黑白攝影｜金馬獎指定合作攝影師羅柏麟分享IG上要追蹤的攝影師

手機攝影和Instagram越來越普及的狀況下，每個人都是自己生活的最佳攝影師，IG有哪些攝影帳號值得追蹤、要怎麼拍出好照片都是現在網路上相當熱門的話題。 連續四屆金馬獎指定合作攝影師羅柏麟，分享了他平時有在關注的攝影師，和關於自己最常拍攝的黑白照片作品內幕！ 文：Bakery Kung／GQ Taiwan

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您是什麼時候接觸到攝影這種創作媒材的？以及為什麼最終選擇了這項媒材呢?

小時候父母就有使用相機紀錄家庭生活的習慣，所以對於攝影並不陌生，到現在還有國小帶著相機去動物園拍動物的記憶，但比較正式的學習攝影，是就讀復興商工時的攝影課，那時網路還沒現在發達、數位影像也還尚未普及，所以傳統攝影還是主要收集資料的方式，所以也被美術相關科系視為基礎的學科，但一直到大學之後，才演變成自己的興趣。

演變為興趣的原因有很多，其中之一是照片分享的平台flickr的興起，那時會在上面看很多優秀的創作者的影像作品，後來也會希望有自己的作品能跟人分享，另外就是開始對早期的古董相機感興趣，常常在網路上找一些便宜的老相機回來研究，也用那些相機拍了許多作品，漸漸的養成隨身帶著相機拍照的習慣。

最後選擇攝影作為創作的形式，其實跟機緣有很大的關係，但在經過各種不同創作類別的學習過程中，開始瞭解所有藝術相關的觀念都是共同的，而攝影又是各個領域的集合體，可以把接觸過的媒材自由的放入影像創作當中，例如畫面的構成與繪畫、平面設計相通、光影的變化就與素描概念相同等等。

並且攝影既可以是經過細膩的思考、計劃後呈現的創作形式，也可以是直接以本能、內化後的反應去面對事件，無論是哪一種都是相當有趣的。攝影和其他傳統藝術創作最大的不同，就是它並非是無中生有的，攝影一定有被拍攝的實體，既然有實體，就會有涵蓋其他創作媒材的部份。

攝影一定有被拍攝的實體，既然有實體，就會有涵蓋其他創作媒材的部份。（Ig@bolin_517）

看到您Instangram上分享黑白攝影作品占多數，對您而言，黑白攝影作品跟彩色攝影作品有什麼差異嗎？原因是？

黑白照片和彩色照片對我來說確實是有很大的差別，從攝影的真實性來說，彩色照片常常會讓人感到相對真實，因為大部分的人看見的世界就是彩色的，雖然攝影的色彩與真實世界的色彩通常來說都有落差，但我們的直覺本能會比較容易相信我們所看到的彩色照片。

但其實攝影很多時候都在創造一個虛構的世界，或者說以不同的角度去觀看現實的世界，但以黑白照片來說，它在一開始就宣告了它並不是真實的，起碼大部分的人看到的畫面都不是黑白的，但這樣一來，對於用攝影去呈現另一種觀看的角度，就更加的直接乾脆。

如果說我自己為什麼會在IG上呈現黑白照片，最主要的原因大約是在8年前，2012年我進入攝影領域工作兩年，但接觸攝影將近十年，也是Instagram開始發展的時候，同時是手機相機開始普及的時候（大約是iPhone4s上市的時間），當時我也開始使用iPhone以及IG，記得那時有點震撼，因為拍照似乎瞬間變成容易的事，每個有手機的人都能拍照，拍完以後很快的就能在社群上分享，還有各種濾鏡可以用，這樣的科技發展對我來說是很驚人的，於是我也開始感到有點自我懷疑，身為攝影師的自己，是不是真的跟別人有什麼不同呢？還是只是用更好的器材與設備拍照？

經過一些思考後，我覺得應該要跟大家一樣用手機來拍照，這樣才能確認自己身為攝影創作者，是不是真的有不同的價值，算是作為一種自我練習與挑戰，所以我便開始在攝影工作之外，大量的使用手機拍攝各種題材的影像，之後又慢慢增加各種設定，例如不使用任何濾鏡、以及只拍攝黑白的影像。

