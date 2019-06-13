音樂不一定「無用」— 抗爭歌你們喜歡聽哪首？

香港是我們的家，遇到不公不義事當然要去平反。人類多年來都是爭取權利的動物，不論你是用任何方式，目標都是一致：就是令大家得到更好的生活環境和保障，也表現出「 人之所為人 」的精神，以歌詞、音樂去感染心靈，支持對抗霸權、又手無寸鐵的市民。都知大家現在根本未必有心機看文聽歌，這個「 抗爭歌 」的分享，也就簡單一點吧。

首先，又是要和大家說說甚麼是抗爭歌（ Protest Song ），只要民眾對社會議題有關注時，而利用音樂去表達意見的歌曲都可以是抗爭歌，歌的本身不一定要與該議題完全吻合，但作曲人的背景、唱出來的時勢都有著關係時都會用到。而抗爭歌，也不時在平權運動、反戰、反霸權、反不公義議題上唱出。

現在就和大家分享一下。

香港的當然有著名樂隊 Beyond 的〈 光輝歲月 〉，原是黃家駒向南非前總統曼德拉（ Nelson Rolihlahla Mandela ）致敬的，但在香港發生大是大非議題時，都會有民眾唱出或播出：

台灣也有首〈 島嶼天光 〉，2014 年 3 月開始的佔領國會抗爭，以反對服貿協定輕率通過的抗議行動，是這兩年來最重要的學生運動。樂隊滅火器為這件重大台灣社運所寫的〈 島嶼天光 〉隨即成為這場抗爭的代表聲音，別以為這只是光環，此曲如今是 KTV 都能點唱的熱門歌曲。這是一首屬於台灣的新生世代、「 屬於自己的，鬥志昂揚、悅耳動聽的運動歌曲 」。

美國就簡直可以說是最多社運、民運的國家之一了，早在 18 世紀的獨立戰爭與 19 世紀的南北戰爭時就有抗爭歌曲的出現，當時都是和奴隸制、貧窮的主題有關，但後來美國立國，自 20 世紀以來，抗爭歌成了不同議題的標誌。

The Vocal Majority 演繹的 19 世紀的美國歌曲〈 When Johnny Comes Marching Home 〉

南北戰爭後由美國黑人唱出的〈 Oh, Freedom 〉

踏入 20 世紀，美國遇上經濟大蕭條、二次世界大戰和越戰，歌曲由民間生活推展至反種族歧視、反戰、和平與世界的範疇。

Billie Holiday 的藍調名作〈 Strange Fruit 〉，講述了有色人種在美國的苦況:

Bob Dylan、Joan Baez 則是 60 年代美國平權、反戰歌曲的標誌性人物，除了分享過的〈 The Times They’re A Changin’ 〉 外，還有〈 Blowin’ In The Wind 〉、〈 Masters of Wars 〉等等。

也有些歌曲是為了一些規模不是世界性的平反、對農業礦業式微為民生帶來影響的歌曲，如〈 North Country Blues 〉—— Joan Baez 也有翻唱，及為被判入冤獄的黑人拳手 Rubin "Hurricane" Carter 的〈 Hurricane 〉：

Jimi Hendrix 對越戰的反對在一曲〈 Machine Gun 〉也表露無遺：

當然不得不提牙買加聖人唱作歌手 Bob Marley 的〈 Redemption Song 〉，唱出了當時年輕一代對核能危機的憂慮、種族歧視的議題：

英國也是多平權歌曲的地方，The Beatles 的〈 Revolution 〉是經典：

當然期後 John Lennon 的個人首張單曲〈 Give Peace A Chance 〉 和之後的〈 Imagine 〉 也一樣深入民心：

還有最重要的「 反抗權貴、反抗傳統、反資本經濟、反右派主義 」的 punk rock 歌曲 —— 就是 Sex Pistol 的〈 God Save the Queen 〉、The Clash 的〈 White Riot 〉 等等：

其實，世界各地都有不同的抗爭歌，形式、演繹、歷史背景都有不同，現等大家平伏心情一下，體力也回復一下，星期日再上街之後再和大家分享更多。在完此文之前，再分享一首，就是大陸唱作人崔健的〈 一無所有 〉，對，這就是當年八九六四的非官方（ 怎會有官方 ）民運主題曲了。

【真心嘅】世界各地數首「歌頌」警察的音樂作品

抗黑暗抗霸權 - Bob Dylan 在 55 年前年寫下了首抗爭歌

Netflix《 Winter on Fire 》高尚烏克蘭人 需要進取的「敲擊」

【六四三十】回憶有罪？達明一派紀念六四30年再走在一起獻上新歌