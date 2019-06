音樂不一定「無用」— 抗爭歌你們喜歡聽哪首？

香港是我們的家,遇到不公不義事當然要去平反。人類多年來都是爭取權利的動物,不論你是用任何方式,目標都是一致:就是令大家得到更好的生活環境和保障,也表現出「 人之所為人 」的精神,以歌詞、音樂去感染心靈,支持對抗霸權、又手無寸鐵的市民。都知大家現在根本未必有心機看文聽歌,這個「 抗爭歌 」的分享,也就簡單一點吧。

首先,又是要和大家說說甚麼是抗爭歌( Protest Song ),只要民眾對社會議題有關注時,而利用音樂去表達意見的歌曲都可以是抗爭歌,歌的本身不一定要與該議題完全吻合,但作曲人的背景、唱出來的時勢都有著關係時都會用到。而抗爭歌,也不時在平權運動、反戰、反霸權、反不公義議題上唱出。

現在就和大家分享一下。

香港的當然有著名樂隊 Beyond 的〈 光輝歲月 〉,原是黃家駒向南非前總統曼德拉( Nelson Rolihlahla Mandela )致敬的,但在香港發生大是大非議題時,都會有民眾唱出或播出:

台灣也有首〈 島嶼天光 〉,2014 年 3 月開始的佔領國會抗爭,以反對服貿協定輕率通過的抗議行動,是這兩年來最重要的學生運動。樂隊滅火器為這件重大台灣社運所寫的〈 島嶼天光 〉隨即成為這場抗爭的代表聲音,別以為這只是光環,此曲如今是 KTV 都能點唱的熱門歌曲。這是一首屬於台灣的新生世代、「 屬於自己的,鬥志昂揚、悅耳動聽的運動歌曲 」。

美國就簡直可以說是最多社運、民運的國家之一了,早在 18 世紀的獨立戰爭與 19 世紀的南北戰爭時就有抗爭歌曲的出現,當時都是和奴隸制、貧窮的主題有關,但後來美國立國,自 20 世紀以來,抗爭歌成了不同議題的標誌。

The Vocal Majority 演繹的 19 世紀的美國歌曲〈 When Johnny Comes Marching Home 〉

南北戰爭後由美國黑人唱出的〈 Oh, Freedom 〉

踏入 20 世紀,美國遇上經濟大蕭條、二次世界大戰和越戰,歌曲由民間生活推展至反種族歧視、反戰、和平與世界的範疇。

Billie Holiday 的藍調名作〈 Strange Fruit 〉,講述了有色人種在美國的苦況:

Bob Dylan、Joan Baez 則是 60 年代美國平權、反戰歌曲的標誌性人物,除了分享過的〈 The Times They’re A Changin’ 〉 外,還有〈 Blowin’ In The Wind 〉、〈 Masters of Wars 〉等等。

也有些歌曲是為了一些規模不是世界性的平反、對農業礦業式微為民生帶來影響的歌曲,如〈 North Country Blues 〉—— Joan Baez 也有翻唱,及為被判入冤獄的黑人拳手 Rubin "Hurricane" Carter 的〈 Hurricane 〉:

Jimi Hendrix 對越戰的反對在一曲〈 Machine Gun 〉也表露無遺:

當然不得不提牙買加聖人唱作歌手 Bob Marley 的〈 Redemption Song 〉,唱出了當時年輕一代對核能危機的憂慮、種族歧視的議題:

英國也是多平權歌曲的地方,The Beatles 的〈 Revolution 〉是經典:

當然期後 John Lennon 的個人首張單曲〈 Give Peace A Chance 〉 和之後的〈 Imagine 〉 也一樣深入民心:

還有最重要的「 反抗權貴、反抗傳統、反資本經濟、反右派主義 」的 punk rock 歌曲 —— 就是 Sex Pistol 的〈 God Save the Queen 〉、The Clash 的〈 White Riot 〉 等等:

其實,世界各地都有不同的抗爭歌,形式、演繹、歷史背景都有不同,現等大家平伏心情一下,體力也回復一下,星期日再上街之後再和大家分享更多。在完此文之前,再分享一首,就是大陸唱作人崔健的〈 一無所有 〉,對,這就是當年八九六四的非官方( 怎會有官方 )民運主題曲了。

【真心嘅】世界各地數首「歌頌」警察的音樂作品

抗黑暗抗霸權 - Bob Dylan 在 55 年前年寫下了首抗爭歌

Netflix《 Winter on Fire 》高尚烏克蘭人 需要進取的「敲擊」

【六四三十】回憶有罪?達明一派紀念六四30年再走在一起獻上新歌