沒有派對一樣，Deca Jonis 的產地來源，也來自台北藝術大學的搖滾音樂研究社——他們還寫過一首以草東沒有派對主唱巫堵為名稱的歌曲——音樂散發著類似的頹敗感，但情緒更為內斂一些。《 Go Slow 》是一張迷你專輯，跟去年發行的首作《浴室》比起，結他音色沒有調那麼破，也沒那麼 grunge 了，還加入了 saxophone 點綴，可能比較像場失落的春夢。

3. 椅子《樂芙莉聖代》

椅子《樂芙莉聖代》

2018 年，樂壇一陣復古風吹來島內，可從椅子的三位大男孩，經歷兵役與瀕臨解散之後，脫離青澀的第二張專輯《 Lovely Sunday 樂芙莉聖代》之中體會，例如〈Rollin' On〉讓人想起單飛後的 John Lennon 在唱勸世歌曲；〈Slow Down〉的旋律又像是蘇格蘭 post-rock 名團 Orange Juice 。但是，開場曲〈 DEDEDE 〉可能會誤會是 New Jersey 的 indie rock 樂團 Real Estate 的新作。椅子就是有如此本事，可以把國台英日語共冶一爐，他們將華語流行音樂與 60 年代的 surf rock 與 psychedelic rock，以及 alternative rock 混搭得那麼「潮」。

4. 大象體操《水底》

大象體操《水底》

睽違四年，返鄉的大象體操推出第二張專輯《水底》，開場曲〈陣雨〉用合成器創造出的爵士鐵琴聲響，預告了一場「水之嬉戲」。此次，他們分別接下製作人的任務，跟精心設計的封面一樣，風格變得更深更沈，更多了「黑樂」的元素。除了有高雄在地的饒舌歌手 Sowut 助陣，最新單曲〈被子〉更找來日本實驗靈魂樂團 WONK 的主唱 Kento Nagatsuka 演唱國際版；代表作品〈中途〉也被嘻哈製作人 Rgry 重新混音。總之，除了保持 math rock 的技術，他們很清楚該怎麼讓歌曲動聽。

5. 落差草原 WWWW《盤》

落差草原 WWWW《盤》

實驗民謠樂團落差草原 WWWW 成立於 2010 年，團名中的「WWWW」是頻率的波形，也是草原隨風擺動的意象，作品結合文學與視覺，強調節奏加上吟誦的歌詞，現場宛若一場部落儀式。第二張專輯《盤》花費三年製作，整體的概念更為清晰，完成至今最好的作品，或許無法像一些樂團能獲得主流般的矚目，但是許多國內外業界人士的心頭好，記得聆聽之前得「把心打開」才能領會其中神秘、原始及迷幻的味道。我們得留一個地位給樂於探索的人們。

6. The Fur.《 Town 》

The Fur.《 Town 》

初聽《 Town 》會以為是 Alvvays 、 Men I Trust 或 TOPS 之類來自加拿大的 indie rock 樂團，但是他們其實來自於高雄，剛退伍或是畢業不久。成軍兩年推出的首作，主題圍繞在後青春期的慘綠面貌，假想一個小鎮所發生的故事，好比主打歌曲〈 Short Stay 〉的 mv 那樣，隨時會有美式 young adult 影片的情節，簡潔溫馨，沒有多餘的音符，或是浮誇的展現，一按播放就很難有停下的理由。

7. 血肉果汁機《深海童話》

血肉果汁機《深海童話》

台中海線最「粗殘」的聲音——血肉果汁機，他們將台灣傳統文化融入至重金屬音樂，台、英語混雜創造出獨特的氣味，站穩獨立大團的地位。第二張專輯《深海童話》找來閃靈結他手小黑製作，靈感來自於深海的成人寓言，編曲聽來依然爽快之餘，反思著科技與人性。正如同驚悚小說《群》的作者 Frank Schätzing 所說：「大海本來就有意識，而，他接下來要你死。」

8. 邱比《隱園之美》

邱比《隱園之美》

Outsider music 會在台灣出現嗎？是的，1991 年出身，邱比一直是特異獨行的存在，音樂人、小說家，十分難去定義，作品甚至有一股「仙氣」。去年加入 ROKON 滾石電音旗下，數位發行的新作《隱園之美》延續著《大放》的概念，不同的地方是，全部都用 Echo 當標題，同樣是 15 首曲子，但沒有人聲，無法從字面去判讀意義，電影配樂般的 ambient 與 minimal 氛圍，節奏性低，也難用電子音樂或台灣獨立音樂的範疇歸類。

9. Linion《 Me In Dat Blue 》

Linion《 Me In Dat Blue 》

台灣獨立音樂的樂風越來越廣，新人 Linion 就走 neo-soul 路線。今年 21 歲，從小就想當創作歌手，10 歲開始接觸結他，聆聽受到 90 年代的 R&B 影響，中學畢業前往洛杉磯 The Musicians Institute ( MI ) 攻讀低音結他演奏，跟著 Earth, Wind & Fire 與 Moonchild 的成員學習音樂。去年回台之後，他在 Soundcolud 被奇清唱片挖掘。首張專輯《 Me In Dat Blue 》紀錄了朋友離世、女友離去的低潮，跟很多臥室音樂鬼才一樣，他幾乎一手囊括了創作、演奏、編曲、錄製的工作。首波主打〈 Room 335 〉除了訴說對於家鄉與愛人的思慕，還運用了唐代詩人柳宗元的五言絕句《江雪》，營造出穿越時代的美感。

10. 鍾翔宇《炮打司令部》

鍾翔宇《炮打司令部》

「我的饒舌，不是假扮黑人。」馬列毛主義饒舌歌手鍾翔宇在首張專輯《炮打司令部》裡闡明信仰，反帝、階級鬥爭及反壓迫是他的歌曲主題，跟當下的饒舌歌手有十分大的差異，例如他在〈保力達B〉裡用 trap 、取樣電影《悲情城市》的配樂旋律，嘲諷著當下嘻哈圈的浮誇。整張專輯像是教科書般地嚴肅，歌詞像在上政治課，還好〈海市蜃樓〉找來湯捷、盤尼西林助陣，他們生動的段落像是白話版本，一聽就懂。