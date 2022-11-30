日本虛擬直播Vtuber精選介紹　動漫形象療癒歌聲收獲百萬粉絲

疫情世代中，在家工作或避免外出的情況不減反增，也有越來越多人開始尋求著在家中也能娛樂自己的方式。無論是連續劇及電影、音樂以及電玩遊戲或動漫等。但不知道各位有沒有聽說過一群在Youtube上經營著頻道，以2D的人物模組作為形象及各種直播要素來吸引觀眾的Vtuber呢？



今天就讓Japaholic編輯部來為各位介紹在Vtuber中目前最為火熱的公司hololive production旗下的幾位擅長歌唱的Vtuber，希望能夠讓她們那美妙的歌喉來讓各位尋找到新的心靈綠洲！

Vtuber知名經紀公司hololive production

hololive production是日本科技公司COVER株式會社旗下的一個經紀公司的品牌，在2017年讓旗下第一位Vtuber出道後持續經營至今，在日本地區出道的Vtuber人數已經接近40人，而她們每次都大概會以5人作為同一期藝人的方式同時出道。

而hololive起先的經營模式，是讓旗下的各個直播主各自進行直播，但由中期開始轉變經營策略，讓各個Vtuber之間在直播時開始進行著互動，而這樣的模式也讓直播產生的娛樂效果遠遠超出預期且吸引了大量的人流。這也造就了Hololive的粉絲大多都是「箱推」，意即不只觀看某個特定Vtuber的頻道，而是會讓整個團體的其他Vtuber也勾起觀眾的興趣後前往收看的模式。在這樣的效應下，旗下的各個Vtuber的訂閱人數產生連鎖反應地持續上升，接連引發了全球的熱潮且收穫了無數粉絲。

Mori Calliope

第一位要介紹的是在Hololive英語區出道，形象是收割靈魂的死神的Mori Calliope。與其他的Vtuber不同的是，她在出道的當天便發佈了第一首她自己的原創曲，而她的歌曲風格都是以用詞嗆辣的饒舌RAP為主，以混雜著日文及英文的格子來配合歌詞及曲風的押韻讓她在以遊戲直播為主的Hololive成員中也獨樹一幟。

Mori Calliope大而化之且刀子嘴豆腐心的個性也讓她收穫了無數男性及女性的觀眾及粉絲，並讓她在今年的3月底時Youtuber的總訂閱人數突破了200萬人，且在四月時甚至宣布與環球音樂簽約並成為了旗下的藝人，但她也表明在Hololive的活動並不會因此受到影響，因此有興趣關注她的觀眾不需要擔心會因此錯過！

Gawr Gura

而接下來要介紹的則是同樣是在Hololive英語區出道的Gawr Gura。她的形象相比於其他Hololive的Vtuber更為獨特可愛，是一個喜歡穿著鯊魚裝的亞特蘭提斯後裔。雖然與先前介紹的Mori Calliope相比所推出的歌曲數不多，但她的歌喉與那可愛的外觀及言行一般，蘊含著一股迷人的魔力。

而她也是Hololive旗下最早在youtube上達到100萬、200萬及300萬訂閱的Vtuber，也是全世界第一個達到300萬的Vtuber。若想多理解她那迷人的魅力，不妨來看看這可愛的小鯊魚吧！

寶鐘瑪琳（宝鐘マリン）

下一位要介紹的，是在Hololive日本區出道，第三期Vtuber其中一位的寶鐘瑪琳。而她的設定則令人出乎意料，是一名喜愛金銀財寶而想要成為海盜，正透過直播賺錢準備購買屬於自己的海賊船的形象。她那獨特且帶著些媚然的聲線也吸引了無數的粉絲，在2020年更是推出了一首以海盜為主題的原創曲。

與之形象設定相符，她不避諱討論一些較為敏感的話題，這也導致了她的頻道一度被Youtube標示為黃標，即無法透過頻道的廣告來獲得收入。但這卻絲毫無法阻擋她那迷人的氣質，也讓她成為了繼Mori Calliope及Gawr Gura後第三位在youtube達到200萬訂閱的Vtuber！

星街彗星（星街すいせい）

最後一位要介紹的同樣是來自Hololive日本區的星街彗星。但她與其他介紹的Vtuber不同，她一開始是以個人勢，意即不受雇於任何公司就在Youtube上活動的Vtuber，而她也在還沒加入Hololive之前，就已經率先推出了兩首原創曲並獲得了佳績。而原先便擅長歌唱的她在高音的領域更是登峰造極，筆者認為在全球眾多的Vtuber中，她的歌喉也可以稱得上是名列前茅。

而她也沒有僅止步於歌唱的領域，曾經表示過希望成為全能型的Vtuber而不斷的努力，她的努力也成功的讓她參與並舉辦了多場演唱會，創作出了眾多的原創曲並收穫了無數的粉絲。

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正在全球掀起風潮的Vtuber

儘管只推薦了幾名hololive production擅長唱歌的成員，但實際上hololive旗下還有許多知名且在其他領域大放異彩的成員，若有興趣的話不妨從其中一名成員的頻道開始觀看，或許意外地會對此感到興趣也說不定！

而Vtuber也不僅止於hololive production，其他也有著彩虹社（にじさんじ）及以個人名義經營的Vtuber頻道。希望能夠透過這次的介紹讓各位能夠對Vtuber及目前在這塊領域中最火紅的hololive有更多的理解，並能夠找到自己中意的Vtuber！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】