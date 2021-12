英國音響品牌KEF創辦人故事　堅信科學研究　學盛田昭夫營商態度

對於音響發燒友來說,來自英國的揚聲器品牌KEF想必在音樂和音響產業中都不是陌生的名字。KEF以其與馬塞爾・萬德斯(Marcel Wanders)和羅斯・勒葛羅夫(Ross Lovegrove)等設計師的標誌性合作而聞名,同時也是帶領產業創新的領導品牌,其傑出表現獲頒數百個獎項,其中一些獎項的歷史更可以追溯到1970年代。



在KEF成立60週年之際,我們回顧創辦人雷蒙德・庫克(Raymond Cooke)的生平,見證他對高傳真音響的堅定不移與奉獻,如何塑造了現今的KEF(點圖放大看看▼▼▼)

庫克職涯初期

生長自藍領階級家庭,雷蒙德・庫克決定在第二次世界大戰之後繼續研讀高等教育。1951年,庫克於倫敦大學的電氣工程學位畢業。在戰爭初期,他就熱衷於追求聲音重現(Sound reproduction),將他大部分的海軍酬勞都花在了高傳真設備上。在吉爾伯特・布里格斯 (Gilbert Briggs) 的有聲傳記中一段被刪除的訪談裡,庫克提到了自己在音頻領域耕耘的初衷:「基於對音樂的濃厚興趣,必須讓商用播放器材能夠擁有更好的聲音重現功能。」

據說庫克在1940年代後期曾在某個倫敦的英國錄音協會會議上遇到布里格斯。他熟讀過布里格斯的書《Loudspeakers: The Why & How of Good Reproduction 》,但對於書中某些內容不盡然同意。庫克在接受古典音樂雜誌《留聲機》採訪時曾說:「我在業餘時間做了一些類似大學時期的研究,然後我向他提出了挑戰。」在當時,布里格斯已經是音響產業的知名人物,早於1932年即創辦了Wharfedale Wireless Works。

出人意料的是,布里格斯邀請庫克協助他重新編修這本書,作為一名「急需收入」的學生,庫克欣然接受了這個提議。這象徵著雙方合作的開始,從編輯布里格斯的書籍以至於發展為擔任Wharfedale的全職技術經理。

在進入Wharfedale工作前,庫克曾在BBC的設計部門擔任錄音設計工程師長達兩年,庫克與團隊的工作目標為開發用於廣播的磁帶錄音和光碟播放設備。在那裡,他開始創造全新的設計並對現有硬體做出改良。

開創他的嶄新旅程

1955年至1961年間,庫克都服務於Wharfedale,即使在1959年公司被出售給Rank Organization後也是如此。那時,庫克專注於開發振膜的新材料,希望擺脫傳統的紙質錐盆。然而,他意識到該公司對於多元開發新技術並不感興趣。因此,庫克當時這麼說:「唯一的辦法就是冒著一切風險,由我獨自開始。」

KEF電子工程於1961年9月在英國肯特郡梅德斯通正式註冊。這家小公司在一間舊的尼森小屋(Nissen Hut)經營,與Kent Engineering and Foundry(這正是KEF名字的由來)共享空間。最初Kent Engineering and Foundry專門從事鑄造和組裝,包括用於農業的噴霧器。此外,他們還接受附近農民的訂單,修理或改造他們的機器,為其製造業務充實核心。基於已經擁有的現成設備,KEF不必另外採購器材,如同製圖師丹尼斯・懷特(Denis White)回憶時所說:「我們不需要購買稱頭的鑽孔或銑床儀器,說穿了它只是一個製作產品的原型店舖。早期他們想用金屬或木頭製作的任何東西,都是在那裡完成的。」

庫克在KEF的創立初期相當忙碌,他在家中使用各種材料進行了無數實驗,像是創造零件然後在烤箱中烘烤製作。他邀請了業界的好友在客廳一起參與揚聲器測試,更從中獲得不少歡樂。

身負使命的人

在KEF僅成立一個月後,馬爾科姆・瓊斯(Malcolm Jones)成為了第一位員工。瓊斯是在一場學術訪問中認識庫克,當他得知KEF成立,瓊斯寫信詢問是否有職位空缺,並在與庫克談了兩個半小時後,得到了這份工作。瓊斯:「當我第一次去到那裡時,尼森小屋裡有一個初始的半原型K1系統,也有測試設備:轉盤,各種細碎的零件,手動音圈繞線機等等,基本上就是這樣。我必須從字面上學習有關製作揚聲器的所有知識,因為在我知道如何製作之前,我無法教其他人,我們也無法承擔聘請更多人。」