羅柏麟攝影作品（Ig@bolin_517）

當然我原本就喜歡黑白的影像，從高中學平面設計開始，就經常在設計當中只使用黑白灰階作為配色，但在攝影來看，我覺得黑白影像是更簡約的，也更具挑戰性，因為少了色彩之後，影像的題材、畫面構成、質感肌理變得更重要了，它會刺激我去思考更多攝影本質的東西，早在開始拍攝黑白影像之前，我就會做一個練習：把自己拍的彩色照片轉成灰階，看看轉換之後是不是還是有趣的，很不幸的，當時自己拍的很多照片只是色彩漂亮，變成灰階之後便很平淡無趣。

也許我自己對於以色彩為主的題材不是那麼感興趣吧，相較於色彩，影像的題材本身、以及畫面的結構、質感更吸引我，所以我幾乎連續拍了八年的黑白影像，當然同時還是有各種工作的進行都是彩色的，但黑白攝影被我當成像是一種個人的練習或修行。

平常怎麼判斷攝影作品的好壞？

通常在創作攝影中，我不太會用好壞來評斷一件作品，只能看一件作品吸不吸引人、喜不喜歡、有不有趣，這種非常主觀的角度；但如果是商業攝影，就會有很明確的目的性、或是技術需求，好壞就很容易能夠評斷。

其實攝影很多時候都在創造一個虛構的世界，或者說以不同的角度去觀看現實的世界。（Ig@bolin_517）

請您分享一下2-3位平時有在關注且喜愛的攝影師

Garry Winogrand

先說個大師級的，Winogrand是我非常喜歡的街頭攝影師，無論是他的作品還是他的創作方式，他就是一個不停拍照的攝影師，累積了非常多的作品，甚至有點像是為了拍照而拍照，這種行動力滿令我敬佩的，相較之下，現在的人總是想的太多，但行動太少。

他的作品裡也常常捕抓到那個時代的人，相當有趣的生活瞬間，有些畫面也常常帶有超現實、不可思議的感覺，但又百分之百是在街頭發生的。

Vivienne Sassen

viviane sassen無論在個人創作或時尚攝影中，都充分的展現她個人很優雅又獨特的美學品味，加上她從小在非洲成長的背景，作品中帶有許多黑人的色彩與元素，畫面的構成總是充滿設計感與超現實的氛圍，但又不致於太刻意做作，是作品看了會驚豔的攝影師。

詹凱 Kay Jan

說一個台灣的，詹凱現在是導演，但也一直有在拍照，算是早期（我大學時期）有影響到我的攝影師，印象中以前她都只拍黑白照片，照片的品味美感都很棒，帶給人很詩意的想像空間，還有一些比較主流的國外攝影師我就不特別說了。

而Leica相機一直是許多攝影師選用來街拍黑白照片的最佳工具，羅柏麟也分享了使用相機拍攝作品與手機的不同：「比起設計好的擺拍畫面，我更喜歡捕捉事情發生的當下，所以拍攝前確定好光線後，便和舞者朋友說，請他以當下海水與沙灘帶給他的感受，自由的擺動身體，而我就隨著他的步伐移動，時而靠近時而後退，像是跟他一起跳舞般，拍下這些具有生命力的畫面。」

羅柏麟攝影作品（GQ Taiwan提供）

「以M10M的特性上來說，黑白的階調層次豐富細膩，加上實用的高ISO及高畫素，在進行拍攝時是很可靠的夥伴，而Monochrom 只有灰階的特性，反而讓我在拍攝時的方向更明確，因為已經我相當熟悉什麼樣的畫面在黑白時會呈現出什麼樣的效果，抽離了彩色的誘惑，更能專注於事件發生的當下。」

看完這篇專訪，你是否更能感受到黑白攝影的魅力了呢？不如現在就拿起你手邊的相機和手機嘗試看看吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你喜歡黑白攝影嗎？金馬獎指定合作攝影師羅柏麟分享IG上必追蹤的黑白攝影師！】