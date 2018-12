2018 年最值得聽的十張台灣獨立音樂專輯：聽見另一種新鮮的聲音

「『草東現象』之後,更多台灣獨立樂團除了進入主流/獨立唱片廠牌,他們似乎看到一種自行經營的更多可能性與自由度。從唱片製作、宣傳,甚至現場的做法都越來越成熟專業,專輯品質與演出票房依然能夠維持水準。」台灣獨立音樂書寫者,王信權談談他認為 2018年最值得聽聽的台灣獨立音樂專輯。(編按:扭耳仔一貫立場是支持台灣獨立音樂) 撰文:王信權

今年,我認為最突破性的台灣獨立音樂,幾乎都是類似的產生模式,自行成立廠牌之後,再申請公部門的錄音補助,例如:落日飛車(夕陽音樂產業有限公司)、大象體操(合作運動)、血肉果汁機(好球娛樂有限公司)及椅子樂團(明天的歌)。

除此之外,年輕的獨立廠牌也越來越懂得打造藝人,品牌的個性更為強烈,不論是 Airhead Records 空氣腦唱片發行的 Deca Jonis 與 The Fur.,或是奇清唱片的年度新人 Linion,我們聽見另一種新鮮的聲音。

1. 落日飛車《半熟王子》

落日飛車《半熟王子》

兩年前,當討喜的 EP《金桔希子》發行之後,確立樂團的 soft rock 風格,走向精緻的編曲、音色,更打開了國際知名度,除了亞洲市場,甚至在歐美、南美都有忠實樂迷。今年是他們成軍第十年,主唱國國進入而立之年後,他寫下第二張大碟《 Cassa Nova 》又名 《半熟王子》,全英文歌詞夾雜了東西方文化,隱含著對於自我與台北這座城市的情感,那股 chill 與 groove 的浪漫餘味仍延續著,說是調情的 BGM 也不為過吧?此特質鮮少在台灣的獨立音樂之中出現,影響所謂「後飛車」時代的樂團。

2. Deca Jonis《 Go Slow 》

Deca Jonis《 Go Slow 》

11 月 15 日的 Legacy Taipei 湧入千名樂迷,跟台上的 Deca Jonis 合唱著〈海浪〉副歌:「這就是我的生活/太陽在墜落/海浪在發愁/不停地退後」。跟前年爆紅的草東沒有派對一樣,Deca Jonis 的產地來源,也來自台北藝術大學的搖滾音樂研究社——他們還寫過一首以草東沒有派對主唱巫堵為名稱的歌曲——音樂散發著類似的頹敗感,但情緒更為內斂一些。《 Go Slow 》是一張迷你專輯,跟去年發行的首作《浴室》比起,結他音色沒有調那麼破,也沒那麼 grunge 了,還加入了 saxophone 點綴,可能比較像場失落的春夢。

3. 椅子《樂芙莉聖代》

椅子《樂芙莉聖代》

2018 年,樂壇一陣復古風吹來島內,可從椅子的三位大男孩,經歷兵役與瀕臨解散之後,脫離青澀的第二張專輯《 Lovely Sunday 樂芙莉聖代》之中體會,例如〈Rollin' On〉讓人想起單飛後的 John Lennon 在唱勸世歌曲;〈Slow Down〉的旋律又像是蘇格蘭 post-rock 名團 Orange Juice 。但是,開場曲〈 DEDEDE 〉可能會誤會是 New Jersey 的 indie rock 樂團 Real Estate 的新作。椅子就是有如此本事,可以把國台英日語共冶一爐,他們將華語流行音樂與 60 年代的 surf rock 與 psychedelic rock,以及 alternative rock 混搭得那麼「潮」。

4. 大象體操《水底》

大象體操《水底》

睽違四年,返鄉的大象體操推出第二張專輯《水底》,開場曲〈陣雨〉用合成器創造出的爵士鐵琴聲響,預告了一場「水之嬉戲」。此次,他們分別接下製作人的任務,跟精心設計的封面一樣,風格變得更深更沈,更多了「黑樂」的元素。除了有高雄在地的饒舌歌手 Sowut 助陣,最新單曲〈被子〉更找來日本實驗靈魂樂團 WONK 的主唱 Kento Nagatsuka 演唱國際版;代表作品〈中途〉也被嘻哈製作人 Rgry 重新混音。總之,除了保持 math rock 的技術,他們很清楚該怎麼讓歌曲動聽。

