泰國樂隊不止Getsunova　介紹這6隊有一首歌YouTube點擊近億

近年來泰國娛樂也在蓬勃發展,許多優秀的泰劇、泰國電影湧現,泰國音樂也開始流行起來,除了優秀的新生代歌手外,還有如Getsunova這樣優秀的泰國樂團。接下來,就跟著VISION THAI看見泰國小編,一起認識這些優秀的泰國樂團,聽聽他們的歌曲吧。



泰國樂團推薦1:Three Man Down

成立於2013年的Three Man Down,由主唱Krit、貝斯手Kittimated、鍵盤手Wisaruth、鼓手Thaythanan、吉他手Peerapon這5名成員所組成。樂團名字“Three Man Down”寓意“3個逝去的男人”,因為成員高中時分別組建過3個樂團,代表3個樂團的結束。Three Man Down的熱門歌曲有《下雨了嗎》(ฝนตกไหม)、《夢見前任》(ฝันถึงแฟนเก่า)和《如果你真的愛我》(ถ้าเธอรักฉันจริง),並在今年獲得了2021 JTMA 頒獎典禮年度藝人獎。

泰國樂團推薦2:Gym and Swim

帶有濃郁熱帶風情的泰國樂團Gym and Swim,由主唱Lerm、鼓手的Mudmee、貝斯手Hobs、吉他手Pong和Turk組成,以輕快愉悅的節奏為主,搭配朗朗上口的英文演唱,給人一種明朗闊達的感覺。Gym and Swim熱門曲目有《Gym and Swim》、《Surfin’ Baby》、《Yuuwahuu》等。

泰國樂團推薦3:SAFEPLANET

SAFEPLANET是一個擁有鮮明曲風的獨立泰國樂團,由吉他手兼主唱的Alien、鼓手Doi及貝斯手Yii所組成,代表作品有《คำตอบ (Answer)》、《กอดความเจ็บช้ำ(Carry)》、《ห้องกระจก(Mirror Room)》等。

泰國樂團推薦4:INSPIRATIVE

INSPIRATIVE是成立於2006年的後搖樂團,由主音吉他手兼團長Noppanan、貝斯手Amorthep、節奏吉他手Pongpat、鼓手Sirichai和聲樂及鋼琴手Wuttipong組成。以舒適空靈的曲風給聽眾帶來一場聽覺盛宴,熱門歌曲有《หรือไม่ใช่》、《พื้นที่ว่าง》、《Under The Mountain》等。

泰國樂團推薦5:Zweed n’ Roll

Zweed n’ Roll成立於2012年,由主唱Suthiphat、貝斯手Nitititiyarom、吉他手Nataphat 和Natthakorn、鼓手Tham Damrongrat組成,曲風結合了搖滾、迷幻、另類等元素,熱門歌曲有《ช่วงเวลา (A Moment)》、《ทุกวัน (Tookwan)》、《อยู่ (You)》等。

泰國樂團推薦6:TELEx TELEXs

TELEx TELEXs於2015年首次亮相,有主唱AOM、負責合成器的Pew、吉他手和鍵盤手Now、貝斯手Korn(2020年11月離隊)組成,以另類搖滾、電子流行的曲風為主,主要作品有《SHIBUYA》、《ซ่อน (B2B)》、《Labelle》等。

