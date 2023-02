Jazz爵士樂｜2023年值得期待的作品5選　重新演繹舊作或有驚喜

在2022年,爵士樂壇送走了Pharoah Sanders、Joey DeFrancesco、Ramsey Lewis等老將,但也迎來了Domi & JD Beck、Song Yi Jeon、Wonmi Jung等亮眼新生代的崛起。



世代的交替,象徵爵士樂發展的生生不息,看在老樂迷眼裡也備感欣慰。在2022年底,立刻就有幾位音樂家宣告新年度的計劃。在此向大家推薦幾個值得注意的音樂家的新計劃,以及其過往作品是如何引領他們發想新音樂!

FRED HERSCH & ESPERANZA SPALDING –ALIVE AT THE VILLAGE VANGUARD

鋼琴家Fred Hersch對於當代爵士鋼琴演奏具有舉足輕重的影響。他將自小學習古典音樂的深厚基礎應用在爵士即興上,建立細膩的雙手對話風格。他的詩意彈奏在以絕佳原音演出空間著稱的紐約展演場地Village Vanguard大受歡迎,過往即在這個場地以獨奏和三重奏發表過五張作品。

鋼琴家Fred Hersch(Getty Images)

在一人與三人編制外,Hersch也同樣對二重奏有著濃厚的興趣。和結他手Bill Frisell充滿空間的對話、與年輕新秀結他高手Julian Lage炫目的過招、在歌手Norma Winstone的絕美吟唱後烘托、和小號大師Enrico Rava的旋律對談,都是Hersch曾留下的精采錄音。在新的專輯中,他同樣選擇在他鍾愛也備受樂迷喜愛的Village Vanguard,和儼然已具有大師風範的後輩貝斯手Esperanza Spalding進行二重奏演出。

Esperanza Spalding(Getty Images)

自出道以來,從連續發表多張具有世界音樂、古典室內樂、靈魂樂、前衛搖滾等風格迥異的作品,到結合行銷手法與行動藝術以直播77小時創作出一張限量預購的專輯,Esperanza的一舉一動都受到爵士圈的矚目。然而以原音二重奏編制錄製一張作品,對Esperanza還是首次。而他們所排定的專輯發表音樂會中的首場,猜猜在哪兒?沒錯,正是Village Vanguard!

目前釋出的第一首曲目〈But Not For Me〉開頭即出現彷彿在Village Vanguard錄音有著特殊地位的杯觥交錯聲。雖然Esperanza尚未亮出貝斯,就以美妙的歌聲與擬唱技巧(scat)明示這會是張精彩的作品。剩下的音樂有多精彩,就讓我們等待專輯發行的時刻揭曉吧!

BRAD MEHLDAU – YOUR MOTHER SHOULD KNOW: BRAD MEHLDAU PLAYS THE BEATLES

鋼琴手Brad Mehldau承襲了Fred Hersch的手法,繼而開展出更具有自我風格的演奏,成為90年代最具分量的大師。Mehldau擅長以雙手相互承擔旋律與伴奏聞名,時常在左手的琶音伴奏下,將右手炫目的旋律下行瞬間交換至左手並改以右手琶音伴奏,讓左手展現花俏的線條。這些特點在他不同面向的音樂中都表露無遺,成為他的註冊商標。

鋼琴手Brad Mehldau(Getty Images)

他的音樂包括原音以及電子兩大面向。原音當以他的獨奏與三重奏最為著名,電子則以他與鼓手Mark Guiliana的多次合作為主。其中,他的獨奏與三重奏除了演繹爵士標準曲以及原創曲目外,也大量進行流行樂曲的重新演繹。爵士樂圈在這二十年來對於Radiohead瘋狂著迷的改編,其開端可歸於Mehldau。

在他所詮釋的流行作品中,披頭四(The Beatles)算是頗為重要的一部分。披頭四自60年出道以來,影響所及不僅搖滾與流行音樂的範疇,也讓許多爵士音樂家趨之若鶩,迄今不墜。此次,Mehldau精選多首他先前未曾錄製過的披頭四作品,並以保羅麥卡尼(Paul McCartney)所寫的作品〈Your Mother Should Know〉作為專輯的名稱。

此輯收錄的作品嚴格來說,沒有一般大眾最為熟知的曲目,而是樂迷的至寶,包括約翰連儂(John Lennon)的〈I Am The Walrus〉、約翰連儂與喬治哈里森(George Harrison)合寫的〈She Said She Said〉、保羅麥卡尼的〈Here, There and Everywhere〉等。然而別出心裁的巧思,是專輯最後一首曲目為英國搖滾歌手大衛寶兒(David Bowie)的〈Life On Mars?〉,彷彿暗示著彼此間的音樂傳承。專輯預定的發行日為2023年2月10日。

JOHN MCLAUGHLIN – SHAKTI 50TH ANNIVERSARY

看過年已八旬的結他巨匠John McLaughlin演奏的樂迷,很難不驚嘆於他華麗的技巧。McLaughlin誕生於結他英雄橫行的年代:Jimi Hendrix、Eric Clapton、Jimmy Page等,而他本身也是不遑多讓的一位結他英雄。生於曾殖民印度的英國,他的音樂結合爵士、搖滾與印度音樂,混合成他個人獨有的風格。

結他巨匠John McLaughlin(中)、塔布拉鼓大師Zakir Hussain(右)(Getty Images)

