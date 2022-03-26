【鋼琴修復師】自學修復百年歷史古董鋼琴　認識皇家御用鋼琴價值

黑白色的鋼琴琴鍵，按下後發出的清脆聲響，彈奏時的振動頻率，形成一首首悅耳的曲子。不過，在音樂家彈奏出每一首悅耳曲子的背後，都有一群默默耕耘的人，用他們的專業確保鋼琴的每一個按鍵、每一個音都處在正確的位置上，沒有絲毫偏差。



18歲開始投身鋼琴修復領域的李勇輝，如今入行已將近20年，是馬來西亞少有的古董鋼琴修復師。走入Kensington鋼琴修復行，裏頭擺滿了二手日本鋼琴和歐洲古董鋼琴。從進門起，李勇輝如數家珍般地介紹店裏的各種鋼琴，娓娓道來鋼琴的年份、高度、產地、品牌對音質的影響。

門口一進來就是形狀特殊的四方古董鋼琴，那是被譽爲現代鋼琴的奠基者Steinway出產的其中一台古董鋼琴。這台鋼琴蓋著的時候看似一張桌子，打開方式也與一般鋼琴不同，音質也與三角琴有著一些差異。另一間倉庫裏的收藏著上百年歷史的德國鋼琴，法國著名鋼琴品牌等極具歷史價值的鋼琴。

+ 7

他解釋，鋼琴製造始於德國，工業時代發展蓬勃的時候，德國打造了許多做工精細的鋼琴，如今市場上已無如此的工藝製品了。「以前的德國鋼琴品牌會把「皇家御用」的榮耀刻到鋼琴裏，而更早之前的版本則會把這幾個字科在鋼琴前面，品牌名字的下面，一眼就能看到它。」

他指著一台德國C.BECHSTEIN三角琴解釋，指那是德國鋼琴先驅品牌之一，為鋼琴界頂級品牌，如今該品牌全新的鋼琴要價上百萬。「有的人想收藏，但又不想花那麼多錢，那麼入手一台二手的古董鋼琴也是不錯的。」

黑白色的鋼琴給人的感覺就是氣質滿滿，而木色鋼琴給人則讓人覺得古樸低調，卻又有一股讓人想一探究竟的迷人魅力。古董鋼琴的外殼採用的是珍稀的梨花木、玫瑰木等材料，而琴鍵方面用的則是象牙，在燈光下輕易能看到其紋路。

「與現代鋼琴不同的是，古董鋼琴的內部製作會因產地不同而又很大的差異。德國派、法國派、英國派、意大利派等，每一國都有自己的做法。」李勇輝分享，第一次接觸古董鋼琴的時候，打開內部一看就已傻眼，不懂得如何下手。鋼琴在歲月的洗禮後，已簡化及統一其製作方式，而古董鋼琴的零件和組裝方式亦有巨大的差異性，需要慢慢摸索才能找到其發力點、支力點和接力點。

第一次接觸古董鋼琴時，他買入了一個貨櫃的古董鋼琴，但11台鋼琴中只有3台能修復，其他鋼琴的損壞程度嚴重，只能拆開來當備用零件。「虧大本啊！」即便事情過了這麼久，提起這件事時，他仍記得當時的慘痛教訓。他直言，當時沒有經驗，所選的鋼琴品質不佳，入手第二批時咬牙買了價格較為高昂的古董鋼琴，這才拿到品質較好的古董鋼琴，「當時最難的還是修復古董鋼琴的外殼。」

李勇輝透露，古董鋼琴到手時一般都是痕跡斑斑，少有保養得宜的，皆需要花時間去修復其外表，使之看起來如新的一般。然而，與現代鋼琴不同的是，採用上好木材製成的古董鋼琴，自然也是以木紋示人，要修復出與鋼琴本身木紋一模一樣的紋路，大大提升了修復難度。「黑色或白色的現代鋼琴噴漆修復方面我已經很拿手，但要做木紋修復還真沒頭緒，想請教做木工的朋友，但對方也說僅在做學徒的時候看過，並未接觸過。」

求助無門的他只能靠自己摸索，請教師公（入門時師傅的師傅），加上自己上網學習，從中慢慢累積經驗。「其實鋼琴修復的基礎都一樣，只是古董鋼琴的零件更多、工序也相對繁瑣，需要花時間再去研究一番。」在拆卸古董鋼琴的羊毛榔頭（hammer head）時，他才發現榔頭的長度、羊毛皆有不同，尤其裏面上鎖的螺絲與組裝方式都不同，需要熟記每一款鋼琴的差異。

修復鋼琴工序繁瑣 需要極大的耐心

鋼琴的外在構造只有88個琴鍵，但拆開後所需要處理的就不止88個鍵了。琴鍵下鏈接榔頭，榔頭敲打的琴弦上，才能發出各種美妙的聲音。李勇輝示範，有些琴鍵按下之後，會有彈力，所發出的聲音強而有力；有些琴鍵按下去依舊有聲音，卻平淡無力。「那就是需要修復了。」他解釋，鋼琴修復不是調音和打磨外殼那麼簡單，還需將鏈接琴鍵的88個榔頭全部取出，一個個打磨、修復、替換零件等，才能使鋼琴的聲音恢復如初。

羊毛榔頭分為不同羊毛，羊毛的等級越低，音質就越差，而羊毛也會在用久之後出現走形的問題，需要用砂紙將其打磨回雞蛋般的弧形。「打磨的砂紙也有講究，不是所有砂紙都適合用來打磨鋼琴，不同部位用的砂紙皆不同。」