選擇在梅德斯通開始經營KEF是有其道理的:它是倫敦和海港之間的中點,庫克能夠於此將揚聲器出口到其他地方。倫敦是當時的商業中心,也是他最喜歡聽音樂會和外出用餐的地方之一。庫克的兒子馬丁表示:「我父親非常喜歡去海外出差經銷。他曾經對我說,他認為Sony的品牌成功的原因之一是因為盛田昭夫(Akio Morita)總是親力親為地在外與人們互動往來,而非隱身幕後讓其他人去做。」

馬丁繼續說道:「在父親十幾歲的時候,因為必須去打仗而打亂了父親接受高等教育的機會,然而他最終仍在我姐姐上學的時候攻讀了學位,並在倫敦擔任導遊工作以賺取更多收入。我認為是父親對於美好生活的渴望與熱愛,以及對自己的強烈信念使他能夠完成大學學業,並走上成功之路。」

庫克的女兒安・克雷福德 (Ann Crayford) 也有類似的回憶:「到了1970年代,我父親已經周遊世界。他讓自己用不同的方式學習新知,兼容並蓄富有彈性,相當了不起,且越來越熟知精緻美食和美酒,並前往過世界上最好的餐廳。他樂於接受新的體驗,特別喜歡與我分享他所品嚐到的各種奇怪食物。他自豪於嘗試與接受不同文化,更因此消除了對於品嚐奇怪美食的所有疑慮。」

根據安的說法,庫克在衣著方面也表現得無可挑剔,這讓他在KEF初創時期,和許多國家打交道,接觸到不同的文化時,起著非常大的幫助。事實上,聽說他每天都穿西裝打領帶!

堅定的科學家

打從一開始,庫克就堅信科學。在1994年對音頻歷史學家Ken Kessler的採訪中,庫克曾說:「關於我為什麼離開Wharfedale……我可以預見,除非應用更多的科學,否則高傳真的科技將不會有任何進展。吉爾伯特・布里格斯對科學有點懷疑。又或者我們應該說,他懷疑科學家。他是我商業意義上的導師,但不是技術意義上的導師。布里格斯不是工程師,也不是科學家。」

「我從一個科學家的角度來看,雖然研究聲音原本並不是我的專長,畢竟我過去學習的是化學與電子工程,但我認為如果能把科學研究精神與實驗方法帶入研發過程中,像是聽力測試,再進行聲音重現,我們應該能夠生產出更好、更小、更便宜的揚聲器。我想我是第一個意識到你不需要15英寸揚聲器就能把頻率降到20Hz的人。」

「揚聲器不應該太突兀、怪異或過於顯眼。」這成為了庫克為KEF在國內吸引消費者的產品中的第一個設計基礎。從K1 Monitor中引入了K1 Simline,與其前身70磅相比,其重量僅為40磅。K1的特點是使用了Melinex,一種以強度和穩定性著稱的聚酯薄膜,這是庫克在其職業生涯中長期努力的:使用新穎的材料。

接下來是如同書架般小巧的Celeste,零售價為22英鎊。對庫克來說,這是他認為「成就了公司」的轉捩點,因為這是有史以來第一次出現這種尺寸的揚聲器,並具有如此高的高傳真性能。

基於對音樂的熱愛

庫克的父母來自約克郡,而他是排行最小的孩子,庫克從小就對古典音樂感興趣,學習拉小提琴和大提琴。庫克的女兒,安說:「從我手中的日記和筆記裡,我發現我父親小時候也曾在管弦樂隊演出。」

正是這種對於音樂的熱愛,促使了庫克與他的妻子珍妮相識相知,珍妮是著名的雙簧管演奏家-里昂・金・古森斯(Léon Jean Goossens CBE)的女兒。珍妮回憶時說道:「我第一次見到雷蒙德是在1957年。他以前常到我們在薩塞克斯的家中拜訪。他對我的父母很好,他們很喜歡他。在某種程度上,我認為他就像他們從未有過的兒子。我和姐姐總是在想他到底有多無聊!他可以一直討論著這些沉悶的揚聲器。他喜歡古典音樂,但真的不曉得他到底喜歡多少東西,也很難去了解他認為在講座中展示某些聲音,實際上會有多大的影響。」

