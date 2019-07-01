林林種種七月騷 鄭重同你逐場數 下下迫爆場 台上把樂響！

上個六月的騷大家有沒有去「 平玩 」、「 反轉 live 場 」一下呢？還未？不緊，七月仍有很多機會！今個月（ 只要大家身不累心不累 ）就可以繼續！越洋來港的有 Yo La Tengo 、有 Alvvays 、Yaeji 等；香港呢，也有 tfvsjs、周華欣、 The Low Mays 等等開騷！大家的一張入場門票很重要，是今個月「 睇騷 」籌碼！大家記得出街啊！

七月騷林林種種，現在就和大家逐場數！

你又想去哪一場？

[ALEXANDROS] Sleepless in Hong Kong —— 7 月 5 日，Music Zone @ E -Max

自 2007 年成軍的 [ALEXANDROS]，已發行了四張專輯，專輯的巡演都是爆滿的。雖然他們是一獨立樂隊，但單曲和專輯也已經在日本 Oricon 排行榜登上過前 10 名。 [ALEXANDROS] 在日本巡演期間為 MUSE 、Primal Scream 、KASABIAN 等國外著名樂隊作助演嘉賓；也出席過美國的 SXSW 和英國的 GREAT ESCAPE 等大型音樂節。

Entropy 熵 With Mcmlxxxv ( Herrensauna, Berlin ) —— 7 月 5 日，宀 Club

以最受歡迎的地下派對 Herrensauna 的主理人為嘉賓，正式揭開炎夏。

本地 techno 團體 Entropy 熵 誠邀 MCMLXXXV（ 解作羅馬數字 1985 )，他與其他始創人 CEM、Jordan 和 Mikka 於柏林組織地下派對 Herrensauna，techno 音樂為主菜亦主張同理心、獨立自主、性解放，而最重要的是友誼。大家來這一個音樂派對只需緊記三大原則：「 場內不可拍照。沒有衣著要求。請隨心悠樂。」

Clockenflap Presents: Yo La Tengo —— 7 月 10 日，TTN

美國獨立搖滾音樂的中流砥柱 Yo La Tengo，創作力不斷由抒情、電幻、噪音到爵士等不同曲風都駕輕就熟。深受專業樂評推崇的他們在世界各地擁有無數忠實樂迷。過去 30 年一路走來製作了 15 張專輯，輕鬆駕馭不同曲風，無論是 art-rock 的唯美躁動、廣闊壯麗的電子音色還是深邃的情歌，通通都極具原創性。繼 2016 年 Yo La Tengo 首次於 Clockenflap 音樂節表演後，香港觀眾終於有欣賞樂隊在香港首次專場的機會了！

細場 SaiCoeng #8 // [ tfvsjs, Hirsk, life was all silence ] —— 7 月 13 日，細場 SaiCoeng

tfvsjs 大家不會陌生，樂隊今次與實驗電音樂人 Hirsk、electroacoustic 樂隊 Life Was All Silence 來一場「 電 vs instrumental rock 」的演出，是音樂較量？不，更是一場電搖的融合。

Sukekiyo Tour2019「FORTY」IN HONG KONG —— 7 月 14 日，Music Zone

由 DIR EN GREY 主唱 京 領軍的 sukekiyo 團名寓意「 實體不明 」，一如其變幻難測、無以名狀的音樂性。揉合暗潮、金屬、以至和式音樂元素，兼具細膩的勾勒與暴戾的張狂，以極端的視覺呈現黑暗扭曲的世界觀。自 2013 年以京為中心的五人樂隊，加上都獨當一面的班底成員結他手/琴手匠、結他手 UTA、貝斯手 YUCHI、鼓手未架，已先後推出《 IMMORTALS 》、《 VITIUM 》、《 ANIMA 》、《 MUTANS 》、《 ADORATIO 》等多張專輯，每張都盛載 sukekiyo 的特異秘境。去年二月，sukekiyo 首次來港演出，衝擊的現場體驗在樂迷腦海烙下深刻印象。這次樂團在推出新音源站《 PASSIO 》後展開新一輪巡迴「 FORTY 」，並宣布加開香港站演出，勢將再度震撼香港樂迷。

BSN5 Party: 麗音夜形 Nicam Camp Night —— 7 月 13 日，Terrible Baby

「 camp 」主題派對「 麗音夜形 Nicam Camp Night 」( 由錄映太奇項目統籌陳敬元策劃 ) 同時囊括「 camp 」在原始與本土語境下的雙重面向，如同麗音廣播（ NICAM ）將外語原聲與粵語配音的雙聲道即時廣播。現誠邀大家一同參加派對，享受由香港最年老的業餘變裝皇后－施魅力、本地酷兒與跨性 DJs－Kelvin T、Alexmalism、Misty Penguin 的表演、新晉 VJ－shealwaysresolume 和 Bobby Chan-Chan 的錄像素材呈現陰柔之美以及可愛少女偶像 QQBBG 散播真愛的歌聲，所帶來鋪張炫麗的風格與誇張諷刺的性別氣質！

Slaves Asia Tour - Hong Kong Concert —— 7 月 16 日，MOM Livehouse

Isaac Holman（ 主音，鼓 ）和 Laurie Vincent（ 結他 ）的二人組合 Slaves，從來都是突破框框的樂隊。首張專輯《 Are You Satisfied 》發行以來，The Streets 的 Mike Skinner 、Beastie Boys 的 Mike D 也成為了他們的 fans；Slaves 贏得多項 NME 獎，並曾與 The Prodigy，Kasabian、Jamie T 和 Wolf Alice 一起巡迴演出。