在他生涯前期最重要的兩個樂團,分別是具有重度搖滾風味的Mahavishnu Orchestra以及探究印度古典傳統的Shakti。在後者可以聽見他模仿印度弦樂特製的結他彈奏,在飛快的運指之際,不忘以滑音、推弦模擬印度器樂的聲響,更在團中廣邀塔布拉鼓(tabla)、陶罐鼓(ghatam)、雙面鼓(mridangam)演奏家,搭配小提琴手L. Shankar一同挑戰南北印度音樂和爵士樂的融合。

在2000年前後,McLaughlin決定回到Shakti的懷抱。有鑑於團員早已各奔東西,McLaughlin僅邀請當年合作的塔布拉鼓大師Zakir Hussain回鍋,並將團名命為Remember Shakti。新的組合除了邀請新的打擊樂手外,也邀請了印度國寶級的歌手Shankar Mahadevan加入。McLaughlin在新的編制中也不吝採用電結他與合成器,製造時而磅礡時而迷離的氛圍。

闊別20年後,2020年McLaughlin先初步以Hussain和Mahadevan的三人組發表《Is That So?》,繼而在2022年末宣布慶祝Shakti的50周年的計劃,以Remember Shakti的既有成員加上小提琴手Ganesh Rajagopalan進行巡演和新專輯錄製。雖然詳情尚未公布,但是對於嚮往世界音樂融合爵士榮光的樂迷而言,絕對是非常值得期待的大事。

GILAD HEKSELMAN、WILL VINSON、NATE WOOD – TRIO GRANDE 2.0

來自以色列的結他手Gilad Hekselman和來自英國的薩克斯風手Will Vinson都已在紐約爵士音樂圈闖出名號,不僅在各自的樂器領域被視為是頂尖的開創者,也在作曲上備受推崇。其中,Hekselman精於多聲部的對位式演奏,再加上八度音的低音效果器後,足以讓他一人身兼結他手與貝斯手的角色。這項特殊的技能使他近年來致力於以管樂、結他、鼓的編制成團,在貝斯手缺席的狀況下一人分飾兩角。

Vinson先前即已邀請Hekselman以及鼓手Antonio Sanchez用這樣的「無貝斯三重奏」率先錄製以標準曲為主的專輯《It’s Alright with Three》試試水溫,繼而在兩年後發表以Vinson、Hekselman原創作品為主的《Trio Grande》,備受好評。殘念的是,這張在疫情前錄製的專輯始終無法在疫情正熾時展開巡演,而Sanchez在疫情趨緩之際又決定專注在個人的音樂而離團。於是,兩人另覓鼓手人選,找到了Nate Wood組成Trio Grande 2.0。

Wood在幾年前開發出令人咋舌的絕技,以一人之姿同時演奏鼓組、電貝斯以及合成器,並將這個帶有濃厚電子色彩的獨奏計劃命名為「fOUR」。或許是因為實在太四肢並用了吧!Wood在長年參加的樂團Kneebody中的貝斯手離團之際,就開始實驗在樂團中一人演奏貝斯和鼓的方式,技驚四座。而他的加入,對於Trio Grande 2.0來說更為貼切:Hekselman可以分擔結他和聲與貝斯的角色,同時擅長鋼琴的Vinson可以分擔薩克斯風旋律和合成器的角色,Wood則可以分擔鼓與貝斯的角色。

超多功能的組合,使他們得以將音樂的每個細節無縫填補,共織更完整的聲響。在YouTube上傳的2022年底的巡演紀錄中,可以聽見他們在音樂的進行過程中進行不同的角色互換,如果不是眼睛盯著影片,聽者可能難以想像這是三個人演奏出來的東西!

即將在結束此階段巡演後進錄音室留下記錄的他們,將會帶來更多的原創作品,也將是我在新年度中最期待的專輯!

CHRIS POTTER – GOT THE KEYS TO THE KINGDOM: LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD

薩克斯風手Chris Potter堪稱是繼大師Michael Brecker之後,最具影響力的薩克斯風手。被視為是天才的他,未滿20歲即已受許多前輩之邀錄音與演出,更在1991年奪得Thelonious Monk大賽的第三名。他的事業蒸蒸日上,不僅跨刀參與上百張專輯的錄製,與Dave Holland、Paul Motian、Pat Metheny等合作,更發表了多達20多張專輯,將自己的即興與作曲才華發揮得淋漓盡致。

Potter的作品相當多元,有偏向傳統爵士的、有傾向當代風格的、有前衛大膽的、有放克搖滾律動強烈的、有如室內樂的,也有電子色彩豐富的。作為一個樂迷,總是很難猜測他下一張專輯想要的走向,卻也是聆聽他的音樂所能帶來的最大驚喜。身為紐約展演場地Village Vanguard的常客,他都曾以跨刀者和樂團領導者的身份在這個傳奇地點留下錄音。這回,他將帶領他的四重奏,以樂團領導者之姿帶來他在Village Vanguard錄製的新專輯。

他的這個四重奏雖然團員都是他過往作品的老友,但倒是第一次同時被放在一起錄音,包括鋼琴手Craig Taborn、貝斯手Scott Colley以及鼓手Marcus Gilmore。Potter特愛演奏風格跟他一樣具有彈性、多元而游刃有餘的好手,因此雖然這次的曲目均非原創,但可想而知將與其他人的詮釋有相當大的不同。曲目的選擇上相當多元,包括爵士薩克斯風大師Charlie Parker、巴西音樂巨擘Antonio Carlos Jobim、鄉村藍調歌手Mississippi Fred McDowell的作品,以及作者不詳的民謠老歌。究竟Potter會如何演繹這些較為早期而不複雜的曲子,實在是讓人好奇。

【本文獲「SOL聲活圈」授權轉載。】