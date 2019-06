林林種種七月騷 鄭重同你逐場數 下下迫爆場 台上把樂響！

上個六月的騷大家有沒有去「 平玩 」、「 反轉 live 場 」一下呢?還未?不緊,七月仍有很多機會!今個月( 只要大家身不累心不累 )就可以繼續!越洋來港的有 Yo La Tengo 、有 Alvvays 、Yaeji 等;香港呢,也有 tfvsjs、周華欣、 The Low Mays 等等開騷!大家的一張入場門票很重要,是今個月「 睇騷 」籌碼!大家記得出街啊!

七月騷林林種種,現在就和大家逐場數!

你又想去哪一場?

[ALEXANDROS] Sleepless in Hong Kong —— 7 月 5 日,Music Zone @ E -Max

自 2007 年成軍的 [ALEXANDROS],已發行了四張專輯,專輯的巡演都是爆滿的。雖然他們是一獨立樂隊,但單曲和專輯也已經在日本 Oricon 排行榜登上過前 10 名。 [ALEXANDROS] 在日本巡演期間為 MUSE 、Primal Scream 、KASABIAN 等國外著名樂隊作助演嘉賓;也出席過美國的 SXSW 和英國的 GREAT ESCAPE 等大型音樂節。

Entropy 熵 With Mcmlxxxv ( Herrensauna, Berlin ) —— 7 月 5 日,宀 Club

以最受歡迎的地下派對 Herrensauna 的主理人為嘉賓,正式揭開炎夏。

本地 techno 團體 Entropy 熵 誠邀 MCMLXXXV( 解作羅馬數字 1985 ),他與其他始創人 CEM、Jordan 和 Mikka 於柏林組織地下派對 Herrensauna,techno 音樂為主菜亦主張同理心、獨立自主、性解放,而最重要的是友誼。大家來這一個音樂派對只需緊記三大原則:「 場內不可拍照。沒有衣著要求。請隨心悠樂。」

Clockenflap Presents: Yo La Tengo —— 7 月 10 日,TTN

美國獨立搖滾音樂的中流砥柱 Yo La Tengo,創作力不斷由抒情、電幻、噪音到爵士等不同曲風都駕輕就熟。深受專業樂評推崇的他們在世界各地擁有無數忠實樂迷。過去 30 年一路走來製作了 15 張專輯,輕鬆駕馭不同曲風,無論是 art-rock 的唯美躁動、廣闊壯麗的電子音色還是深邃的情歌,通通都極具原創性。繼 2016 年 Yo La Tengo 首次於 Clockenflap 音樂節表演後,香港觀眾終於有欣賞樂隊在香港首次專場的機會了!

細場 SaiCoeng #8 // [ tfvsjs, Hirsk, life was all silence ] —— 7 月 13 日,細場 SaiCoeng

tfvsjs 大家不會陌生,樂隊今次與實驗電音樂人 Hirsk、electroacoustic 樂隊 Life Was All Silence 來一場「 電 vs instrumental rock 」的演出,是音樂較量?不,更是一場電搖的融合。

Sukekiyo Tour2019「FORTY」IN HONG KONG —— 7 月 14 日,Music Zone

由 DIR EN GREY 主唱 京 領軍的 sukekiyo 團名寓意「 實體不明 」,一如其變幻難測、無以名狀的音樂性。揉合暗潮、金屬、以至和式音樂元素,兼具細膩的勾勒與暴戾的張狂,以極端的視覺呈現黑暗扭曲的世界觀。自 2013 年以京為中心的五人樂隊,加上都獨當一面的班底成員結他手/琴手匠、結他手 UTA、貝斯手 YUCHI、鼓手未架,已先後推出《 IMMORTALS 》、《 VITIUM 》、《 ANIMA 》、《 MUTANS 》、《 ADORATIO 》等多張專輯,每張都盛載 sukekiyo 的特異秘境。去年二月,sukekiyo 首次來港演出,衝擊的現場體驗在樂迷腦海烙下深刻印象。這次樂團在推出新音源站《 PASSIO 》後展開新一輪巡迴「 FORTY 」,並宣布加開香港站演出,勢將再度震撼香港樂迷。

