塵封CD出路｜日本眾籌CD Player超額56倍　純白機身超簡約又時尚

你家是否有許多專輯CD，卻苦於沒有播放器而根本沒拆開過呢？日本「km5」公司打造可展示CD封面的CD播放器，還可一秒變身為家中超美裝飾品，2月起在日本「Makuake」正式展開募資，短短一個月間即募集到4500%目標金額，並在截止時突破5600%，在他正式量產上市前先讓我們來看看他受歡迎的原因。



CD PLAYER不只可聽音樂更是居家時尚配件

在邁入新世代族群沒看過和使用過CD的今天，數位音樂取代了大多數實體唱片，雖說日本每年仍生產1億張CD，但市面上可播放CD的電器產品也已逐漸減少，不若過去的盛況，造成很多人購買CD後賞玩一番就直接收起來，透過串流平台收聽已成為主流。

為此，日本「km5」公司打造了「Instant Disk Audio-CP1」的CD PLAYER，可播放實體CD並支援藍芽傳輸，更能展示喜歡的作品封面，在募資網站公開後立刻引起話題，讓人非常期待完成品的問世。

按圖細看CP1的細節和介紹👇👇👇

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相信大家都曾經為了支持心愛的歌手購入實體影音作品，但平常仍透過手機、平板、電腦等的串流平台收聽，那些設計精美的封面就塵封在自家櫃子之中，是否覺得很可惜呢？這台CD PLAYER可裝入任何你喜歡的CD封面，只要打開上蓋，簡單就能裝飾這台播放器，一點也不費力。

這台CD PLAYER可裝入任何你喜歡的CD封面，只要打開上蓋，簡單就能裝飾這台播放器，一點也不費力。（km5 Inc.）

CP1不只擁有3.5mm耳機孔還支援藍芽功能，可連結藍芽耳機與喇叭，讓收聽CD更加方便。CP1擁有一隻手就能掌握的輕巧體積，放在桌上收聽音樂不佔空間，也能輕易融入在各種裝潢風格之中，不顯突兀。CP1透過TYPE-C傳輸孔即可充電，充滿電後可播放7至8小時，280g的重量就算帶出門也非常適合。

「Instant Disk Audio CP1」於二月展開募資後火速達標，三月底截止時更突破目標金額5600%，大家可以持續關注未來正式量產上市的消息。

產品資訊

產品名稱：Instant Disk Audio CP1

產品規格：支援藍芽5.0／可播放12CM、8CM的CD片／TYPE-C／電池容量1800mA.h

產品尺寸：重量280g，16cmx14cmx2.6cm



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用心愛CD裝飾你的居家空間

「Instant Disk Audio-CP1」將90年代盛行的CD隨身聽帶入現代的技術，簡約時尚的外型與可自由更換CD封面都是他令人驚豔之處，再搭配最新藍芽技術，為CD們帶來更多元的聆聽方式，喜歡實體CD的朋友務必入手這台引起話題的CD PLAYER。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】