兒子馬丁回憶起和庫克一起去披頭四樂隊經紀人-布萊恩・愛普斯坦(Brian Epstein)在倫敦的公寓送一對揚聲器:「爸爸與百代唱片(EMI)的關係很好,瓊・科爾森(Joan Coulson)是他的聯絡窗口。我有一張披頭四樂隊《寂寞芳心俱樂部》(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)原版宣傳樣品是瓊送給他的『非賣品』。」

「在小時候,我們總是被帶去聽音樂會或欣賞歌劇,且認識了許多古典音樂家。有些音樂家並沒有賺很多錢,所以爸爸經常會邀請他們享受一頓美食,有時如果他們在我們家附近巡演,還會讓他們在家裡過夜。」馬丁說。

在庫克家中,位於樓下的影音室裡設置了一套音響系統,其中包括一個Quad放大器和一對最新的KEF Reference揚聲器。有趣的是,雖然KEF也生產汽車音響系統,但庫克更偏好用工廠裝置的收音機,收聽廣播第3台和第4台。只要情況允許,他會盡可能地多去聽音樂會和Live表演,他也對老電影和喜劇演出情有獨鍾。他最喜歡的喜劇演員包括東尼・漢考克(Tony Hancock)、彼得・塞勒斯(Peter Sellers)、艾瑞克・莫克姆(Eric Morecambe)、杰拉德・霍夫農(Gerard Hoffnung)和肯尼斯・霍恩(Kenneth Horne)。

世代指標的謝幕

堅持把事情做好做滿,加上頻繁飛行,逐漸讓庫克的健康受到影響。他把生命中的所有時間都奉獻給了KEF,睡不多,起得早,更做了大量的筆記。在1978年至1983年間擔任庫克秘書的瑪麗・哈潑(Mary Harper)分享她對庫克的印象,他有著充沛的活力,但也非常地敏感。「他是一個正直的人;對於工作以及與他一起奮鬥的夥伴們都充滿熱情,他是那種會認識工廠裡所有員工的人。」

就像他與前僱主布里格斯的合作一樣,庫克對於英語的使用非常考究。「他絕對是完美主義者。我們有時會花很長的時間試圖讓一封信正確無誤。從這個角度來看,為他工作真的很有挑戰性。他要求非常高。」哈潑說道。

遺憾的是,雷蒙德・庫克,OBE (Raymond Cooke, OBE) 於1995年3月19日因嚴重的健康問題離世。安說,即使在67歲中風後,他仍持續為公司付出,深入參與其中:「他從未失去對其畢生事業的熱愛與激情。在他去世的那一個禮拜,他仍向我口述商業信件該寫些什麼,而在他生命的最後一天,我將他最後的口述內容以打字完稿交給他。他就是那種什麼事情都無法阻擋他的人。」

KEF 60歲啦!

「英國聲學工程的優秀,是無可取代的。」

在過去的六十年裡,KEF不斷以其屢獲殊榮的卓越揚聲器開創非凡的音質,獲得許多音響發燒友、藝術家和創意人士的青睞與追隨。KEF的使命是在盡可能將雜訊降到最少的情況下傳遞聲音;從高音到低音,以及介於兩者之間的一切。最好的聲音就是自然的聲音,而擁有這樣的享受是一種權利,而非一種特權。

自1960年代推出第一款產品K1以來,KEF一直走在創新尖端,率先使用合成纖維製造具有高傳真性能的精密揚聲器。經過多年努力並打造了技術里程碑後,KEF仍將「重現完美聲音」視為品牌首重價值。KEF最新的 Metamaterial Absorption Technology (MAT) 吸音技術可消除99%的雜訊,為全球音樂愛好者提供更完善的聲音體驗。藉由此技術,KEF得以設計出一系列全新的劃時代產品,包含LS50 Wireless II,傳遞無與倫比的純淨音質。

重溫那些年的經典音樂!為了慶祝創立60週年,KEF按照時序規劃了六個播放歌單,收錄每十年最具代表性的英國音樂,這些歌曲將可在Spotify、Tidal和Apple Music上下載和播放。

【本文獲「SOL聲活圈」授權轉載。】