BSN5 Party: 麗音夜形 Nicam Camp Night —— 7 月 13 日,Terrible Baby

「 camp 」主題派對「 麗音夜形 Nicam Camp Night 」( 由錄映太奇項目統籌陳敬元策劃 ) 同時囊括「 camp 」在原始與本土語境下的雙重面向,如同麗音廣播( NICAM )將外語原聲與粵語配音的雙聲道即時廣播。現誠邀大家一同參加派對,享受由香港最年老的業餘變裝皇后-施魅力、本地酷兒與跨性 DJs-Kelvin T、Alexmalism、Misty Penguin 的表演、新晉 VJ-shealwaysresolume 和 Bobby Chan-Chan 的錄像素材呈現陰柔之美以及可愛少女偶像 QQBBG 散播真愛的歌聲,所帶來鋪張炫麗的風格與誇張諷刺的性別氣質!

Slaves Asia Tour - Hong Kong Concert —— 7 月 16 日,MOM Livehouse

Isaac Holman( 主音,鼓 )和 Laurie Vincent( 結他 )的二人組合 Slaves,從來都是突破框框的樂隊。首張專輯《 Are You Satisfied 》發行以來,The Streets 的 Mike Skinner 、Beastie Boys 的 Mike D 也成為了他們的 fans;Slaves 贏得多項 NME 獎,並曾與 The Prodigy,Kasabian、Jamie T 和 Wolf Alice 一起巡迴演出。

他們的第三張也是最新一張專輯《 Acts Of Fear And Love 》,打入排行榜前十名並獲得了樂隊職業生涯迄今為止最好的一些評價,NME 將其描述為「 Slaves 三張專輯中最成功的專輯,在不忽視樂隊一貫的因子外,也帶出了全新聲音。」

Linda Chow 周華欣【My dangerous bedroom】 音樂會 —— 7 月 18 日,TTN

大家都在夜耳深聽過周華欣的作品。

本地 alternative pop 歌手周華欣 Linda 繼 2016 年的《 飄到哪裡 》EP 後再出發,大家可以聽到新歌〈 睡吧 〉和〈 黑色的肺 〉,也可以與她體會「 關上睡房的門,外面的世界消失了,剩下自己,那是最危險的地方 」是怎麼一種感覺。

Acadana presents Cantomania —— 7 月 18 日,豐和大廈( 上環德輔道中 279 號 )

回到八、九十年代香港,回味獅子山下昔日風光和經典廣東歌逐首播!Acadana、DJ Fabsabs 與朋友們友,以懷舊金曲襯托下開 party,重拾當年落 D 感覺!

Cosmic Pirates vol. 1 Hooked 呈獻:「宇宙海賊」第一彈 —— 7 月 20 日,Terrible Baby

Hooked 回歸 Terrible Baby 展示全新「 太空 」企劃「 Cosmic Pirates 」。

這個星際音樂派對,將把你送上太空飛船,欣賞不同類型的 disco 音樂。 來自 italo disco 、 hi-nrg 、 space disco 、 dark disco 、 80s synth pop 、 early electro 、 French house 及更多受這些元素啟發的現代音樂。駕駛這艘太空船的 DJ 將是 Casey Anderson(Animato Audio)、Dan-Neo( Acadana )和 Guido Balboa。

Outlook Festival Hong Kong Official Boat Party —— 7 月 21 日,清水灣

Outlook Boat party 去年一早爆滿,今年再次在香港舉行,5 位 DJ ,以 6000W 音響在海上大打各種重低頻音樂,DnB / jungle / hip hop / reggae / grime / footwork / UK bass 等,加上午餐同無限𣈱飮!

