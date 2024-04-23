直播｜李家超：對走塑措施持正面態度　市民必須適應以推動環保

行政長官李家超今日（23日）行政會議開會前見記者，本港昨日（22日）正式實施首階段管制即棄膠餐具措施，包括禁止向堂食及向外賣顧客提供膠餐具。但不少市民或餐飲業界指現時的替代品、平價紙餐具製作不佳或會容易變軟、變形，相信不少傳媒也會追問李家超對此新措施的看法，《香港01》會直播記者會情況。



行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超在開場白表示，夏寶龍在4月15日致詞指，中央全力支持香港由治及興，惠港措施陸續有來。李家超熱烈歡迎中證監上周五（19日）公布的五項優化滬深港通措施，認為會為香港股市帶來更多實質的幫助，例如更多內地企業上市集資，增加港股吸引力。他表示，正向內地領先的「獨角獸」企業來港集資，又指多間投行估計本港今年新股市場集資額有1,000億元，帶動相關行業。

他表示，下一步將與內地部委合作，盡快推出相關措施，而今次是「互聯互通」十周年，會舉行多項活動，宣傳「互聯互通」的優點，吸引更多公司和投資者來港投資。

對於昨日（22日）「走塑」首日的情況，李家超表示對於措施持正面態度，為了推動環保市民必須適應，認為對市民生活沒有太大影響，又指他較關注有否替代品以及價格。

至於沙田兩名沙井工人死亡，李家超表示已經更新密閉空間工作守則，會審視當中的情況，希望勞工處盡快調查，強調職業安全文化要深入每一個工作者、參與者。