他們的第三張也是最新一張專輯《 Acts Of Fear And Love 》，打入排行榜前十名並獲得了樂隊職業生涯迄今為止最好的一些評價，NME 將其描述為「 Slaves 三張專輯中最成功的專輯，在不忽視樂隊一貫的因子外，也帶出了全新聲音。」

Linda Chow 周華欣【My dangerous bedroom】 音樂會 —— 7 月 18 日，TTN

大家都在夜耳深聽過周華欣的作品。

本地 alternative pop 歌手周華欣 Linda 繼 2016 年的《 飄到哪裡 》EP 後再出發，大家可以聽到新歌〈 睡吧 〉和〈 黑色的肺 〉，也可以與她體會「 關上睡房的門，外面的世界消失了，剩下自己，那是最危險的地方 」是怎麼一種感覺。

Acadana presents Cantomania —— 7 月 18 日，豐和大廈（ 上環德輔道中 279 號 ）

回到八、九十年代香港，回味獅子山下昔日風光和經典廣東歌逐首播！Acadana、DJ Fabsabs 與朋友們友，以懷舊金曲襯托下開 party，重拾當年落 D 感覺！

Cosmic Pirates vol. 1 Hooked 呈獻:「宇宙海賊」第一彈 —— 7 月 20 日，Terrible Baby

Hooked 回歸 Terrible Baby 展示全新「 太空 」企劃「 Cosmic Pirates 」。

這個星際音樂派對，將把你送上太空飛船，欣賞不同類型的 disco 音樂。 來自 italo disco 、 hi-nrg 、 space disco 、 dark disco 、 80s synth pop 、 early electro 、 French house 及更多受這些元素啟發的現代音樂。駕駛這艘太空船的 DJ 將是 Casey Anderson（Animato Audio）、Dan-Neo（ Acadana ）和 Guido Balboa。

Outlook Festival Hong Kong Official Boat Party —— 7 月 21 日，清水灣

Outlook Boat party 去年一早爆滿，今年再次在香港舉行，5 位 DJ ，以 6000W 音響在海上大打各種重低頻音樂，DnB / jungle / hip hop / reggae / grime / footwork / UK bass 等，加上午餐同無限𣈱飮！

ミツメ Tour Ghosts 2019 Live in HK —— 7 月 21 日，MOM Livehouse

ミツメ 於 2009 年日本東京成立，由川辺素（ 主音、結他 ）、大竹雅生（ 結他 ）、須田洋次郎（ 鼓 ）、nakayaan（ 低音結他 ）組成。最初以自主錄音為中心展開活動，2010 年開始進行現場演出。最新專輯《 Ghosts 》於 2019 年 4 月發行。

〈 エックス 〉

Clockenflap Presents: Yaeji, Live in HK —— 7 月 23 日，TTN

美國韓裔的 Yaeji 成長背景非常國際化，生於紐約的皇后區後不久就隨南韓裔父母搬回首爾上學，同時學習英語和韓語。在韓國渡過了青春的時期後，她回到美國，於賓夕法尼亞州的卡內基美隆大學攻讀並積極參與校內的電台廣播。由此，她認識到當地的地下電子音樂社群及有名的 club night 如Hot Mass 等等，這些都成為Yaeji創作電子音樂的重要養分。Yaeji 首張同名 EP 已經極具個人特色，一方面受舞曲影響，另一方面於英語和韓語兩種語言間自由轉換，迷濛地喃喃說唱。她的第二張 EP《 EP2 》收錄大熱單曲包括〈 Drink I’m Sippin On 〉、〈 Raingurl 〉及〈 One More 〉等，讓 Yaeji 迅速成為全球音樂圈炙手可熱的名字，吸引橫跨跳舞、hip-hop 及 avant-pop 等不同音樂類別樂迷的注意。

Clockenflap Presents: Alvvays —— 7 月 24 日，TTN

來自加拿大的 Alvvays 憑藉銷魂的吉他及女主唱甜美的歌聲使一眾 Clockenflap 音樂節 2018 的觀眾驚豔。今年迎來這 jingle pop 樂隊首個香港專場音樂會。迷魂夢幻的演出，絕對不容錯過。

Alvvays 首來港玩 Clockenflap 主音 Molly：想聽多啲香港 band！

The Low Mays 米奇老味神奇屋 X BAKERIE《 G風暴 》—— 7 月 25 日，旺角麥花臣場館

香港 hip hop 界的兩大黨派即將開戰！The Low Mays 是全港 25 歲以下的年齡階層中最暢銷的音樂人 — 包括所有音樂種類，主流或獨立。這是數據，不是意見。成員包括奶油包、蜜蜂翁、劈友方、健康華、漢和仔、馬太福音；Bakerie Music Productions 成立於 2012 年，由 Dough-Boy、Seanie.P、Geniuz F、Tommy Grooves 等核心成員創立。以充滿本土特色的潮流、社會文化作為題材，收錄作品包括〈 李嘉誠 〉、〈 周生生 〉、〈 物華街〉、〈 四大天王 〉等等。

【 Show後煙 】 米奇老味神奇屋 觀眾：死窮L多？定人生贏家多？

Geniuz F the FUTURE - 貓(Maau1)：行緊catwalk 個個跳catwalk舞

CHON live in Hong Kong —— 7 月 31 日，TTN

CHON 活用他們變態的演奏技巧來演譯流行樂句，如行雲流水的電結他連音與鼓點在多重節奏上隨著 groove 躍動。相對於 其他嘗試融入更多電子合成聲音的 Djent 樂隊，CHON 似乎更重視以傳統搖滾樂器編出前衛的段落，jazz fusion、funk、math rock、trip-hop 的影子隨處可見。

來，出街吧！你們的門票很重要！讓香港音樂、音樂場地、樂隊得到自主的機會！

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