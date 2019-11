受傷的女人 FKA Twigs 第二張專輯《 Magdalene 》呈現心碎美學

懷著心靈與肉體上的痛楚為第二張專輯寫作新歌,英國倫敦電幻女唱作人 FKA Twigs 睽違足足五年的《 Magdalene 》,她彷彿把心碎與痛苦作為藝術,通過音樂創作來得到治癒與憐憫。如今 FKA Twigs 的電音製作歌曲,曲風裡蟄伏著的實驗性元素,已昇華到某種 art-pop / avant-pop 的層次,不再是所謂的 PBR&B 、 hipster R&B 或另類 R&B 。

回帶 2014 年的年終音樂總結,在年度專輯的名單上,備獲 BBC Sound of 2014 提名的英國倫敦電幻女唱作人 FKA Twigs ,其處女專輯《 LP1 》都定必榜上有名。毋庸置疑當年 FKA Twigs 是那麼平地一聲雷而來的炙手可熱新名字,建立出她別樹一幟的新聲音,這張來得驚為天人專輯亦為她取得一置高度評價。所以對於她再下一城的後繼專輯,固然叫外界為之引頸以待。

FKA Twigs:「在我處於最不愉快、困惑和破裂狀態的時候,我找到了憐憫。」 (攝影: Matthew Stone )

結果睽違足足五年,現年 31 歲的 FKA Twigs 才終告在這個 11 月發表她的第二張專輯《 Magdalene 》。兩張專輯之間,她只有在 2015 年推出過一張五曲 EP《 M3LL155X 》而已。

跨越 2016 至 2019 年製作的《 Magdalene 》,是 FKA Twigs 分別在美國洛杉磯、紐約市以及英國本土灌錄。專輯在 2016 年開始籌備,然而來到 2017 年夏天,FKA Twigs 跟《 Twilight 吸血新世紀》男主角 Robert Pattinson 結束了三年的感情關係(有傳二人已經定婚);同年 12 月,她通過腹腔鏡手術從子宮中切除了六個纖維肌瘤。可以想像當時 FKA Twigs 是懷著心靈與肉體上的痛楚來創作她的新歌。她說:「在我處於最不愉快、困惑和破裂狀態的時候,我找到了憐憫。」彷彿是把心碎與痛苦作為藝術,她就是通過音樂創作而得到治癒。

FKA Twigs 睽違足足五年的第二張專輯《 Magdalene 》由她跟跟 Noah Goldstein ( Kanye West / Frank Ocean )聯袂擔任執行監製。

《 LP1 》與《 Magdalene 》相隔五載,今次 FKA Twigs 所帶來是截然不同的音樂班底,專輯由她跟 Noah Goldstein( Kanye West / Frank Ocean / Arcade Fire )聯袂擔任執行監製,而智利裔紐約市電音鬼才 Nicolas Jaar(電音二人組 Darkside 成員)亦是專輯裡的主力製作單位,並交由不同的製作人操刀。在《 LP1 》時期,我們都把 FKA Twigs 的風格喚作 PBR&B 、 hipster R&B 或簡而言之的「 另類 R&B 」,但她其後卻跟 R&B 這個流派「割席」,這不是她單一性的音樂取向。當聽著《 Magdalene 》時,我可以說 FKA Twigs 的電音製作歌曲,曲風裡蟄伏著的實驗性元素,已昇華到某種 art-pop / avant-pop 的層次。

當年《 LP1 》的專輯開場曲帶來是猶如聖詩唱詠般的《 Preface 》,而今次《 Magdalene 》跟 Nicolas Jaar 合寫的開場曲《 Thousand Eyes 》,則是如斯淒美空靈而又富有思古幽情,她的古意唱詠、她的孤高嗓音,大可納入 ethereal wave 之列。

帶著情傷烙印創作的專輯, FKA twigs 的心碎情感乃比比皆是。她的回歸先行單曲《 Cellophane 》為跟 Michael Uzowuru 和 Jeff Kleinman 這兩位美國製作人合作,是一首哀怨纏綿、吹彈可破的電氣鋼琴 ballad ,道出了一段感情破裂背後的精神壓力。當年她跟 Robert Pattinson 相戀時,其戀情一直受到小報及網媒輿論所高度關注,加上男方的種族主義忠實粉絲對這段關係抱以敵視眼光,令她飽受煎熬。她在此曲便唱道:「 They want to see us, want to see us alone / They want to see us, want to see us apart 」。歌曲由 Andrew Thomas Huang 執導的 mv , FKA twigs 化身鋼管舞者,一展她的優美 pole dance 舞姿,當她沿途鋼管攀上天空,卻遇上一頭有著其面孔的怪鳥,令她急墜深淵,喻意不言而喻。

FKA twigs 曾為 rap 界巨星 A$AP Rocky 去年的《 Testing 》專輯客串了一曲《 Fukk Sleep 》,今次在她的專輯裡則有 Future 這位 rapper 客串的《 Holy Terrain 》,把 rap 融入她的靡爛幽美另類 R&B 曲目,但歌曲卻不尋常地以保加利亞民謠合唱團 Le Mystère des Voix Bulgares 的 sample 作首尾呼應,而曲中參與樂手包括有 Skrillex 、早年跟她合作多時的委內瑞拉電音怪傑 Arca 。

要其電幻 avant-ballad 曲目,那有第三首主打單曲《 Home with You 》, FKA twigs 從無力感地唱著,到唱得著了魔般,當唱到 chorus 時她卻又演繹得楚楚動人、牽動心魄,具備三種層次的唱法,曲中又會 glitch / industrial 電音肌理起來。歌曲由 FKA twigs 親自執導的 mv 繼續呈現她的創傷,片中她以兩個「單眼少女」的造型出現,一個黑夜/黑衣、一個白天/白衣,然而身為香港人都不禁會聯想到我們的抗爭運動吧。最後那隻失掉了的眼睛,卻出現在她的腹部,正回應她的腹腔鏡手術。

新單曲《 Sad Day 》亦曲如其名地傷春悲秋,美得觸動心靈,聽她脆弱地唱出「 Ah, would you make a, make a, make a wish on my love? 」,那怎會不叫人憐憫。

包括有 Nicolas Jaar 及挪威製作人 Cashmere Cat 參與的《 Mary Magdalene 》,這位曾經受傷的女人一開始便唱道「 A woman’s time / A woman’s work / A woman’s time to embrace / She must put herself first 」。而跟紐約市實驗電音製作人 Daniel Lopatin( Oneohtrix Point Never )合作的〈 Daybed 〉,營造出萬般懾人的氛圍,令人屏息。