外殼受損的鋼琴在修復時同樣有不少工序，先是將外殼磨平，上色數層、再打磨、再上色，同樣的動作重復數次，才能使二手鋼琴的外表看起來光滑如新。偶爾，遇上內部問題較為嚴重的鋼琴，還需要將所有琴弦放掉，重新修補、清理，再將琴弦綁回，一一調音。「這個步驟是比較繁瑣的，放掉後再綁回琴弦的鋼琴，是需要經過6至7次的調音，才能完工。」他笑說目前工作量太大，若是情況允許，會盡量設法修復，而不拆完所有琴弦。

創業意外開啟古董鋼琴修復之路

「以前我的家鄉沒有鋼琴班，家裏也沒多餘的錢送我去學樂器，剛好教會有免費教樂器，我就到那裏去學。」李勇輝的樂器啟蒙是源自於家鄉的教會，他說雖然自己對鋼琴和結他都有興趣，但鋼琴似乎怎麼學都學不好，把老師和牧師都給氣壞了。反而在入行當了修復師後，為了確保所調的音正確，才真正學會彈鋼琴。

從學徒開始一直做到「頭手」，除了師傅稍微指點，其他的都需要靠自己去摸索。或許是上一代人會抱著「教會徒弟沒師傅」的想法，因此在教導學徒時也不會太仔細，一般只會飛速地示範一次，不會手把手教學。「以前師傅教我們怎麼做，都是很快地示範，還沒看懂他怎麼做，示範就已經結束了。又不能請他重復一次，否則是會被罵的。」

靠著微薄的領悟和師兄的指點，才慢慢摸索出自己的那一套。偶爾遇到一些問題解決不了時，他也會嘗試請教同行，碰碰運氣，看對方是否肯分享他們的解決方式。

雖然如此，他認為自己已經算是幸運的了，至少師傅願意示範給他看，根據他師叔的說法，對方的年代在學習修復鋼琴時，來到關鍵的部分，師公就會把鋼琴推到一個小房間裏，關上門自己修，不讓學徒「偷師」。「他們（師叔）的那個年代要學修復鋼琴更難，哪天師傅心情好或看得上哪個學徒的話，才會叫對方進去，允許他觀摩整修過程。」

學習了好幾年，李勇輝認為自己已經攢足資歷創業，於是與太太一起開設了Kensington。創業後，兩人一起到國外參觀音樂展，發現古董鋼琴也在其中，於是萌生引進及修復古董鋼琴的念頭。「引進的門路已經有了，問題是會不會修？」從第一次進貨虧本，第二次的摸索，到第三次正式掌握古董鋼琴修復技巧，兩人就膽粗粗地跑到中國參展，成功把當時帶去的所有鋼琴賣完，從此開始走上古董鋼琴修復之路。

保持匠人精神 依舊對鋼琴修復抱有熱誠

從2017年開始接觸古董鋼琴至今，他坦言中國市場對古董鋼琴反應熱烈，反而本地市場對其的接納度不大。他認為是因為價格的緣故讓不少人卻步，但相比起國外，本地修復的古董鋼琴已經較歐美國家的古董鋼琴來得化算。「同樣型號的古董鋼琴，在修復後，外國的售價可能是15萬，而本地的售價是10萬。」不過，本地市場如今漸漸出現接納跡象，雖然緩慢，但已有小部分的市場。在他修復的古董鋼琴中也曾有從第一世界大戰時期保留至今的鋼琴，因此他認為古董鋼琴價格雖然高昂，但極具歷史意義與收藏價值。

「新鋼琴的價格要數萬令吉，二手鋼琴的價格可能在數千到一萬令吉左右，可以減低家長的負擔。」除了古董鋼琴，李勇輝也延續入行時做的二手日本鋼琴修復工作，將已經「上了年紀」的現代鋼琴翻新、修復，賣給本地的鋼琴行。許多家庭都有想學鋼琴的孩子，但礙於鋼琴價格高昂，家長無法負擔而放棄這門興趣，他認為自己從事這個行業，能幫助更多對鋼琴感興趣的孩子圓夢，也是對社會的一種回饋與貢獻。

「熱忱在哪裏，靈魂就在哪裏。」修復鋼琴對入行多年的李勇輝來說，不僅是一份工作，亦是生命中不可或缺的一部分。年少懵懂時期，他對自己的前途感到迷茫，曾經離開了鋼琴修復工作2年，從事過裝修、燒焊等工作，兜兜轉轉又回到原點。「回來之後，我才發現這就是我想要的方向。」即便現在已經是老板，手下有員工及學徒，但他仍熱衷於修復及調音工作，他笑說那是自己的興趣。

「平時應對客戶覺得很煩躁、很壓力時，我就會放下電話，坐到鋼琴前面專心地去調音，全身心地投入到音樂的世界裏。這是我沈澱自己的方式。」雖然已經對修復鋼琴瞭如指掌，但李勇輝仍希望能繼續遇到不同問題的鋼琴，讓自己越挫越勇，精益求精。這或許就是匠人的一種不屈不饒的精神吧！

延伸閱讀：

善用屋苑後花園 建立一個屬於社區的交流空間

【冷門行業】搜证、寻人跟踪、婚外情取证 正義感私家偵探出列

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【冷門行業】古董鋼琴修復師李勇輝 找到二手鋼琴的價值】