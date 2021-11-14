台灣歌手鄭宜農時隔2年出單曲　講述無力反擊他人嘴裡竄出的惡意

鄭宜農時隔2年推出新單曲「天已經要光」，專輯同名新歌以台語融合輕盈電子曲風，並以動畫呈現MV，漂浮的人形時而蜷縮、時而展開，伴隨各式各樣雜訊及符號，隱隱象徵著「壞掉的溝通」。宜農表示：「這首希望歌跟動畫，能呈現當大部分人其實看似平靜的外在，其實內心深處多少都充滿著糾結及混亂。」



談到新歌「天已經要光」，鄭宜農坦言是她寫過情緒較為憤怒的一首歌，講述人生路上偶爾會遇到只有自己能吞下去的委屈，那些從他人嘴裡竄出的惡意，就像花一朵朵綻放，不僅造成傷害，也抹煞了溝通的可能，「例如有的人也許曾遭遇被取不好聽，甚至不雅的綽號，但不知道如何反擊，為了自尊只能以笑回應也無力反擊。很多人可能是在不斷堆疊的壓抑之中成長，其後也用同樣的方式再去壓抑他人」。

點圖看看鄭宜農的美照及新作品MV截圖👇👇👇

+ 10

而MV以動畫呈現，她透露當初很單純的就把音樂寄給對方，只留了一句：「希望有很多『訊息』的意象在裡面，將『訊息』具象、影像化。」並全然交付給動畫師自由創作，沒想到成品讓她非常驚艷，而除了新EP，她也預告明年將推出完整專輯。

【延伸閱讀】Spotify台灣2020年度排行榜出爐！周杰倫奪三冠軍揮低鄧紫棋、BTS👇👇👇

+ 1

【延伸閱讀】5隊千禧年台灣男團靠偶像劇爆紅 解散後再重組即勾起集體回憶👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

鍾明軒玩真的！整個人交給陳珊妮操出新作

不想讓機會溜走 鄭宜農獻出第一次

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】