5. 落差草原 WWWW《盤》

落差草原 WWWW《盤》

實驗民謠樂團落差草原 WWWW 成立於 2010 年,團名中的「WWWW」是頻率的波形,也是草原隨風擺動的意象,作品結合文學與視覺,強調節奏加上吟誦的歌詞,現場宛若一場部落儀式。第二張專輯《盤》花費三年製作,整體的概念更為清晰,完成至今最好的作品,或許無法像一些樂團能獲得主流般的矚目,但是許多國內外業界人士的心頭好,記得聆聽之前得「把心打開」才能領會其中神秘、原始及迷幻的味道。我們得留一個地位給樂於探索的人們。

6. The Fur.《 Town 》

The Fur.《 Town 》

初聽《 Town 》會以為是 Alvvays 、 Men I Trust 或 TOPS 之類來自加拿大的 indie rock 樂團,但是他們其實來自於高雄,剛退伍或是畢業不久。成軍兩年推出的首作,主題圍繞在後青春期的慘綠面貌,假想一個小鎮所發生的故事,好比主打歌曲〈 Short Stay 〉的 mv 那樣,隨時會有美式 young adult 影片的情節,簡潔溫馨,沒有多餘的音符,或是浮誇的展現,一按播放就很難有停下的理由。

7. 血肉果汁機《深海童話》

血肉果汁機《深海童話》

台中海線最「粗殘」的聲音——血肉果汁機,他們將台灣傳統文化融入至重金屬音樂,台、英語混雜創造出獨特的氣味,站穩獨立大團的地位。第二張專輯《深海童話》找來閃靈結他手小黑製作,靈感來自於深海的成人寓言,編曲聽來依然爽快之餘,反思著科技與人性。正如同驚悚小說《群》的作者 Frank Schätzing 所說:「大海本來就有意識,而,他接下來要你死。」

8. 邱比《隱園之美》

邱比《隱園之美》

Outsider music 會在台灣出現嗎?是的,1991 年出身,邱比一直是特異獨行的存在,音樂人、小說家,十分難去定義,作品甚至有一股「仙氣」。去年加入 ROKON 滾石電音旗下,數位發行的新作《隱園之美》延續著《大放》的概念,不同的地方是,全部都用 Echo 當標題,同樣是 15 首曲子,但沒有人聲,無法從字面去判讀意義,電影配樂般的 ambient 與 minimal 氛圍,節奏性低,也難用電子音樂或台灣獨立音樂的範疇歸類。

9. Linion《 Me In Dat Blue 》

Linion《 Me In Dat Blue 》

台灣獨立音樂的樂風越來越廣,新人 Linion 就走 neo-soul 路線。今年 21 歲,從小就想當創作歌手,10 歲開始接觸結他,聆聽受到 90 年代的 R&B 影響,中學畢業前往洛杉磯 The Musicians Institute ( MI ) 攻讀低音結他演奏,跟著 Earth, Wind & Fire 與 Moonchild 的成員學習音樂。去年回台之後,他在 Soundcolud 被奇清唱片挖掘。首張專輯《 Me In Dat Blue 》紀錄了朋友離世、女友離去的低潮,跟很多臥室音樂鬼才一樣,他幾乎一手囊括了創作、演奏、編曲、錄製的工作。首波主打〈 Room 335 〉除了訴說對於家鄉與愛人的思慕,還運用了唐代詩人柳宗元的五言絕句《江雪》,營造出穿越時代的美感。

10. 鍾翔宇《炮打司令部》

鍾翔宇《炮打司令部》

「我的饒舌,不是假扮黑人。」馬列毛主義饒舌歌手鍾翔宇在首張專輯《炮打司令部》裡闡明信仰,反帝、階級鬥爭及反壓迫是他的歌曲主題,跟當下的饒舌歌手有十分大的差異,例如他在〈保力達B〉裡用 trap 、取樣電影《悲情城市》的配樂旋律,嘲諷著當下嘻哈圈的浮誇。整張專輯像是教科書般地嚴肅,歌詞像在上政治課,還好〈海市蜃樓〉找來湯捷、盤尼西林助陣,他們生動的段落像是白話版本,一聽就懂。