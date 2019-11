懷舊加入新元素 - 日本孖妹組合 Wink 三十周年特別 EP 推出

現在個個都說日本 city-pop、《 Plastic Love 》的,其實 city-pop 也不過是 70 年代有趣的日本 J-pop 罷了,去到 84 年竹內瑪莉亞的《 Plastic Love 》更成為了 vaporwave 和 future punk 的「基石」。今日和大家分享一下 Wink 這一隊 80 年代紅極一時的女子二人組,她們很多首單曲當年都是 Oricon 榜的頂頭大熱!韓國 vaporwave/future Punk 巨頭 Night Tempo 特地為 Wink 作出全新「 The Showa Groove 」系列重新編製四首歌曲,慶祝她們出道三十周年!

大家聽《 Plastic Love 》聽得多,那 1989 年組成的女子二人組 Wink 呢大家又有沒有印象?由鈴木早智子、相田翔子組成的 J-pop 組,89 年推出的第五張單曲《 淋しい熱帯魚 》是她們一鳴驚人的作品:

為慶祝這首歌曲三十周年紀念,韓國 future funk 巨頭 Night Tempo 為 Wink 作出兩張特別版名為「 The Showa Groove 」的 EP Vinyls,當中重新編製、混音 Wink 經典四首作品,除了《 淋しい熱帯魚 》當中還包括《 愛が止まらない (Turn It into Love) 》、《 Special To Me 》和《 Get My Love 》這首被收錄進 Netflix 熱播日本真人秀節目《雙層公寓》最新季度的歌曲。

大家可以聽聽《 淋しい熱帯魚 》的 Night Tempo Showa Groove Mix

香港獨立廠牌 Neoncity Records 製作了兩張限量彩色 7” EP —《 Wink - Night Tempo Presents The Showa Groove 》I 及 II,這是首次獲得日本官方 Polystar Records 認證的發行,促成了兩地音樂界別合作新里程之餘,也極有收藏價值!兩張 EP 已進行預售日,將於 11 月 2 日結束,要買快手!

再送上《 愛が止まらない (Turn It into Love) 》的Night Tempo 100% Remastered

