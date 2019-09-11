希特拉聽的音樂 - 理察 · 華格納具爭議的浪漫主義

德國納粹「大魔頭」希特拉（ Adolf Hitler ），1933 年至 1945 年間下令殺害 600 萬以上猶太人。而諷刺的是，希特拉在年輕時一直追求成為畫家甚至是建策師的生涯；而在納粹統治時期，他更是推崇理察 · 華格納（ Richard Wagner ）的音樂作品，但當然華格納的作品一直被後世評以「反猶太詞句」、「種族歧視」的爭議音樂家。

希特拉和華格納的仰慕，可以在不同地方感受到，如在前者寫下的自傳《 我的奮鬥 》（ Mein Kampf ）中這樣說過：「在我 12 歲那年，我... 看了人生第一套歌劇《 Lohengrin 》，第一刻我就著迷了。我對這位拜倫特的音樂天匠的熱誠沒有邊際。」《 Lohengrin 》完整演出近 4 小時，大家先聽聽 10 分鐘左右的 Prelude 吧：

當然你有興趣也可以看完整的：

在希特拉 16 歲時，停學的期間，他一直利用他母親給的零用錢去看歌劇，華格納已成了他的偶像。而華格納之所以有著爭議性，是因為作品中帶有不少激情的民族主義和反猶太的語句，成為了希特拉的信仰，「種族純潔」更是間接啟發自華格納。華格納在長文《 The Artwork of the Future 》中說過：「 The Volk（指有共同目標及需求的群體）一直是構成共性的所有個體的精髓。 一開始，就是家庭和種族; 然後，種族通過語言平等作為一個國家聯合起來。」又在另一文章《 Das Judenthum in der Musik 》（ Jewishness in Music ）中言語上攻擊猶太人，成為了德國反猶太歷史中的「里程碑」，這篇文，據說是因為華格納不恥另兩位猶太作曲家 Felix Mendelssohn 和 Giacomo Meyerbeer 比自己成功而寫下，及後令曾幫助過華格納的 Meyerbeer 傷心萬分。

同時間，一直有不少論點指華格納的歌劇中，不同角色有很多反猶太意識形態的元素在內：《 The Ring 》中的 Mime、《 Die Meistersinger 》中的 Sixtus Beckmesser 和《 Parsifal 》的 Klingsor 都是「猶太裔的代表」；亦有指華格納對「優生學推崇」哲學家 Arthur de Gobineau 的「族種參差的通婚，令西訪社會趨向滅亡」學說有興趣，而在《 Parsifal 》中表達了這主題。《 Parsifal 》的他最後一部歌劇作品，也是作品中男主角的名字。《 Parsifal 》的故事情節與中世紀的聖盃傳說（ Holy Grail ）有緊密關係。這部歌劇充滿了基督教的儀式情節與傳說，其劇本的重要主題接近普世皆然的價值「慈悲」、「同理心」、願意向善卻受到惡轄制的心靈拉扯。華格納創作這部歌劇所參考的素材，最主要來自 Wolfram von Eschenbach 這位中世紀德語詩人的傳奇作品《 Parzival 》（ 帕西法爾 ），敘述男主角通過考驗成為「純全的騎士」的過程。華格納的歌劇則將帕西法爾的傳說，改寫成一個人通過考驗成聖的過程。

現在，華格納的歌劇不時都會在世界各地巡迴，如《 Der Ring des Nibelungen 》（ 尼伯龍根的指環 ）也就曾在香港上演。

即使現在，以色列也不是對華格納的歌劇完全放寬，只有少部分的作品會在以色列國內公開演奏。

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