ミツメ Tour Ghosts 2019 Live in HK —— 7 月 21 日,MOM Livehouse

ミツメ 於 2009 年日本東京成立,由川辺素( 主音、結他 )、大竹雅生( 結他 )、須田洋次郎( 鼓 )、nakayaan( 低音結他 )組成。最初以自主錄音為中心展開活動,2010 年開始進行現場演出。最新專輯《 Ghosts 》於 2019 年 4 月發行。

〈 エックス 〉

Clockenflap Presents: Yaeji, Live in HK —— 7 月 23 日,TTN

美國韓裔的 Yaeji 成長背景非常國際化,生於紐約的皇后區後不久就隨南韓裔父母搬回首爾上學,同時學習英語和韓語。在韓國渡過了青春的時期後,她回到美國,於賓夕法尼亞州的卡內基美隆大學攻讀並積極參與校內的電台廣播。由此,她認識到當地的地下電子音樂社群及有名的 club night 如Hot Mass 等等,這些都成為Yaeji創作電子音樂的重要養分。Yaeji 首張同名 EP 已經極具個人特色,一方面受舞曲影響,另一方面於英語和韓語兩種語言間自由轉換,迷濛地喃喃說唱。她的第二張 EP《 EP2 》收錄大熱單曲包括〈 Drink I’m Sippin On 〉、〈 Raingurl 〉及〈 One More 〉等,讓 Yaeji 迅速成為全球音樂圈炙手可熱的名字,吸引橫跨跳舞、hip-hop 及 avant-pop 等不同音樂類別樂迷的注意。

Clockenflap Presents: Alvvays —— 7 月 24 日,TTN

來自加拿大的 Alvvays 憑藉銷魂的吉他及女主唱甜美的歌聲使一眾 Clockenflap 音樂節 2018 的觀眾驚豔。今年迎來這 jingle pop 樂隊首個香港專場音樂會。迷魂夢幻的演出,絕對不容錯過。

Alvvays 首來港玩 Clockenflap 主音 Molly:想聽多啲香港 band!

The Low Mays 米奇老味神奇屋 X BAKERIE《 G風暴 》—— 7 月 25 日,旺角麥花臣場館

香港 hip hop 界的兩大黨派即將開戰!The Low Mays 是全港 25 歲以下的年齡階層中最暢銷的音樂人 — 包括所有音樂種類,主流或獨立。這是數據,不是意見。成員包括奶油包、蜜蜂翁、劈友方、健康華、漢和仔、馬太福音;Bakerie Music Productions 成立於 2012 年,由 Dough-Boy、Seanie.P、Geniuz F、Tommy Grooves 等核心成員創立。以充滿本土特色的潮流、社會文化作為題材,收錄作品包括〈 李嘉誠 〉、〈 周生生 〉、〈 物華街〉、〈 四大天王 〉等等。

【 Show後煙 】 米奇老味神奇屋 觀眾:死窮L多?定人生贏家多?

Geniuz F the FUTURE - 貓(Maau1):行緊catwalk 個個跳catwalk舞

CHON live in Hong Kong —— 7 月 31 日,TTN

CHON 活用他們變態的演奏技巧來演譯流行樂句,如行雲流水的電結他連音與鼓點在多重節奏上隨著 groove 躍動。相對於 其他嘗試融入更多電子合成聲音的 Djent 樂隊,CHON 似乎更重視以傳統搖滾樂器編出前衛的段落,jazz fusion、funk、math rock、trip-hop 的影子隨處可見。

來,出街吧!你們的門票很重要!讓香港音樂、音樂場地、樂隊得到自主的機會!

Thom Yorke 新碟《 ANIMA 》Netflix音樂短片 怪叔叔跳舞夢遊地鐵

本地薑週末回歸 ! wow and flutter 2019演出陣容出爐

點解有「家長指引標籤」出現?全因黑馬王子 Prince 的《紫雨》!