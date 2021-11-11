Astroworld慘劇陰謀論瘋傳　Travis Scott進行撒旦血祭也有人信？

原本將為期兩天《ASTROWORLD 2021》被許多樂迷視為是疫情以後必須參加的音樂盛典，豈料在首天晚上約莫 9 點 15 分左右時，因後方群眾不斷地朝著看台推擠，這便意外造成了人群恐慌進而發生嚴重的踩踏暴動，並造成致使 8 人死亡、上百人受傷。



回顧過去的 Astroworld Festival，其實就早有發生過零星的踩踏意外，但為何此次的傷亡會這麼嚴重？除了稍早有工作人員爆料、表示安管以及工作人員嚴重不足，約莫一個人就要負責到 500-1000 人的管理外，甚至在部分平台更謠傳出《ASTROWORLD 2021》的陰謀論，指出該活動是邪惡的獻祭儀式。

關於《ASTROWORLD 2021》慘劇的陰謀論影片已經有著數百萬次觀看，近幾天也在社群平台上造成廣泛討論。（COOL潮流生活網提供）

這些陰謀論影片已經有著數百萬次觀看，包括指出 Travis Scott 表演時穿著的 tee 暗指把人帶往另一種狀態；Kris Jenner 近期剛過完 66 歲生日；還有推測《ASTROWORLD 2021》舉辦的日期，與撒旦教會成立 666 個月 +6 天的時間點相當接近，而這些陰謀論、近幾天也在社群平台上造成廣泛討論。

儘管大多數人傾向這則憾事是個意外，但隨著 Lil Nas X 把人血入鞋、製作名為 “Satan” 的鞋履，無不讓某些特定群眾會把此事件與恐怖事件連結，甚至也 po 出大量影片直指當場下有人暈眩並被醫護人員抬走時，Travis Scott 竟還發出低沈聲音，認為 Travis Scott 不僅不阻止、還貌似在進行某種儀式的感覺，著實讓他們不寒而慄。

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但關於這點，其實稍早就有人指出在《ASTROWORLD 2021》的活動人，只有「執行製作人」和「音樂節導演」有權利終止整個演唱會，包括 Travis Scott 本人與其團隊都無權停止表演。

而面對上這場憾事，Travis Scott 不僅迅速在 ig 上發佈影片向傷亡者致哀、後續也停辦了 Astroworld 第二晚的活動，並表示自己將全額支付傷亡群眾的告別式和醫療費用，將會對此事件負責到底。

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